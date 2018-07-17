Тайны кортежа Путина: еще один лимузин и пропавший минивэн

Финские журналисты обнаружили выгрузку автомобилей кортежа Владимира Путина в Хельсинки еще на прошлой неделе. Транспортный самолет доставил в Финляндию, в том числе, несколько автомобилей Aurus, которые создавались в рамках проекта «Кортеж». Это были два седана сопровождения Senat, президентский лимузин и два минивэна Arsenal.
Каково же было удивление публики, когда Владимир Путин прибыл в Хельсинки: в кортеже оказался второй лимузин Aurus, который выполнял роль резервного и «обманного» автомобиля. В него президент пересаживается в случае непредвиденной ситуации, также в кортеже обычно присутствует два лимузина для того, чтобы запутать потенциальных террористов, которым сразу будет сложно сориентироваться, на какую машину нападать. Как только президент России пересел на Aurus, роль второго лимузина в кортеже до вчерашнего дня выполнял Mercedes-Benz S-класса Pullman.
Самые внимательные обратили внимание на то, что из кортежа исчез второй минивэн Aurus Arsenal, который был доставлен в Финляндию. В соцсетях развернулась дискуссия о том, что случилось с машиной. Мнения расходятся. Скептики говорят, что второй Арсенал сломался, им отвечают, что машина могла остаться в посольстве, либо же в маленькой Финляндии слишком длинный президентский кортеж вызвал бы проблемы у местных служб безопасности.
Кстати, многие обратили внимание и на то, что на лимузине появились новые номера: напомним, что при дебюте на инаугурации на нем были госномера от списанной в утиль старой «Волги».
В любом случае, Владимир Путин одержал небольшую победу над Трампом: его американский коллега вынужден ездить на лимузине, который возил еще Барака Обаму. Нового «Зверя» (так называют машину американского президента) публика увидит не раньше конца лета.
- Неожиданным для многих стало известие, что 30% отечественного бренда Aurus покупает компания из Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun.
- Презентация — пока что не автомобиля, а только бренда Aurus — состоялась в Москве 23 мая
Фото: Markuu Ojala/EPA/TASS
Видео: Youtube
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