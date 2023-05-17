Мощный мотор, полный привод: новый Geely на тестах «За рулем»
Порода
На Monjaro явно обращают внимание водители Мерседесов, Лексусов и Volvo. Признают за своего? В случае с Volvo это недалеко от истины, ведь построен Monjaro на разработанной со скандинавами платформе CMA – на ней же базируются Volvo ХС40 и Geely Tugella.
Родство с породистыми шведскими машинами чувствуется в нехарактерной для китайских кроссоверов энергоемкости шасси и завидной плавности хода. На проплешинах весеннего асфальта – только легкие шлепки шин. Тряска почти незаметна. Подвеска успешно отфильтровывает и мелочь, и крупняк, и перед разноформатными «лежачими полицейскими» не пасует. Близкие по габаритам Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Skoda Kodiaq на ходу пожестче будут.
Подвеска свое дело делает почти беззвучно. Акустический комфорт вообще порадовал: гула от дороги нет, встречный ветер успешно гасят шумоизолирующие стекла. Помогает и активная система шумоподавления, которая давит фоновый шум через динамики. Не могу припомнить другой китайский автомобиль, столь же комфортный, как Monjaro. На удивление хорошо работают водительские ассистенты. Адаптивный круиз четко «приклеивается» к ведущему автомобилю. Хорошо работает функция удержания по центру полосы: находит даже едва различимую разметку.
Хотя случилась-таки ситуация, когда электроника спасовала: по окончании разгонной полосы, когда линии разметки сходятся в одну точку, машина впала в ступор и начала судорожно тормозить. Так что совсем уж расслабляться не стоит.
БАЗИС
В основе Monjaro лежит представленная в 2016 году модульная платформа СМА (Compact Modular Architecture), известная по таким машинам, как Geely Tugella и Volvo XC40. Она предполагает поперечное расположение двигателя, электрический усилитель руля и дисковые тормоза на обеих осях. Диапазон колесной базы: 2677–2870 мм. Диапазон ширины автомобиля: 1820–1950 мм.
Аппетитная штучка
По управляемости Monjaro тоже напоминает Volvo: надежность, стабильность, цельность в реакциях. В поведении нет ни лишней остроты, ни инертности – баланс выдержан превосходно.
Система стабилизации вмешивается деликатно и точно. При желании ее можно отключить, но зачем? За рулем Monjaro не возникает желания «дать угла». Хотя если понадобится… И «держака» хватит, и мотора достаточно. Двухлитровая турбо-«четверка» с непосредственным впрыском развивает 238 л. с. и позволяет выстреливать до сотни за 7,7 с – это один из самых быстрых «китайцев» на рынке.
Двигатель этот тоже общий с Volvo. У шведов он, правда, форсирован до 249 л. с. Увы, китайская прошивка как будто увеличила аппетит. Вроде и не лихачил, а привез средний расход 10,8 л/100 км. Думаю, Kodiaq с мотором 2.0 взял бы литра на полтора меньше.
Даже странно, почему так получается. Вроде бы и Start-stop есть. И автомат современный – восьмиступенчатый Aisin, с которым при 120 км/ч на тахометре всего 1900 об/мин.
Зато Monjaro явно талантливей Кодиака на бездорожье. У него выше клиренс (210 мм), выносливая к нагрузкам гидромеханика вместо робота, а главное – Off-Road режим, активация которого «запирает» (50:50) многодисковую муфту BorgWarner. Это отнюдь не профанация: с заблокированным «центром» Monjaro по заметенным сельским дорожкам пер, как заправский внедорожник. Главное – держать себя в руках и не ехать слишком быстро: «оффроудность» доступна в диапазоне до 40 км/ч. При превышении этого порога более чем на пять секунд система автоматически переходит в комфортный режим и распускает муфту.
Красиво шить не запретишь
Несмотря на габариты (длина кузова – без малого 4,8 м), Monjaro предлагается только с двумя рядами сидений.
Клац! Дверь влипла в проем с породистым увесистым хлопком. Главная диковина в салоне – 12‑дюймовый тачскрин перед передним пассажиром. У него сугубо развлекательные функции: можно смотреть видео или слушать музыку со своего телефона или флешки, но менять настройки машины нельзя. За этим надо обращаться к центральному экрану.
Медиасистема впечатляет разветвленным меню, однако почему Geely c упорством, достойным лучшего применения, отказывается внедрять Apple CarPlay и Android Auto? Смартфоны можно зеркалить только с приложением CarbitLink. Причем, если Андроидом можно управлять через экран машины, то Эпплом – лишь через телефон. Дико неудобно!
В остальном салон очень хорош. Классный дизайн, богатые материалы, выверенный подбор фактур. Одна переливающаяся отстрочка (красная, коричневая и голубая) на передней панели чего стоит. Китча, коим грешат многие «китайцы», тут нет и в помине. Интерьер напоминает салоны европейских конкурентов с их некрикливой роскошью.
Простых Monjaro не бывает в принципе. Уже в базовом исполнении Luxury оснащение весьма щедрое: светодиодные фары, передние и задние парктроники, кожаный салон, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, контурная подсветка, система кругового обзора, беспроводной зарядник, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки кресел, подогрев сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателей. Цена такой версии – 4,5 млн рублей.
Цена отрезвляет. Забудьте про дешевый Китай. Если продукт годный, то и прайс за него будет соответствующий. Особенно в свете отсутствия конкурентов из Кореи, Японии и Европы.
Вторая по статусу комплектация называется Flagship (у нас как раз такая). Ее отличают 20‑дюймовые колеса (вместо 19‑дюймовых), сенсорный экран для переднего пассажира, проекционный дисплей, салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, акустические передние стекла и системы удержания автомобиля в полосе, контроля слепых зон, самопарковки. А вентиляция есть не только у водительского кресла, но и у пассажирского. За такой Monjaro придется доплатить 200 тысяч.
Ну а топ-версия Exclusive предлагается за 4,8 млн рублей. Она дополнена оформительскими нюансами вроде отделки салона зеленой замшей и декоративных элементов под бронзу.
Дорого! Но по восприятию автомобиля, по послевкусию, Monjaro ближе других китайских одноклассников подобрался к аналогам из Европы, Кореи и Японии. К благородному дизайну прилагается классное шасси и достойный силовой агрегат. Я уж не говорю про богатый интерьер.
Geely Monjaro
- Длина / ширина / высота / база 4770 / 1895 / 1689 / 2845 мм
- Объем багажника 562–1532 л
- Снаряженная / полная масса 1855 / 2265 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 175 кВт / 238 л. с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 7,7 с
- Максимальная скорость 215 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 62 л
- Средний расход топлива 8,5 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А8
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Фото: Geely
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