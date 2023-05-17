Мощный мотор, полный привод: новый Geely на тестах «За рулем»

Эксперты «За рулем» выяснили, готов ли китайский кроссовер Monjaro с мотором и повадками Вольво занять нишу, которую освободили европейцы, корейцы и японцы.

Порода

На Monjaro явно обращают внимание водители Мерседесов, Лексусов и Volvo. Признают за своего? В случае с Volvo это недалеко от истины, ведь построен Monjaro на разработанной со скандинавами платформе CMA – на ней же базируются Volvo ХС40 и Geely Tugella.

Родство с породистыми шведскими машинами чувствуется в нехарактерной для китайских кроссоверов энергоемкости шасси и завидной плавности хода. На проплешинах весеннего асфальта – только легкие шлепки шин. Тряска почти незаметна. Подвеска успешно отфильтровывает и мелочь, и крупняк, и перед разноформатными «лежачими полицейскими» не пасует. Близкие по габаритам Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Skoda Kodiaq на ходу пожестче будут.

Geely Monjaro. Цена в России от 4 499 990 ₽

Подвеска свое дело делает почти беззвучно. Акустический комфорт вообще порадовал: гула от дороги нет, встречный ветер успешно гасят шумоизолирующие стекла. Помогает и активная система шумоподавления, которая давит фоновый шум через динамики. Не могу припомнить другой китайский автомобиль, столь же комфортный, как Monjaro. На удивление хорошо работают водительские ассистенты. Адаптивный круиз четко «приклеивается» к ведущему автомобилю. Хорошо работает функция удержания по центру полосы: находит даже едва различимую разметку.

Хотя случилась-таки ситуация, когда электроника спасовала: по окончании разгонной полосы, когда линии разметки сходятся в одну точку, машина впала в ступор и начала судорожно тормозить. Так что совсем уж расслабляться не стоит.

БАЗИС В основе Monjaro лежит представленная в 2016 году модульная платформа СМА (Compact Modular Architecture), известная по таким машинам, как Geely Tugella и Volvo XC40. Она предполагает поперечное расположение двигателя, электрический усилитель руля и дисковые тормоза на обеих осях. Диапазон колесной базы: 2677–2870 мм. Диапазон ширины автомобиля: 1820–1950 мм.

Аппетитная штучка

По управляемости Monjaro тоже напоминает Volvo: надежность, стабильность, цельность в реакциях. В поведении нет ни лишней остроты, ни инертности – баланс выдержан превосходно.

Система стабилизации вмешивается деликатно и точно. При желании ее можно отключить, но зачем? За рулем Monjaro не возникает желания «дать угла». Хотя если понадобится… И «держака» хватит, и мотора достаточно. Двухлитровая турбо-«четверка» с непосредственным впрыском развивает 238 л. с. и позволяет выстреливать до сотни за 7,7 с – это один из самых быстрых «китайцев» на рынке.

Сиденье удобное, с широкими диапазонами электрорегулировок. Есть память положения.

Сзади просторно по всем направлениям. Панорамная крыша не мешает, ступням вольготно, для коленей – ­километр. Есть регулировка спинок, но только на два положения. Стекла опускаются полностью. Блок управления климат-контролем для задних пассажиров – редкость в этом сегменте.

Двигатель этот тоже общий с Volvo. У шведов он, правда, форсирован до 249 л. с. Увы, китайская прошивка как будто увеличила аппетит. Вроде и не лихачил, а привез средний расход 10,8 л/100 км. Думаю, Kodiaq с мотором 2.0 взял бы литра на полтора меньше.

Даже странно, почему так получается. Вроде бы и Start-stop есть. И автомат современный – восьмиступенчатый Aisin, с которым при 120 км/ч на тахометре всего 1900 об/мин.

Зато Monjaro явно талантливей Кодиака на бездорожье. У него выше клиренс (210 мм), выносливая к нагрузкам гидромеханика вместо робота, а главное – Off-Road режим, активация которого «запирает» (50:50) многодисковую муфту BorgWarner. Это отнюдь не профанация: с заблокированным «центром» Monjaro по заметенным сельским дорожкам пер, как заправский внедорожник. Главное – держать себя в руках и не ехать слишком быстро: «оффроудность» доступна в диапазоне до 40 км/ч. При превышении этого порога более чем на пять секунд система автоматически переходит в комфортный режим и распускает муфту.

Передние боковые стекла – сдвоенные. В передние двери встроены воздуховоды – стекло в районе зеркала не запотевает. Двери уходят под пороги, сохраняя их в чистоте.

