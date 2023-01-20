Новый кроссовер Geely - что в нем осталось от Volvo?

Кроссовер Geely Tugella - один из самых популярных «китайцев» на нашем рынке. Видимо, поэтому обновляли его очень аккуратно.

Нестареющий дизайн

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Tugella — этакий китайский Volkswagen. Дизайн спокойный и приятный глазу, без ярких, вызывающих черт. Благодаря этому он долго не устаревает.

И гармоничный, что для купе-кроссовера особенно актуально. Сделать пропорциональную и ладную машину в этом форм-факторе получается далеко не всегда даже у именитых премиальных брендов. А тут китайцам удалось.

Да и машина еще совсем молодая — выпускается с 2019 года. Поэтому поменяли только бамперы и решетку радиатора, «размножили» наконечники выхлопа (было два, стало четыре) да придумали новую топовую комплектацию со спойлером и расширенным набором черного декора.

Внешне обновленная Tugella почти не отличается от предшественницы. Разве что передний бампер теперь выглядит более агрессивным.

Оснащение в тренде

LED-оптика, адаптивный круиз-контроль, полный набор обогревов, электропривод пятой двери, панорамная крыша, кожаный салон, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма: всё полагающееся по классу оснащение у Тугеллы было изначально.

Интерьер не устарел и весьма удобен.

Поэтому при рестайлинге сверх почти ничего добавлять не стали. Новыми оказались только три позиции, которые ставятся на две комплектации из трех: черная обшивка потолка, проекционный дисплей и премиальная «музыка» с 12 динамиками вместо восьми.

Не сказать, что нововведения жизненно необходимые, но приятные.

Новая комплектация с глянцевым спойлером, черный потолок, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема — вот и все новшества по части оснащения.

Силовой агрегат не подведет

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Турбомотор 2.0 от Volvo в прошивке для Тугеллы выдает 238 л.с. (у Volvo — 190 или 249 л.с.) и работает с классическим 8-ступенчатым автоматом. К таким доверия больше, чем к преселективным роботам, которые стоят на большинстве «китайцев». Так что отсутствие изменений в силовых агрегатах — во благо.

Едет же кросс-купе Geely достойно: четко управляется, не досаждает промахами в настройках подвески, а при необходимости может выстрелить до сотни за 6,9 с.

Для нас сертифицирована и переднеприводная версия с 200-сильным мотором. Она подхлестнула бы спрос. И цену бы опустила (сейчас Tugella без учета акций стоит 4–4,3 млн рублей), и размер транспортного налога, и аппетит.

С передним приводом на паркетнике можно и смириться. Но пока официальных заявлений о выходе такой модификации нет.

Конкурентов нет?

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Купе-кроссоверы в изобилии были представлены у премиальных брендов, которых теперь на российском рынке нет.

А кто остался? Haval F7x даже в топовой комплектации на четверть дешевле. Omoda C5, которая еще доступнее.

Ближе всех по цене Mazda CX-4 из «серых» поставок: 3–3,5 млн рублей за машину известного бренда, но с более бедной комплектацией и мотором мощностью всего на 158 сил.

Volvo был... Volvo остался

Geely раньше называли альтернативой Volvo. Китайцы владеют шведской маркой и активно используют ее (или совместные) наработки в своих моделях.

Tugella же взяла от Volvo платформу, силовой агрегат и породистые ездовые настройки. При недоступности европейских автомобилей с полноценной гарантией кросс-купе от Geely выглядит не самой плохой заменой.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Тем более если это к тому же один из самых популярных у нас кроссоверов — Geely Tugella.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте .

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