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Большой китайский кроссовер с мощным мотором – при чем тут Volvo?

Эксперт «За рулем» назвал яркие особенности кроссовера Geely Monjaro

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Еще десять лет назад мы снисходительно относились к китайским автомобилям. Они действительно были невысокого качества и по техническому уровню отставали от конкурентов из других стран.

Но китайцы строили современные заводы и исследовательские центры, нанимали лучших конструкторов и дизайнеров и всему учились у них. Результат не замедлил сказаться – уровень китайских машин резко вырос.

Одна из первых моделей, которая ни в чем не уступает именитым соперникам, – Geely Monjaro. Кроссовер моментально стал популярен – в России одно время за ним даже выстраивались очереди.

Поведение на асфальте

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Базируется Monjaro на модульной платформе СМА (Compact Modular Architecture), которая используется на кроссоверах Volvo (шведская фирма уже давно принадлежит Geely). И такие гены благотворно сказались на ходовых качествах.

Monjaro демонстрирует отличную управляемость – он стабилен в поворотах, надежен на высоких скоростях, понятен и предсказуем в реакциях. Подвеска чуть жестковата, однако успешно фильтрует большинство неровностей – в салоне тряски не ощущается. Да и с энергоемкостью все в порядке: пробои случаются крайне редко.

По управляемости Monjaro – лучший китайский кроссовер в сегменте. Европейский уровень!
По управляемости Monjaro – лучший китайский кроссовер в сегменте. Европейский уровень!
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Силовая машина

Одним только шасси общность с Volvo не ограничивается. Двухлитровый бензиновый турбомотор также ставится и на шведские машины. Только у них мощность составляет 249 л.с., тогда как у Monjaro – 238 л.с.

Но дефицита «лошадей» не ощущается. Geely ускоряется мощно, линейно, уверенно. Всего 7,7 с требуется, чтобы стрелка спидометра пересекла отметку 100 км/ч.

Расход, правда, не скромный. Даже при относительно спокойной езде уложиться в 10,5 л/100 км – за счастье.

Турбомотор подкупает тихой и уравновешенной работой. У него непосредственный впрыск бензина и ремень в приводе ГРМ. Двигатели этой серии в 2015–2017 входили в топ-10 в мире по версии Ward's 10 Best Engines.
Турбомотор подкупает тихой и уравновешенной работой. У него непосредственный впрыск бензина и ремень в приводе ГРМ. Двигатели этой серии в 2015–2017 входили в топ-10 в мире по версии Ward's 10 Best Engines.

И в снег, и в грязь

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Monjaro даст фору многим одноклассникам и на бездорожье. Во-первых, у него один из самых высоких клиренсов среди кроссоверов – 210 мм. Причем хороший просвет предлагается вдоль всего днища, а не где-то в одной точке.

Во-вторых, здесь есть режим Off-Road, после активации которого межосевая муфта BorgWarner «запирается» (соотношение 50:50). С заблокированным «центром» Monjaro едет вне асфальта очень уверенно. Однако следует помнить, что режим Off-Road отключится, если превысить скорость 40 км/ч более чем на пять секунд.

При вывешивании одного колеса Monjaro продолжает уверенно двигаться – имитация блокировки дифференциалов работает хорошо.
При вывешивании одного колеса Monjaro продолжает уверенно двигаться – имитация блокировки дифференциалов работает хорошо.

Отделка и эргономика

Интерьер подкупает качественной отделкой. Сиденья обтянуты полуанилиновой кожей (наппа), на стойках и потолке – замша. Да и расцветки небанальные. Помимо обивки с бордовой кожей и бежевыми вставками предлагается вариант с изумрудной замшей. Что тот, что другой смотрятся шикарно.

К эргономике вопросов минимум. Сиденья удобные, руль регулируется в двух плоскостях. Кнопки и клавиши расположены логично, ничего искать не надо. Правда, некоторые функции активируются только через меню медиасистемы. Но сегодня это уже стало в порядке вещей.

Интерьер выглядит импозантно, но не вызывающе. Сборка качественная. Хотя в тестовой машине поскрипывала одна из панелей в районе бардачка.
Интерьер выглядит импозантно, но не вызывающе. Сборка качественная. Хотя в тестовой машине поскрипывала одна из панелей в районе бардачка.
Задний ряд просторен. Есть возможность менять угол наклона спинок. А вот продольной регулировки не предусмотрено.
Задний ряд просторен. Есть возможность менять угол наклона спинок. А вот продольной регулировки не предусмотрено.

Богатое оснащение

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Простых Monjaro не бывает в принципе. Уже в базовом исполнении Luxury есть светодиодные фары, кожаный салон, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, индукционный зарядник, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки кресел, подогрев сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателей. Цена такой модификации – 4 млн 695 тысяч рублей.

Второе по статусу исполнение (Flagship) отличают 20-дюймовые колеса (вместо 19-дюймовых), тачскрин для переднего пассажира, HUD-дисплей, акустические передние стекла, салонное зеркало с автозатемнением и системы удержания автомобиля в полосе, контроля слепых зон, самопарковки. А вентиляция есть не только у водительского кресла, но и у пассажирского. За такой Monjaro необходимо доплатить 200 тысяч рублей.

Ну а топ-версия Exclusive предлагается за 4 млн 995 тысяч рублей. Она дополнена оформительскими нюансами вроде отделки салона зеленой замшей и декоративных элементов под бронзу.

Виртуальная приборная панель предлагает два варианта оформления. Темы с привычными шкалами нет.
Виртуальная приборная панель предлагает два варианта оформления. Темы с привычными шкалами нет.
Данные на HUD-дисплее мелковаты – с ходу и не разберешь, что там изображено.
Данные на HUD-дисплее мелковаты – с ходу и не разберешь, что там изображено.

Больше возможностей!

Не хватает еще хотя бы пары комплектаций. А лучше – возможности набирать отдельные опции или пакеты оборудования. Мне нравится Flagship, но из него я бы убрал третий пассажирский экран и 20-дюймовые колеса. Однако производитель такой возможности не дает.

Также напрашивается версия с дефорсированным до 200 л.с. мотором (как на Geely Tugella). Не каждому нужна буйная динамика, да и на транспортном налоге сэкономить можно порядочно.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 4
15.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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