Красиво шить не запретишь

Несмотря на габариты (длина кузова – без малого 4,8 м), Monjaro предлагается только с двумя рядами сидений.

Клац! Дверь влипла в проем с породистым увесистым хлопком. Главная диковина в салоне – 12‑дюймовый тачскрин перед передним пассажиром. У него сугубо развлекательные функции: можно смотреть видео или слушать музыку со своего телефона или флешки, но менять настройки машины нельзя. За этим надо обращаться к центральному экрану.

Конфигурацию шкал поменять нельзя, есть возможность только сменить белый цвет на черный. Система контроля полосы дает рекогносцировку вокруг Monjaro – с заляпанными стеклами это было очень кстати.

Салон шикарен – безо всяких скидок на китайское происхождение. Помимо обивки с бордовой кожей и бежевыми вставками предлагается вариант с изумрудной замшей. Два экрана медиасистемы – новый тренд в оформлении салонов. Правда, оба на весеннем солнышке бликуют. Селектор автомата удобен по форме, но не по содержанию: чтобы перейти из режима D в R и обратно, требуется два клика.

Все обогревы включаются только через меню. С вентиляцией – та же история. Лучше бы кнопками. Качество картинки с камер кругового обзора высочайшее. Помимо детальной визуализации, помогают аж 12 датчиков парковки!

Медиасистема впечатляет разветвленным меню, однако почему Geely c упорством, достойным лучшего применения, отказывается внедрять Apple CarPlay и Android Auto? Смартфоны можно зеркалить только с приложением CarbitLink. Причем, если Андроидом можно управлять через экран машины, то Эпплом – лишь через телефон. Дико неудобно!

В остальном салон очень хорош. Классный дизайн, богатые материалы, выверенный подбор фактур. Одна переливающаяся отстрочка (красная, коричневая и голубая) на передней панели чего стоит. Китча, коим грешат многие «китайцы», тут нет и в помине. Интерьер напоминает салоны европейских конкурентов с их некрикливой роскошью.

Простых Monjaro не бывает в принципе. Уже в базовом исполнении Luxury оснащение весьма щедрое: светодиодные фары, передние и задние парктроники, кожаный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, контурная подсветка, система кругового обзора, беспроводной зарядник, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки кресел, подогрев сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателей. Цена такой версии – 4,5 млн рублей.

Цена отрезвляет. Забудьте про дешевый Китай. Если продукт годный, то и прайс за него будет соответствующий. Особенно в свете отсутствия конкурентов из Кореи, Японии и Европы.

Стильная шайба с насечкой – переключатель режимов движения. Предлагаемые варианты: комфортный (по умолчанию), экономичный, спорт, интеллектуальный, снег, бездорожье. В нише под консолью – разъемы USB-A и USB-C: и нашим, и вашим.

Вторая по статусу комплектация называется Flagship (у нас как раз такая). Ее отличают 20‑дюймовые колеса (вместо 19‑дюймовых), сенсорный экран для переднего пассажира, проекционный дисплей, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, акустические передние стекла и системы удержания автомобиля в полосе, контроля слепых зон, самопарковки. А вентиляция есть не только у водительского кресла, но и у пассажирского. За такой Monjaro придется доплатить 200 тысяч.

Ну а топ-версия Exclusive предлагается за 4,8 млн рублей. Она дополнена оформительскими нюансами вроде отделки салона зеленой замшей и декоративных элементов под бронзу.

Дорого! Но по восприятию автомобиля, по послевкусию, Monjaro ближе других китайских одноклассников подобрался к аналогам из Европы, Кореи и Японии. К благородному дизайну прилагается классное шасси и достойный силовой агрегат. Я уж не говорю про богатый интерьер.

Багажник вмещает немалые 562 л. Пятая дверь снабжена функцией бесконтактного открывания. Но на обивку боковин китайцы не расщедрились. Предусмотрена розетка на 12 В, ниша под полом. В нише – докатка.

По управляемости Monjaro напоминает Volvo: надежность, стабильность, цельность в реакциях.

Крутой салон, связка мотор-коробка, ездовой комфорт Расход топлива, цены

Geely Monjaro

Длина / ширина / высота / база 4770 / 1895 / 1689 / 2845 мм

4770 / 1895 / 1689 / 2845 мм Объем багажника 562–1532 л

562–1532 л Снаряженная / полная масса 1855 / 2265 кг

1855 / 2265 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с

7,7 с Максимальная скорость 215 км/ч

215 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 62 л

АИ‑95 / 62 л Средний расход топлива 8,5 л / 100 км

8,5 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

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Фото: Geely