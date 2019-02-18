Лимузин Aurus показали в Абу-Даби

Автомобиль представили в воскресенье в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Люксовый автомобиль Aurus размещен в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun, но при этом пока скрыт от посторонних глаз.

Официальная презентация машины состоится сегодня, 18 февраля, сообщает корреспондент агентства ТАСС. Вероятно, покажут не только лимузин, но и седан.

Мировая премьера автомобиля состоится на Женевском автосалоне в марте этого года.

IDEX — одна из важных международных выставок вооружений и технологий безопасности. Проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна — президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны.

Фото: Николай Новичков/ТАСС

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