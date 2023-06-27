Купил продвинутый кроссовер — ждать сложностей с ТО и ремонтом?

Возможности самостоятельного обслуживания и элементарного ремонта кроссовера Geely Monjaro оценили эксперты «За рулем».

Кроссовер Geely Monjaro, как и кросс-купе Tugella, построен на модульной платформе СМА. А значит, у него должно быть много общего не только с братьями по марке, но и с Volvo.

Это прекрасно с точки зрения качества самого автомобиля. Но так ли это хорошо, если говорить о простоте ремонта и обслуживания? Во сколько обойдется покупка основных расходников?

Чтобы это выяснить, мы загнали Geely Monjaro из первой официальной поставки в наш техцентр и оценили сложность каждой операции по пятибалльной шкале.

За привод задней оси отвечает муфта BorgWarner пятого поколения (читай – Haldex). Для продления ее жизни и жизни насоса стоит не реже раза в 60–70 тысяч менять масло и промывать сеточку-фильтр. Для замены понадобится один литр масла (около 6–7 тысяч рублей).

Замена масла и масляного фильтра: 3,5 балла

Снизу у Monjaro расположилась не только сливная пробка, но и сам масляный фильтр. Что неудивительно – технически двухлитровый турбомотор неотличим от нынешних двигателей Volvo. Но если для сливной пробки в пластиковом пыльнике сделали отверстие, то про фильтр забыли.

Для того чтобы снять защиту, нужно открутить 16 (да, шестнадцать!) болтов с головкой под «торкс» – шесть Е27 и десять E25. Сливная пробка отворачивается ключом «на 14». А вот для откручивания крышки масляного фильтра потребуется «вольвовский» спецключ диаметром 86 мм с 16 гранями.

Оригинальный масляный фильтр обойдется в 800 рублей. Есть аналогичные оригинальные фильтрующие элементы, но под маркой Volvo (1700 рублей). Немало и заменителей, чьи цены варьируются от 600 до 2500 рублей.

Для двигателя Monjaro требуется моторное масло с допуском VCC RBSO-2AE. Для замены нужно около шести литров. Самая дешевая «моторка» стоит порядка 6500 рублей. Если покупать, например, Motul нужного допуска, то нужно отдать 11 тысяч. А оригинальное масло в упаковке Volvo будет еще на тысячу дороже.

Замена воздушного фильтра: 4,0 балла

Добраться до воздушного фильтра несложно. Крышка держится на семи болтах под головку «торкс» Е25. Больше никаких манипуляций для извлечения фильтра не понадобится. Аккуратным нужно быть только при установке крышки обратно. В нижней части корпуса фильтра нет никаких металлических закладных – крепеж просто вкручивается в пластик. Сорвать резьбу легко, так что за моментом нужно следить внимательно.

Воздушный фильтр лишен каких-то обозначений или кодов. Но люди, знакомые всё с той же продукцией Volvo, испытают дежавю. Фильтр со скошенным углом – тот же самый. Родной фильтр обойдется в 1000 рублей, «вольвовский» почти в четыре раза дороже. Нет проблем и с заменителями, цены на которые варьируются от 750 до 4000 рублей.

Замена салонного фильтра: 3,5 балла

Фильтр салона расположен традиционно – за вещевым ящиком. Но добраться до него сложно. Для начала нужно снять крышку вещевого ящика. Отжимаем боковые ограничители, снимаем удерживающий трос (он обеспечивает благородно медленное опускание крышки) и отводим крышку. Но из-за слишком жесткого пластика нужно быть очень аккуратным, дабы ничего не сломать.

Чтобы добраться до корпуса фильтра, также надо снять дополнительную полку внутри вещевого ящика. Она держится на клипсах, но и они сидят очень плотно. Вытаскивать полку нужно с большой силой, опять же, стараясь ничего не сломать. Возможно, после нескольких замен всё это разработается – но пока удовольствие ниже среднего.

Только после этого открывается нормальный доступ к фильтру. Крышка держится на двух болтах «торкс» Е25 и нескольких язычках-направляющих. Оригинальный фильтр Geely обойдется в 650–700 рублей. Есть и заменители разного качества стоимостью от 400 до 2500 рублей.

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