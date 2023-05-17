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Мощный мотор, полный привод: новый Geely на тестах «За рулем»

Эксперты «За рулем» выяснили, готов ли китайский кроссовер Monjaro с мотором и повадками Вольво занять нишу, которую освободили европейцы, корейцы и японцы.

Порода

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На Monjaro явно обращают внимание водители Мерседесов, Лексусов и Volvo. Признают за своего? В случае с Volvo это недалеко от истины, ведь построен Monjaro на разработанной со скандинавами платформе CMA – на ней же базируются Volvo ХС40 и Geely Tugella.

Родство с породистыми шведскими машинами чувствуется в нехарактерной для китайских кроссоверов энергоемкости шасси и завидной плавности хода. На проплешинах весеннего асфальта – только легкие шлепки шин. Тряска почти незаметна. Подвеска успешно отфильтровывает и мелочь, и крупняк, и перед разноформатными «лежачими полицейскими» не пасует. Близкие по габаритам Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Skoda Kodiaq на ходу пожестче будут.

Geely Monjaro. Цена в России от 4 499 990 ₽
Geely Monjaro. Цена в России от 4 499 990 ₽
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Подвеска свое дело делает почти беззвучно. Акустический комфорт вообще порадовал: гула от дороги нет, встречный ветер успешно гасят шумоизолирующие стекла. Помогает и активная система шумоподавления, которая давит фоновый шум через динамики. Не могу припомнить другой китайский автомобиль, столь же комфортный, как Monjaro. На удивление хорошо работают водительские ассистенты. Адаптивный круиз четко «приклеивается» к ведущему автомобилю. Хорошо работает функция удержания по центру полосы: находит даже едва различимую разметку.

Хотя случилась-таки ситуация, когда электроника спасовала: по окончании разгонной полосы, когда линии разметки сходятся в одну точку, машина впала в ступор и начала судорожно тормозить. Так что совсем уж расслабляться не стоит.

БАЗИС

В основе Monjaro лежит представленная в 2016 году модульная платформа СМА (Compact Modular Architecture), известная по таким машинам, как Geely Tugella и Volvo XC40. Она предполагает поперечное расположение двигателя, электрический усилитель руля и дисковые тормоза на обеих осях. Диапазон колесной базы: 2677–2870 мм. Диапазон ширины автомобиля: 1820–1950 мм.

За Рулем

Аппетитная штучка

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По управляемости Monjaro тоже напоминает Volvo: надежность, стабильность, цельность в реакциях. В поведении нет ни лишней остроты, ни инертности – баланс выдержан превосходно.

Система стабилизации вмешивается деликатно и точно. При желании ее можно отключить, но зачем? За рулем Monjaro не возникает желания «дать угла». Хотя если понадобится… И «держака» хватит, и мотора достаточно. Двухлитровая турбо-«четверка» с непосредственным впрыском развивает 238 л. с. и позволяет выстреливать до сотни за 7,7 с – это один из самых быстрых «китайцев» на рынке.

Сиденье удобное, с широкими диапазонами электрорегулировок. Есть память положения.
Сиденье удобное, с широкими диапазонами электрорегулировок. Есть память положения.
Сзади просторно по всем направлениям. Панорамная крыша не мешает, ступням вольготно, для коленей – ­километр. Есть регулировка спинок, но только на два положения. Стекла опускаются полностью.
Сзади просторно по всем направлениям. Панорамная крыша не мешает, ступням вольготно, для коленей – ­километр. Есть регулировка спинок, но только на два положения. Стекла опускаются полностью.
Блок управления климат-контролем для задних пассажиров – редкость в этом сегменте.
Блок управления климат-контролем для задних пассажиров – редкость в этом сегменте.

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Двигатель этот тоже общий с Volvo. У шведов он, правда, форсирован до 249 л. с. Увы, китайская прошивка как будто увеличила аппетит. Вроде и не лихачил, а привез средний расход 10,8 л/100 км. Думаю, Kodiaq с мотором 2.0 взял бы литра на полтора меньше.

Даже странно, почему так получается. Вроде бы и Start-stop есть. И автомат современный – восьмиступенчатый Aisin, с которым при 120 км/ч на тахометре всего 1900 об/мин.

