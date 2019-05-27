Бесключевой доступ: главные уязвимости системы

Эта система умеет не только отличать своих от чужих, но и открывать двери, запоминать настройки сидений и еще много чего. Эксперт «За рулем» рассказывает, чем она хороша, а чем — не очень.

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Система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой появилась 20 лет назад. Впервые ее применили на автомобиле Mercedes-Benz S‑класса (W220). Со временем технология перестала быть элитарной, и сейчас ее можно встретить даже на недорогих моделях, таких как Kia Rio или Renault Kaptur.

Каждый автопроизводитель называет систему бесключевого доступа по-своему: Audi — Advanced Key, Toyota — Smart Entry, Kia — Smart Key, на автомобилях Mercedes-Benz это KeyLess-Go.

Система умеет не только отличать своих от чужих, но и открывать двери, запоминать настройки сидений и еще много чего. Алгоритм работы системы доступа без ключа у всех одинаковый, различия только в сервисных функциях.

Основные элементы системы бесключевого доступа: 1 — блок управления двигателем; 2 — блок управления системой бесключевого доступа; 3 — датчик открытия двери; 4 — датчик закрытия двери; 5 — антенна; 6 — блок управления и привод центрального замка; 7 — антенна в багажнике; 8 — антенна в крышке багажника; 9 — антенны в салоне; 10 — антенна на заднем стекле; 11 — привод крышки багажника.

Как это работает

Водитель касается ручки двери. Электронный блок управления (ЭБУ) бесключевым доступом получает сигнал от расположенного в ней датчика. После этого блок управления осуществляет поиск ключа, который должен находиться не далее полутора метров от двери. Если все условия соблюдены, начинается двусторонний обмен данными между ключом и автомобилем. Процесс проходит в два этапа: ЭБУ посылает сигнал ключу, а тот ему отвечает.

После первого знакомства ЭБУ должен удостовериться, что ключ подлинный. Для этого он повторно отправляет закодированный сигнал, а ключ должен прислать «отзыв». Если идентификация прошла успешно, ЭБУ связывается с блоком комфорта, который дает команду на открытие замков. Система очень надежная с точки зрения кодирования сигнала — диалог между ключом и автомобилем длится столь короткое время, что злоумышленники не успевают перехватить и обработать сигнал.

Из чего состоит

Электронный ключ может быть выполнен в виде классического ключа с кнопками, брелока или смарт-карты. Функционал зависит от марки и уровня оснащенности автомобиля. Внутри ключа — микросхема, которая кодирует и декодирует сигнал. Для этого она использует алгоритм плавающего кода, который на сегодняшний день считается одним из самых надежных. Антенна служит для приема и передачи кодированных сигналов.

Электронный ключ

Датчик в ручках дверей

Приемо-передающие антенны в автомобиле необходимы для точного обнаружения местоположения ключа и обмена информацией с ним. Их расположение и число зависит от конструкции, габаритных размеров и цены автомобиля. Чаще всего антенны размещают в передних дверях и багажнике, а также в передней части салона, чтобы четко определять, снаружи или внутри находится ключ. Иногда дополнительные антенны устанавливают в задних дверях и около второго ряда сидений.

Датчики в ручках дверей необходимы для передачи сигнала об их закрытии или открытии. Количество датчиков зависит от функционала, заложенного автопроизводителем. Например, в ручке водительской двери Audi А6 размещено три датчика: два емкостных с внутренней и наружной сторон ручки отвечают соответственно за открытие и закрытие двери, а сенсорной кнопкой можно закрыть еще и окна.

На все руки

Откроет багажник. Бескон­тактно можно открыть не только двери, но и багажник. На некоторых автомобилях для этого даже не надо прикасаться к кнопке, достаточно провести ногой под бампером: датчики движения зафиксируют команду, автоматика разблокирует замок и активирует электропривод.

Обычно используют два емкостных бесконтактных датчика, расположенных в нижней и верхней частях бампера и определяющих командное положение ноги. Эта функция работает только при незаведенном двигателе, чтобы исключить ложные срабатывания при парковке.

Поднимет стёкла и закроет люк. На многих моделях с бесключевым доступом при постановке на охрану автоматически закрываются стёкла и люки. Для этого нужно прикоснуться к датчику, отвечающему за закрытие, и не отпускать его, пока стёкла и люк не закроются.

Пуск двигателя без ключа. Необходимым условием для пуска двигателя является нахождение ключа внутри салона. При нажатии на кнопку пуска происходит обмен кодами по точно такому же протоколу, какой действует при открытии дверей.

Если предварительно не выжать педаль тóрмоза или сцепления (в зависимости от коробки передач), включится только зажигание. Чтобы заглушить мотор, достаточно еще раз нажать кнопку.

Как уберечься от угона

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Небольшой радиус действия, плавающий код и встроенный иммобилайзер обеспечивают надежную защиту автомобиля. Но угонщики сумели и к ней подобрать ключи. Если использовать мощный ретранслятор, можно увеличить уверенный контакт ключа с ЭБУ до нескольких сотен метров. Как этого избежать? После постановки на охрану ключ следует экранировать, например поместив его в специальный чехол.

В людных местах после постановки на охрану систему можно отключить, последовательно нажав несколько кнопок на брелоке (алгоритм — в инструкции к автомобилю). Вариант — установить дополнительное устройство, которое будет отключать систему бесключевого доступа, как только водитель отойдет от машины на небольшое расстояние.

Почему не работает