Президентский «Кортеж» покупают арабы. Пока 30%, но зачем?

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов покупает 30% отечественного бренда Aurus.

Холдинг Tawazun из Эмиратов планирует инвестировать в производство автомобилей проекта Aurus, сообщил на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun войдет в СП по производству автомобилей Aurus проекта «Кортеж» и инвестирует в проект 110 млн евро.

Совместными усилиями будут развиваться серийное производство, продвижение и послепродажное обслуживание автомобилей. Tawazun получит около 30% акций предприятия, 60% останется у НАМИ и 5% — у Sollers. Сейчас доля НАМИ составляет 75%, а Соллерса — 25%. Окончательные параметры сделки согласуют до конца текущего года.

Седан Aurus Сенат
Седан Aurus Сенат

«Мы сегодня переходим на новый этап по проекту „Кортеж“, он теперь называется Aurus. Мы сегодня будем с вами свидетелями подписания соглашения об инвестициях компании Tawazun в этот проект в части его дальнейшего развития», — передает слова Дениса Мантурова агентство ТАСС.

Минивэн Aurus Арсенал
Минивэн Aurus Арсенал

Министр не исключает, что в перспективе у проекта появятся и новые инвесторы, а также надеется, что высокопоставленные лица из Арабских Эмиратов также будут передвигаться на автомобилях российской премиальной линейки.

Лимузин Aurus Сенат
Лимузин Aurus Сенат

Компания Tawazun принадлежит правительству Абу-Даби (ОАЭ) и создана для привлечения в страну современных технологий в области обороны, авиации, космической сферы и автомобилестроения.

Фото: Depositphotos и Aurus Motors

Президентский «Кортеж» покупают арабы. Пока 30%, но зачем?
Президентский «Кортеж» покупают арабы. Пока 30%, но зачем?
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