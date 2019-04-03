Путин открыл российский завод Mercedes-Benz

Не меняя привычки, президент приехал на завод на автомобиле российского производства Aurus. Напомним, что до появления этой марки Владимир Путин перемещался на Mercedes—Benz S—класса.
Президент осмотрел конвейерную линию нового предприятия и оставил автограф на седане Mercedes Е-класса. Нитка конвейера смонтирована по принципу гибкой сборки, что позволяет наладить одновременное производство нескольких автомобильных платформ.
Завод по производству автомобилей немецкий концерн Daimler начал строить в июне 2017 года. В феврале того же года был подписан специнвестконтракт (СПИК), который гарантирует стабильность ведения бизнеса и соблюдение компанией определенных условий.
Проектная мощность завода — 25 тысяч автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит одну тысячу человек, к концу марта число сотрудников было уже более 500 человек. Около 30% персонала — жители близлежащих населенных пунктов.
Сначала на предприятии начнется локализованное производство седана Е-класса, потом к нему присоединятся кроссоверы GLE, GLC и GLS. Инвестиции в проект составили около 16 млрд рублей (свыше 250 млн евро).
Несмотря на локализацию, Mercedes-Benz не собирается снижать цены на свои автомобили в России.
«Есть спрос — есть предложение, а спрос на автомобили пока высокий», — заявили «За рулем» в российском офисе компании.
На открытии завода также присутствовали генеральный директор Daimler Дитер Цетше, федеральный министр экономики и экономики Германии Питер Альтмайер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье также приехал на седане Aurus. До этого автомобили Единой модульной платформы использовали только президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
- В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом пригласил его на торжественный запуск нового предприятия.
- Концерн Daimler решился на выпуск легковых автомобилей в России после того, как Дмитрий Медведев подписал в 2014 году постановления о запрете госзакупок машин иностранного производства.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС
Читать комментарии (5)