Путин открыл российский завод Mercedes-Benz

Президент России прибыл на торжественную церемонию открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на отечественном автомобиле Aurus.

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Не меняя привычки, президент приехал на завод на автомобиле российского производства Aurus. Напомним, что до появления этой марки Владимир Путин перемещался на Mercedes—Benz S—класса.

Президент осмотрел конвейерную линию нового предприятия и оставил автограф на седане Mercedes Е-класса. Нитка конвейера смонтирована по принципу гибкой сборки, что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ.

Завод по производству автомобилей немецкий концерн Daimler начал строить в июне 2017 года. В феврале того же года был подписан специнвестконтракт (СПИК), который гарантирует стабильность ведения бизнеса и соблюдение компанией определенных условий.

Проектная мощность завода — 25 тысяч автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит одну тысячу человек, к концу марта число сотрудников было уже более 500 человек. Около 30% персонала — жители близлежащих населенных пунктов.

Сначала на предприятии начнется локализованное производство седана Е-класса, потом к нему присоединятся кроссоверы GLE, GLC и GLS. Инвестиции в проект составили около 16 млрд рублей (свыше 250 млн евро).

Несмотря на локализацию, Mercedes-Benz не собирается снижать цены на свои автомобили в России.

«Есть спрос — есть предложение, а спрос на автомобили пока высокий», — заявили «За рулем» в российском офисе компании.



На открытии завода также присутствовали генеральный директор Daimler Дитер Цетше, федеральный министр экономики и экономики Германии Питер Альтмайер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье также приехал на седане Aurus. До этого автомобили Единой модульной платформы использовали только президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом пригласил его на торжественный запуск нового предприятия.



Концерн Daimler решился на выпуск легковых автомобилей в России после того, как Дмитрий Медведев подписал в 2014 году постановления о запрете госзакупок машин иностранного производства.



Фото: Михаил Климентьев/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС