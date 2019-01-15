Дождался! Дмитрий Медведев пересел на лимузин Aurus

Премьер-министру пришлось ждать почти год, пока для него сделают бронированную версию лимузина Senat.

Впервые бронированный лимузин Aurus Senat, созданный для первых лиц государства, появился на публике в мае прошлого года, во время инаугурации президента России Владимира Путина. С тех пор Путин постоянно использует российскую машину в каждодневных поездках на работу, также Aurus Senat Limousine побывал в нескольких загранкомандировках.

А вот премьер-министру Дмитрию Медведеву приходилось пользоваться Mercedes-Benz S-класса Pullman. Впервые глава правительства появился на отечественной машине сегодня, на лимузине Аурус он приехал на Гайдаровский форум. Правда, если лимузин Владимира Путина сопровождают микроавтобусы Аурус Арсенал, то охрана Медведева пока использует бронированные VW Transporter.

Автомобили Aurus созданы на Единой модульной платформе (ЕМП) в рамках проекта «Кортеж». В гамму бренда вошли седан и лимузин Senat, микроавтобус Arsenal и внедорожник Komendant, который будет показан в конце этого года. В настоящее время все машины оснащаются 4,4-литровым турбодвигателем с «мягкой» гибридной силовой установкой, суммарная мощность которой составляет 598 л.с.

В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров раскрыл некоторые детали о внедорожнике Комендант.

«За рулем» изучил Аурус Сенат на минувшем Московском международном автосалоне и показал его в деталях в видеоролике.

В июле 2018 года стало известно, что компания из Объединенных Арабских Эмиратов приобретает 30% отечественного бренда Aurus.

На презентации бренда Aurus, которая состоялась 23 мая, журналистам посоветовали забыть служебное слово «Кортеж» и именовать новый бренд исключительно Aurus.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС