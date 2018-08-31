Отдать свои кровные 500 рублей (столько стоит 31 августа входной билет на выставку ММАС 2018, в другие дни дороже) многие готовы хотя бы ради того, чтобы увидеть живьем, а может и пощупать своими руками Aurus Senat — он же ЕМП, он же проект «Кортеж». Но не у всех такая возможность есть, поэтому авторы «За рулем» сходили за вас на выставку, изучили Аурус Сенат — и показывают его в деталях.

В продажу Aurus Senat пойдет в апреле-мае 2019 года. О ценах пока молчок, но понятно, что начальная цена не опустится ниже 10 млн рублей. А верхняя граница и вовсе не определена, поскольку всё зависит от капризов покупателя. Поначалу будут продавать около 150 машин в год, а больше на площадях НАМИ и не собрать — возможности жестко ограничены.

Смотрите, оценивайте и делитесь своим мнением: нужна ли такая машина?

Вся информация о премьерах Московского автосалона 2018 — в нашем спецпроекте.