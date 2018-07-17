Тайны кортежа Путина: еще один лимузин и пропавший минивэн

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала первым зарубежным испытанием для нового лимузина российского президента. Без сюрпризов не обошлось.

Финские журналисты обнаружили выгрузку автомобилей кортежа Владимира Путина в Хельсинки еще на прошлой неделе. Транспортный самолет доставил в Финляндию, в том числе, несколько автомобилей Aurus, которые создавались в рамках проекта «Кортеж». Это были два седана сопровождения Senat, президентский лимузин и два минивэна Arsenal.

Каково же было удивление публики, когда Владимир Путин прибыл в Хельсинки: в кортеже оказался второй лимузин Aurus, который выполнял роль резервного и «обманного» автомобиля. В него президент пересаживается в случае непредвиденной ситуации, также в кортеже обычно присутствует два лимузина для того, чтобы запутать потенциальных террористов, которым сразу будет сложно сориентироваться, на какую машину нападать. Как только президент России пересел на Aurus, роль второго лимузина в кортеже до вчерашнего дня выполнял Mercedes-Benz S-класса Pullman.

Самые внимательные обратили внимание на то, что из кортежа исчез второй минивэн Aurus Arsenal, который был доставлен в Финляндию. В соцсетях развернулась дискуссия о том, что случилось с машиной. Мнения расходятся. Скептики говорят, что второй Арсенал сломался, им отвечают, что машина могла остаться в посольстве, либо же в маленькой Финляндии слишком длинный президентский кортеж вызвал бы проблемы у местных служб безопасности.

Кстати, многие обратили внимание и на то, что на лимузине появились новые номера: напомним, что при дебюте на инаугурации на нем были госномера от списанной в утиль старой «Волги».

В любом случае, Владимир Путин одержал небольшую победу над Трампом: его американский коллега вынужден ездить на лимузине, который возил еще Барака Обаму. Нового «Зверя» (так называют машину американского президента) публика увидит не раньше конца лета.

Неожиданным для многих стало известие, что 30% отечественного бренда Aurus покупает компания из Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun.

Презентация — пока что не автомобиля, а только бренда Aurus — состоялась в Москве 23 мая

Фото: Markuu Ojala/EPA/TASS

Видео: Youtube