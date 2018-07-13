Владимир Путин покажет Трампу свой новый лимузин

В Финляндию грузовым бортом доставлен новый лимузин Владимира Путина Aurus Senat. Местным СМИ удалось зафиксировать факт выгрузки президентской техники.

Лимузин президента России Владимира Путина прибыл в Финляндию, сообщает финский портал Ilta-Sanomat. Снимки автомобиля Aurus Senat были сделаны в четверг возле аэропорта Хельсинки-Вантаа. Кроме лимузина были доставлены и другие автомобили кортежа: седаны сопровождения Senat и минивэны Aurus Arsenal. Машины президентского кортежа были доставлены бортом Ил-76. После выгрузки они тут же покинули летное поле.

Издание сообщает, что для подстраховки все же имеется «старый» автомобиль Путина — лимузин Mercedes-Benz Pullman, который был замечен прошлым летом в Савонлинне.

Любопытно, что американский президент Дональд Трамп по части автомобиля оказался не на высоте: он до сих пор «донашивает» Кадиллак своего предшественника Барака Обамы, хотя суперавтомобиль для него уже готовят.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки в понедельник 16 июля.

Неожиданным для многих стало известие, что 30% отечественного бренда Aurus покупает компания из Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun.

Презентация — пока что не автомобиля, а только бренда Aurus — состоялась в Москве 23 мая.



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС, Ilta-Sanomat