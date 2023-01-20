Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo? — журнал За рулем

Новый кроссовер Geely - что в нем осталось от Volvo?

Кроссовер Geely Tugella - один из самых популярных «китайцев» на нашем рынке. Видимо, поэтому обновляли его очень аккуратно.

Нестареющий дизайн

Tugella — этакий китайский Volkswagen. Дизайн спокойный и приятный глазу, без ярких, вызывающих черт. Благодаря этому он долго не устаревает.

И гармоничный, что для купе-кроссовера особенно актуально. Сделать пропорциональную и ладную машину в этом форм-факторе получается далеко не всегда даже у именитых премиальных брендов. А тут китайцам удалось.

Да и машина еще совсем молодая — выпускается с 2019 года. Поэтому поменяли только бамперы и решетку радиатора, «размножили» наконечники выхлопа (было два, стало четыре) да придумали новую топовую комплектацию со спойлером и расширенным набором черного декора.

Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?Внешне обновленная Tugella почти не отличается от предшественницы. Разве что передний бампер теперь выглядит более агрессивным.
Внешне обновленная Tugella почти не отличается от предшественницы. Разве что передний бампер теперь выглядит более агрессивным.

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Оснащение в тренде

LED-оптика, адаптивный круиз-контроль, полный набор обогревов, электропривод пятой двери, панорамная крыша, кожаный салон, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма: всё полагающееся по классу оснащение у Тугеллы было изначально.

Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?Интерьер не устарел и весьма удобен.
Интерьер не устарел и весьма удобен.

Поэтому при рестайлинге сверх почти ничего добавлять не стали. Новыми оказались только три позиции, которые ставятся на две комплектации из трех: черная обшивка потолка, проекционный дисплей и премиальная «музыка» с 12 динамиками вместо восьми.

Не сказать, что нововведения жизненно необходимые, но приятные.

Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?Новая комплектация с глянцевым спойлером, черный потолок, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема — вот и все новшества по части оснащения.
Новая комплектация с глянцевым спойлером, черный потолок, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема — вот и все новшества по части оснащения.

Силовой агрегат не подведет

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Турбомотор 2.0 от Volvo в прошивке для Тугеллы выдает 238 л.с. (у Volvo — 190 или 249 л.с.) и работает с классическим 8-ступенчатым автоматом. К таким доверия больше, чем к преселективным роботам, которые стоят на большинстве «китайцев». Так что отсутствие изменений в силовых агрегатах — во благо.

Едет же кросс-купе Geely достойно: четко управляется, не досаждает промахами в настройках подвески, а при необходимости может выстрелить до сотни за 6,9 с.

Для нас сертифицирована и переднеприводная версия с 200-сильным мотором. Она подхлестнула бы спрос. И цену бы опустила (сейчас Tugella без учета акций стоит 4–4,3 млн рублей), и размер транспортного налога, и аппетит.

С передним приводом на паркетнике можно и смириться. Но пока официальных заявлений о выходе такой модификации нет.

Конкурентов нет?

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Купе-кроссоверы в изобилии были представлены у премиальных брендов, которых теперь на российском рынке нет.

А кто остался? Haval F7x даже в топовой комплектации на четверть дешевле. Omoda C5, которая еще доступнее.

Ближе всех по цене Mazda CX-4 из «серых» поставок: 3–3,5 млн рублей за машину известного бренда, но с более бедной комплектацией и мотором мощностью всего на 158 сил.

Volvo был... Volvo остался

Geely раньше называли альтернативой Volvo. Китайцы владеют шведской маркой и активно используют ее (или совместные) наработки в своих моделях.

Tugella же взяла от Volvo платформу, силовой агрегат и породистые ездовые настройки. При недоступности европейских автомобилей с полноценной гарантией кросс-купе от Geely выглядит не самой плохой заменой.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Тем более если это к тому же один из самых популярных у нас кроссоверов — Geely Tugella.

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Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?

Кроссовер Geely Tugella — один из самых популярных «китайцев» на нашем рынке. Видимо, поэтому обновляли его очень аккуратно.

Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo? — фото 1385184Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo? — фото 1385180Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo? — фото 1385183Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?
Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?

Кроссовер Geely Tugella — один из самых популярных «китайцев» на нашем рынке. Видимо, поэтому обновляли его очень аккуратно.

Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo? — фото 1385180Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo? — фото 1385184Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo? — фото 1385183Новый кроссовер Geely — что в нем осталось от Volvo?
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