Большой китайский кроссовер с мощным мотором – при чем тут Volvo?

Эксперт «За рулем» назвал яркие особенности кроссовера Geely Monjaro

Еще десять лет назад мы снисходительно относились к китайским автомобилям. Они действительно были невысокого качества и по техническому уровню отставали от конкурентов из других стран.

Но китайцы строили современные заводы и исследовательские центры, нанимали лучших конструкторов и дизайнеров и всему учились у них. Результат не замедлил сказаться – уровень китайских машин резко вырос.

Одна из первых моделей, которая ни в чем не уступает именитым соперникам, – Geely Monjaro. Кроссовер моментально стал популярен – в России одно время за ним даже выстраивались очереди.

Поведение на асфальте

Базируется Monjaro на модульной платформе СМА (Compact Modular Architecture), которая используется на кроссоверах Volvo (шведская фирма уже давно принадлежит Geely). И такие гены благотворно сказались на ходовых качествах.

Monjaro демонстрирует отличную управляемость – он стабилен в поворотах, надежен на высоких скоростях, понятен и предсказуем в реакциях. Подвеска чуть жестковата, однако успешно фильтрует большинство неровностей – в салоне тряски не ощущается. Да и с энергоемкостью все в порядке: пробои случаются крайне редко.

По управляемости Monjaro – лучший китайский кроссовер в сегменте. Европейский уровень!

Силовая машина

Одним только шасси общность с Volvo не ограничивается. Двухлитровый бензиновый турбомотор также ставится и на шведские машины. Только у них мощность составляет 249 л.с., тогда как у Monjaro – 238 л.с.

Но дефицита «лошадей» не ощущается. Geely ускоряется мощно, линейно, уверенно. Всего 7,7 с требуется, чтобы стрелка спидометра пересекла отметку 100 км/ч.

Расход, правда, не скромный. Даже при относительно спокойной езде уложиться в 10,5 л/100 км – за счастье.

Турбомотор подкупает тихой и уравновешенной работой. У него непосредственный впрыск бензина и ремень в приводе ГРМ. Двигатели этой серии в 2015–2017 входили в топ-10 в мире по версии Ward's 10 Best Engines.

И в снег, и в грязь

Monjaro даст фору многим одноклассникам и на бездорожье. Во-первых, у него один из самых высоких клиренсов среди кроссоверов – 210 мм. Причем хороший просвет предлагается вдоль всего днища, а не где-то в одной точке.

Во-вторых, здесь есть режим Off-Road, после активации которого межосевая муфта BorgWarner «запирается» (соотношение 50:50). С заблокированным «центром» Monjaro едет вне асфальта очень уверенно. Однако следует помнить, что режим Off-Road отключится, если превысить скорость 40 км/ч более чем на пять секунд.

При вывешивании одного колеса Monjaro продолжает уверенно двигаться – имитация блокировки дифференциалов работает хорошо.

Отделка и эргономика

Интерьер подкупает качественной отделкой. Сиденья обтянуты полуанилиновой кожей (наппа), на стойках и потолке – замша. Да и расцветки небанальные. Помимо обивки с бордовой кожей и бежевыми вставками предлагается вариант с изумрудной замшей. Что тот, что другой смотрятся шикарно.

К эргономике вопросов минимум. Сиденья удобные, руль регулируется в двух плоскостях. Кнопки и клавиши расположены логично, ничего искать не надо. Правда, некоторые функции активируются только через меню медиасистемы. Но сегодня это уже стало в порядке вещей.

Интерьер выглядит импозантно, но не вызывающе. Сборка качественная. Хотя в тестовой машине поскрипывала одна из панелей в районе бардачка.

Задний ряд просторен. Есть возможность менять угол наклона спинок. А вот продольной регулировки не предусмотрено.

Богатое оснащение

Простых Monjaro не бывает в принципе. Уже в базовом исполнении Luxury есть светодиодные фары, кожаный салон, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, индукционный зарядник, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки кресел, подогрев сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателей. Цена такой модификации – 4 млн 695 тысяч рублей.

Второе по статусу исполнение (Flagship) отличают 20-дюймовые колеса (вместо 19-дюймовых), тачскрин для переднего пассажира, HUD-дисплей, акустические передние стекла, салонное зеркало с автозатемнением и системы удержания автомобиля в полосе, контроля слепых зон, самопарковки. А вентиляция есть не только у водительского кресла, но и у пассажирского. За такой Monjaro необходимо доплатить 200 тысяч рублей.

Ну а топ-версия Exclusive предлагается за 4 млн 995 тысяч рублей. Она дополнена оформительскими нюансами вроде отделки салона зеленой замшей и декоративных элементов под бронзу.

Виртуальная приборная панель предлагает два варианта оформления. Темы с привычными шкалами нет.

Данные на HUD-дисплее мелковаты – с ходу и не разберешь, что там изображено.

Больше возможностей!

Не хватает еще хотя бы пары комплектаций. А лучше – возможности набирать отдельные опции или пакеты оборудования. Мне нравится Flagship, но из него я бы убрал третий пассажирский экран и 20-дюймовые колеса. Однако производитель такой возможности не дает.

Также напрашивается версия с дефорсированным до 200 л.с. мотором (как на Geely Tugella). Не каждому нужна буйная динамика, да и на транспортном налоге сэкономить можно порядочно.

Еще один «китаец» нашей сборки: как едет и какой расход, читайте тут