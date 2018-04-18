Автомобили «Кортеж» покажут простым смертным. И дадут потрогать, но это не точно

Впервые живьем автомобили проекта «Кортеж» смогут увидеть посетители Московского международного автосалона, который пройдет в конце августа этого года.

Впрочем, первым должен «засветиться» лимузин для первого лица России: планируется, что на свою инаугурацию, которая состоится 7 мая, именно в автомобиле проекта «Кортеж» приедет Владимир Путин.

Однако проект предусматривает создание сразу нескольких автомобилей, в числе которых седаны (представительского и бизнес-класса), а также минивэн и внедорожник. С первыми двумя публика и сможет ознакомиться на Московском автосалоне.

«Скоро автомобиль будет представлен широкой публике. Специалисты смогут ознакомиться с ним на Московском международном автомобильном салоне осенью. Начнем собирать предварительные заявки, продажи начнутся со следующего года», — заявил в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, автомобили успешно прошли все необходимые краш-тесты, а в настоящее время проводится доводка систем пассивной безопасности.

Ранее Мантуров говорил о том, что стоимость седана проекта «Кортеж», который станет доступен обычным покупателям, будет примерно на 15% дешевле одноклассников-конкурентов, то есть Mercedes-Benz S-класса и BMW 7-й серии. В минимальной комплектации российский представительский седан обойдется в 6–7 млн рублей.

Пересадить министров на автомобили проекта «Кортеж» планируется до конца этого года.

Продавать автомобили будет компания Sollers, являюшаяся партнером НАМИ по работе над данным проектом.

Фото: НАМИ