Лучшие полноприводные кроссоверы - большой тест «За рулем»

Kodiaq отлично зашел в России. Я общался со многими владельцами — все довольны машиной. Может быть, поэтому и обновление сделали скромным? А ведь конкуренты тоже не спали.
Рестайлинговый Kodiaq у нас — с двухлитровым турбомотором мощностью 180 л.с. и роботом, в максимальной комплектации Style.
Модернизированный Hyundai Santa Fe в особой версии Calligraphy — это 200‑сильный дизель 2.2 и тоже робот.
Оппозицией им в прямом смысле слова выступает Subaru Forester: оппозитный атмосферный мотор 2.5 (185 л.с.) с вариатором.
Все машины — полноприводные.
|Hyundai Santa Fe
Дебютировал в 2000 году. Нынешний Santa Fe, уже четвертого поколения, представлен в 2018 году. В прошлом году прошел глубокую модернизацию. Сборка в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 2,5 (180 л.с.) — от 3 429 000 ₽
3,5 (249 л.с.) — от 4 009 000 ₽
дизельный: 2,2 (199 л.с.) — от 3 739 000 ₽
| Subaru Forester
Первый Forester дебютировал в 1996 году. Нынешнее поколение, пятое по счету, выпускается с 2018 года. Автомобили для российского рынка поставляются из Оты, Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 2,0 (150 л.с.) — от 3 829 000 ₽
2,5 (185 л.с.) — от 4 539 000 ₽
| Skoda Kodiaq
Дебютировал в 2016 году. В России представлен год спустя. В первом квартале этого года автомобиль прошел обновление. Собирается на заводе в Нижнем Новгороде.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1,4Т (125 л.с.) — от 2 468 500 ₽
1,4Т (150 л.с.) — от 2 638 000 ₽
2,0Т (180 л.с.) — от 3 135 000 ₽
дизельный: 2,0 (150 л.с.) — от 3 180 000 ₽
Богатый внутренний мир
Kodiaq не претендует на звание красавчика даже после рестайлинга. Практичность — его кредо. Карманы в дверях проложены ворсом, чтобы содержимое не гремело. Блок подстаканников можно перевернуть и превратить в площадку для смартфона. Столики для задних пассажиров, ниша для хранения снятой шторки багажника…
Hyundai Santa Fe
Внимание к деталям портит экономия, которую чехи себе не позволяли. Фары по-прежнему потеют после мойки, а в моторном отсеке видны непрокрашенные участки.
В Hyundai к подобным мелочам всегда относились снисходительно. Всё равно никто не заметит! Ибо Santa Fe эффектно отвлекает внимание всем своим антуражем. Любуясь крупноячеистой решеткой, не замечаешь потеющей оптики. Детали двухцветного интерьера хочется разглядывать, не задумываясь о доле мягкого пластика и о том, как будет выглядеть через годик парадная светлая кожа.
Skoda Kodiaq
Forester нарочито прост. Словно вопрошает: ты меня купил за плюшки или за марку? Как ещё объяснить сочетание кнопок из прошлого века с красным глазом системы, которая распознает лицо водителя, следит за его состоянием и позволяет жестами управлять музыкой и климат-контролем.
Subaru Forester
Роботы и техника
Как сочно звучит оппозитник! Даже мысль не возникает о том, что с шумоизоляцией моторного отсека японцы не сильно заморачивались.
Ускорения звуковому напору не соответствуют. Как бы ни старался вариатор Lineatronic быстро менять передаточное отношение, возможностей мотора хватает лишь для нормального разгона, но не более. Атмосферник 2.5 развивает вполне приличные 185 л.с., но тяги меньше, чем у соперников (239 Н·м), и та достигается аж на 4500 об/мин.
Большой рабочий объем требует пропитания. Subaru в среднем берет около 10,5 л/100 км — на пару литров больше дизельного Hyundai и наддувной бензиновой Шкоды.
Santa Fe легко уезжает от Форестера — момента у него почти вдвое больше. А вот уехать от Кодиака, у которого меньше сил и момента, он не способен. Потому что Skoda легче. И робот у нее расторопнее.
Преселективный робот Кодиака даже в обычном режиме щелкает ступени на раз-два. У тестового Санты пробег всего 30 тысяч км, а пинки и задержки при переключениях такие, будто пробег в десять раз больше. Может, не стоило менять восьмиступенчатый автомат на робот? Выигрыша в динамике это не принесло, а надежности явно не добавило.
И тормозит Santa Fe хуже, особенно на «миксте» — его так и тянет на сторону.
Модели поведения
Стихия Санты — прямой скоростной автобан, где он непоколебим. Проезжающие фуры или весенняя колея не влияют на уверенность. Которая мигом теряется при попытке ехать активно.
