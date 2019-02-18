Лимузин Aurus показали в Абу-Даби

Материалы по темеАвтомобили Aurus будут выпускать на Ближнем Востоке
Люксовый автомобиль Aurus размещен в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun, но при этом пока скрыт от посторонних глаз.
Официальная презентация машины состоится сегодня, 18 февраля, сообщает корреспондент агентства ТАСС. Вероятно, покажут не только лимузин, но и седан.
Мировая премьера автомобиля состоится на Женевском автосалоне в марте этого года.
IDEX — одна из важных международных выставок вооружений и технологий безопасности. Проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна — президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны.
- В июле 2018 года было объявлено, что госкомпания из ОАЭ Tawazun войдет в совместное предприятие НАМИ и Sollers. Арабы планируют инвестировать в совместное предприятие 110 млн евро.
- Вслед за Владимиром Путиным на лимузин Aurus пересел и Дмитрий Медведев.
Фото: Николай Новичков/ТАСС
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