Зато Monjaro явно талантливей Кодиака на бездорожье. У него выше клиренс (210 мм), выносливая к нагрузкам гидромеханика вместо робота, а главное – Off-Road режим, активация которого «запирает» (50:50) многодисковую муфту BorgWarner. Это отнюдь не профанация: с заблокированным «центром» Monjaro по заметенным сельским дорожкам пер, как заправский внедорожник. Главное – держать себя в руках и не ехать слишком быстро: «оффроудность» доступна в диапазоне до 40 км/ч. При превышении этого порога более чем на пять секунд система автоматически переходит в комфортный режим и распускает муфту.

Передние боковые стекла – сдвоенные.
Передние боковые стекла – сдвоенные.
В передние двери встроены воздуховоды – стекло в районе зеркала не запотевает.
В передние двери встроены воздуховоды – стекло в районе зеркала не запотевает.
Двери уходят под пороги, сохраняя их в чистоте.
Двери уходят под пороги, сохраняя их в чистоте.

Красиво шить не запретишь

Несмотря на габариты (длина кузова – без малого 4,8 м), Monjaro предлагается только с двумя рядами сидений.

Клац! Дверь влипла в проем с породистым увесистым хлопком. Главная диковина в салоне – 12‑дюймовый тачскрин перед передним пассажиром. У него сугубо развлекательные функции: можно смотреть видео или слушать музыку со своего телефона или флешки, но менять настройки машины нельзя. За этим надо обращаться к центральному экрану.

Конфигурацию шкал поменять нельзя, есть возможность только сменить белый цвет на черный.
Конфигурацию шкал поменять нельзя, есть возможность только сменить белый цвет на черный.
Система контроля полосы дает рекогносцировку вокруг Monjaro – с заляпанными стеклами это было очень кстати.
Система контроля полосы дает рекогносцировку вокруг Monjaro – с заляпанными стеклами это было очень кстати.
Салон шикарен – безо всяких скидок на китайское происхождение. Помимо обивки с бордовой кожей и бежевыми вставками предлагается вариант с изумрудной замшей. Два экрана медиасистемы – новый тренд в оформлении салонов. Правда, оба на весеннем солнышке бликуют. Селектор автомата удобен по форме, но не по содержанию: чтобы перейти из режима D в R и обратно, требуется два клика.
Салон шикарен – безо всяких скидок на китайское происхождение. Помимо обивки с бордовой кожей и бежевыми вставками предлагается вариант с изумрудной замшей. Два экрана медиасистемы – новый тренд в оформлении салонов. Правда, оба на весеннем солнышке бликуют. Селектор автомата удобен по форме, но не по содержанию: чтобы перейти из режима D в R и обратно, требуется два клика.
Все обогревы включаются только через меню. С вентиляцией – та же история. Лучше бы кнопками.
Все обогревы включаются только через меню. С вентиляцией – та же история. Лучше бы кнопками.
Качество картинки с камер кругового обзора высочайшее. Помимо детальной визуализации, помогают аж 12 датчиков парковки!
Качество картинки с камер кругового обзора высочайшее. Помимо детальной визуализации, помогают аж 12 датчиков парковки!

Медиасистема впечатляет разветвленным меню, однако почему Geely c упорством, достойным лучшего применения, отказывается внедрять Apple CarPlay и Android Auto? Смартфоны можно зеркалить только с приложением CarbitLink. Причем, если Андроидом можно управлять через экран машины, то Эпплом – лишь через телефон. Дико неудобно!

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В остальном салон очень хорош. Классный дизайн, богатые материалы, выверенный подбор фактур. Одна переливающаяся отстрочка (красная, коричневая и голубая) на передней панели чего стоит. Китча, коим грешат многие «китайцы», тут нет и в помине. Интерьер напоминает салоны европейских конкурентов с их некрикливой роскошью.

Простых Monjaro не бывает в принципе. Уже в базовом исполнении Luxury оснащение весьма щедрое: светодиодные фары, передние и задние парктроники, кожаный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, контурная подсветка, система кругового обзора, беспроводной зарядник, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки кресел, подогрев сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателей. Цена такой версии – 4,5 млн рублей.

Цена отрезвляет. Забудьте про дешевый Китай. Если продукт годный, то и прайс за него будет соответствующий. Особенно в свете отсутствия конкурентов из Кореи, Японии и Европы.

Стильная шайба с насечкой – переключатель режимов движения. Предлагаемые варианты: комфортный (по умолчанию), экономичный, спорт, интеллектуальный, снег, бездорожье.
Стильная шайба с насечкой – переключатель режимов движения. Предлагаемые варианты: комфортный (по умолчанию), экономичный, спорт, интеллектуальный, снег, бездорожье.
В нише под консолью – разъемы USB-A и USB-C: и нашим, и вашим.
В нише под консолью – разъемы USB-A и USB-C: и нашим, и вашим.

