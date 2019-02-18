Глава Минпромторга: прототип внедорожника Aurus появится в марте

Об этом Денис Мантуров сообщил в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что прототип внедорожника марки Aurus будет готов в марте 2019 года, после чего потребуется некоторое время на проведение его сертификации. Он также полагает, что на Ближнем Востоке автомобиль будет иметь высокий спрос.

Также сегодня подписано соглашение о вхождении фонда Tawazun в число участников ООО «Аурус».

«В соответствии с подписанным Соглашением фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО „Аурус“ и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 млн евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках», — говорится в официальном сообщении Минпромторга.

На международной оборонной выставке IDEX-2019 сегодня показали российский лимузин Aurus. Представленный в Абу-Даби российский лимузин глянцево-молочного цвета с кожаным салоном бежевого цвета. Завезенный образец уже прозвали «шейхмобиль» и планируют оставить его в стране для опытной эксплуатации.

Наследному принцу Эмирата Абу-Даби Мухаммеду Бен Заид Аль-Нахаяйну лимузин представил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его сопровождали глава Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава НАМИ Сергей Гайсин и гендиректор Aurus Герхард Хильгерт.

Фото: instagram.com/Aurus_Russia