На резкие повороты руля Santa Fe отвечает кренами и гулянием кормы. Попытаешься проехать поворот быстро — и без того перегруженная «поперечной» компоновкой передняя ось нагружается еще сильнее, переднее внешнее колесо теряет связь с дорогой, и машина скользит наружу. Конечно, на семейных кроссоверах так не ездят. Но обнаружить, что вираж внезапно оказался круче предполагаемого, а автомобиль беспомощен, не хочется даже с тещей на борту.
И шины ни при чем: все три кроссовера обуты в одинаковые нешипованные покрышки Nokian Hakkapeliitta R3. На них Subaru прописывает дугу точнее и быстрее. А если «зацепа» в пятне контакта становится недостаточно, Forester весело идет в скольжении всеми четырьмя колесами. Добавил газу — машина послушно довернулась.
А как приятна обратная связь на руле! У Санты с ней порядок только в обычном режиме: «Спорт» неестественно тяжел. А как должен работать идеальный электроусилитель, наглядно демонстрирует Skoda. Даже в спортрежиме «ноль» прозрачен!
Kodiaq едет чуть точнее Форестера и проходит ту же связку поворотов еще быстрее. Но того восторга, что испытываешь за рулем Subaru, нет. Потому что нет изюминки!
Геометрия важнее
Я как-то жаловался, что подвеска обновленного Форестера явно жестче. Готов подтвердить. Но на разбитой дороге можно оторваться по полной! Хоть прыгай по ямам — пробоя не будет. Раллийную породу не скроешь: Forester провоцирует наращивать темп.
Hyundai Santa Fe
Skoda внушает уверенность до тех пор, пока не попадется реально большая яма. Грубое замыкание подвески мгновенно охлаждает пыл. А на Santa Fe гнать по грейдеру не хочется в принципе. Помимо того, что есть риск словить удар на колдобинах, низкопрофильные шины не способны фильтровать мелочь и вытрясают душу.
Не стоит ждать от Santa Fe и внедорожных подвигов. Есть несколько внедорожных режимов, которые действительно меняют характер. Акселератор работает плавнее, можно точно дозировать дизельный момент. Но снова всё портит робот, долго смыкающий сцепления — и машина теряет драгоценный ход. Муфта подключения задних колес срабатывает с явной задержкой. Хотя это всё неважно, ибо Santa Fe раньше всех сядет на днище — клиренс не достигает и 17 см.
Skoda Kodiaq
Skoda тоже не блещет геометрической проходимостью, но едет увереннее. Дело не столько в грамотном внедорожном режиме, сколько в муфте заднего привода. Преднатяг в ней чувствуешь буквально нутром, задержки в подключении задней оси нет.
Но если выбирать, то — Forester. Его полный привод покруче шкодовского, гидротрансформатор не блокируется до 15 км/ч и бережет вариатор. Но главное, что Subaru позже сядет на брюхо: под защитой больше 20 сантиметров.
Subaru Forester
Неизвестный курс
Subaru Forester — в какой-то степени машина для эгоистов. На комфорте пассажиров и количестве взятого багажа тут явная экономия. Но как приятно на нем ехать! И даже — валить! Неудивительно, что Subaru — это до сих пор культ.
Выбор между Santa Fe и победившим «по очкам» Кодиаком не прост. Если стиль важнее щепетильности в мелочах, смело берите Santa Fe. И берегите роботизированную коробку — особенно теперь, когда вопрос надежности и долговечности стоит как никогда остро.
Kodiaq — идеально сбалансированный кроссовер на все случаи жизни.
Skoda — для тех, кто выбирает для себя. Кому не важно, что подумают другие. За неброской внешностью скрывается практичная и очень вместительная машина без слабых мест. Даже робот и двухлитровый турбомотор избавились от детских болезней. Если нужен хороший автомобиль надолго и на все случаи жизни, то Kodiaq остается правильным выбором.
Главное, чтобы этот самый выбор у нас был.
Экспертная оценка кроссоверов и важная техническая информация — по этой ссылке.
SKODA KODIAQ
|Отличный баланс шасси, экономичный и тяговитый двигатель, продуманный салон
|Небольшой дорожный просвет, скучная внешность
HYUNDAI SANTA FE
|Стильная внешность и интерьер, просторный салон, тяговитый двигатель
|Недочеты управляемости, высокая цена, акустический комфорт
SUBARU FORESTER
|Живой характер шасси, отличная геометрическая проходимость
|Высокая цена, недостаток динамики, небольшой багажник
- Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Благодарим Максима Леденева за предоставленный для съемок автомобиль.