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Вторая по статусу комплектация называется Flagship (у нас как раз такая). Ее отличают 20‑дюймовые колеса (вместо 19‑дюймовых), сенсорный экран для переднего пассажира, проекционный дисплей, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, акустические передние стекла и системы удержания автомобиля в полосе, контроля слепых зон, самопарковки. А вентиляция есть не только у водительского кресла, но и у пассажирского. За такой Monjaro придется доплатить 200 тысяч.

Ну а топ-версия Exclusive предлагается за 4,8 млн рублей. Она дополнена оформительскими нюансами вроде отделки салона зеленой замшей и декоративных элементов под бронзу.

Дорого! Но по восприятию автомобиля, по послевкусию, Monjaro ближе других китайских одноклассников подобрался к аналогам из Европы, Кореи и Японии. К благородному дизайну прилагается классное шасси и достойный силовой агрегат. Я уж не говорю про богатый интерьер.

Багажник вмещает немалые 562 л. Пятая дверь снабжена функцией бесконтактного открывания. Но на обивку боковин китайцы не расщедрились. Предусмотрена розетка на 12 В, ниша под полом.
Багажник вмещает немалые 562 л. Пятая дверь снабжена функцией бесконтактного открывания. Но на обивку боковин китайцы не расщедрились. Предусмотрена розетка на 12 В, ниша под полом.
В нише – докатка.
В нише – докатка.
По управляемости Monjaro напоминает Volvo: надежность, стабильность, цельность в реакциях.
По управляемости Monjaro напоминает Volvo: надежность, стабильность, цельность в реакциях.
Крутой салон, связка мотор-коробка, ездовой комфорт Расход топлива, цены

Geely Monjaro

  • Длина / ширина / высота / база 4770 / 1895 / 1689 / 2845 мм
  • Объем багажника 562–1532 л
  • Снаряженная / полная масса 1855 / 2265 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с
  • Максимальная скорость 215 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑95 / 62 л
  • Средний расход топлива 8,5 л / 100 км
  • Трансмиссия полный привод; А8

Фото: Geely

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Geely Monjaro. Цена в России от 4 499 990 ₽
За Рулем
Сиденье удобное, с широкими диапазонами электрорегулировок. Есть память положения.
Сзади просторно по всем направлениям. Панорамная крыша не мешает, ступням вольготно, для коленей – ­километр. Есть регулировка спинок, но только на два положения. Стекла опускаются полностью.
Блок управления климат-контролем для задних пассажиров – редкость в этом сегменте.
Передние боковые стекла – сдвоенные.
В передние двери встроены воздуховоды – стекло в районе зеркала не запотевает.
Двери уходят под пороги, сохраняя их в чистоте.
Конфигурацию шкал поменять нельзя, есть возможность только сменить белый цвет на черный.
Система контроля полосы дает рекогносцировку вокруг Monjaro – с заляпанными стеклами это было очень кстати.
Салон шикарен – безо всяких скидок на китайское происхождение. Помимо обивки с бордовой кожей и бежевыми вставками предлагается вариант с изумрудной замшей. Два экрана медиасистемы – новый тренд в оформлении салонов. Правда, оба на весеннем солнышке бликуют. Селектор автомата удобен по форме, но не по содержанию: чтобы перейти из режима D в R и обратно, требуется два клика.
Все обогревы включаются только через меню. С вентиляцией – та же история. Лучше бы кнопками.
Качество картинки с камер кругового обзора высочайшее. Помимо детальной визуализации, помогают аж 12 датчиков парковки!
Стильная шайба с насечкой – переключатель режимов движения. Предлагаемые варианты: комфортный (по умолчанию), экономичный, спорт, интеллектуальный, снег, бездорожье.
В нише под консолью – разъемы USB-A и USB-C: и нашим, и вашим.
Багажник вмещает немалые 562 л. Пятая дверь снабжена функцией бесконтактного открывания. Но на обивку боковин китайцы не расщедрились. Предусмотрена розетка на 12 В, ниша под полом.
В нише – докатка.
По управляемости Monjaro напоминает Volvo: надежность, стабильность, цельность в реакциях.

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За РулемТимкин Юрий
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