Купил чехол для защиты электронного ключа. А насколько он безопасен?

На вопрос читателя с форума «За рулем» отвечает эксперт ЗР.

Для защиты электронного ключа от ретранслятора купил чехол (его появление вы предсказали в ЗР, № 5, 2016). Он закрывается на магнитные защелки, а потому ключ часто находится прямо на них. Подскажите, не повлияет ли это на его свойства?

Производители высокочастотных изделий обычно предостерегают от контактов с магнитными полями. Однако негативные последствия хранения брелоков в экранирующих чехлах с магнитными защелками нам неизвестны. К тому же магнитное поле таких защелок очень слабое. А при использовании по назначению брелок придется вытаскивать наружу, иначе в машину не попадете.

Судя по всему, у вас проблем с доступом в автомобиль не возникает — в общем, пользуйтесь спокойно. Если же заметите что-то «подозрительное» — поделитесь информацией с нами!

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