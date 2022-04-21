Лучшие полноприводные кроссоверы - большой тест «За рулем»

Обновленные Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester померились силами на асфальте и бездорожье.

Kodiaq отлично зашел в России. Я общался со многими владельцами — все довольны машиной. Может быть, поэтому и обновление сделали скромным? А ведь конкуренты тоже не спали.

Рестайлинговый Kodiaq у нас — с двухлитровым турбомотором мощностью 180 л.с. и роботом, в максимальной комплектации Style.

Модернизированный Hyundai Santa Fe в особой версии Calligraphy — это 200‑сильный дизель 2.2 и тоже робот.

Оппозицией им в прямом смысле слова выступает Subaru Forester: оппозитный атмосферный мотор 2.5 (185 л.с.) с вариатором.

Все машины — полноприводные.

Hyundai Santa Fe

Дебютировал в 2000 году. Нынешний Santa Fe, уже четвертого поколения, представлен в 2018 году. В прошлом году прошел глубокую модернизацию. Сборка в Калининграде.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2,5 (180 л.с.) — от 3 429 000 ₽

3,5 (249 л.с.) — от 4 009 000 ₽

дизельный: 2,2 (199 л.с.) — от 3 739 000 ₽ Subaru Forester

Первый Forester дебютировал в 1996 году. Нынешнее поколение, пятое по счету, выпускается с 2018 года. Автомобили для российского рынка поставляются из Оты, Японии.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2,0 (150 л.с.) — от 3 829 000 ₽

2,5 (185 л.с.) — от 4 539 000 ₽ Skoda Kodiaq

Дебютировал в 2016 году. В России представлен год спустя. В первом квартале этого года автомобиль прошел обновление. Собирается на заводе в Нижнем Новгороде.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1,4Т (125 л.с.) — от 2 468 500 ₽

1,4Т (150 л.с.) — от 2 638 000 ₽

2,0Т (180 л.с.) — от 3 135 000 ₽

дизельный: 2,0 (150 л.с.) — от 3 180 000 ₽

Богатый внутренний мир

Kodiaq не претендует на звание красавчика даже после рестайлинга. Практичность — его кредо. Карманы в дверях проложены ворсом, чтобы содержимое не гремело. Блок подстаканников можно перевернуть и превратить в площадку для смартфона. Столики для задних пассажиров, ниша для хранения снятой шторки багажника…

Hyundai Santa Fe

Изображение с боковой камеры при включении поворотника — простое решение, которое нравится многим. К разрешению «телевизора», как и к ассортименту функций, вопросов нет. А вот качество картинки с камер — так себе. Кнопки переключения передач вместо селектора требуют некоторой привычки. Шайбой справа выбирается один из семи режимов движения. Климат-контроль двухзонный, а список обогревов всего и вся дополнен вентиляцией передних сидений.

Если стиль интерьера для вас превыше всего, выбирайте Hyundai. Приятно, что красота не помешала практичности.

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Внимание к деталям портит экономия, которую чехи себе не позволяли. Фары по-прежнему потеют после мойки, а в моторном отсеке видны непрокрашенные участки.

В Hyundai к подобным мелочам всегда относились снисходительно. Всё равно никто не заметит! Ибо Santa Fe эффектно отвлекает внимание всем своим антуражем. Любуясь крупноячеистой решеткой, не замечаешь потеющей оптики. Детали двухцветного интерьера хочется разглядывать, не задумываясь о доле мягкого пластика и о том, как будет выглядеть через годик парадная светлая кожа.

Skoda Kodiaq

У виртуальной приборной панели множество вариантов компоновки. Разрешение дисплея — лучшее в тесте. Экран медиасистемы — высокого разрешения, а меню можно листать жестами. Только у Шкоды трехзонный климат-контроль. Греются все сиденья и руль. Но обогрев лобового стекла ставится не на все Кодиаки.

Насколько интерьер Кодиака невыразителен, настолько он покоряет продуманностью и качеством материалов. У передней панели с рестайлингом появилась прострочка.

Forester нарочито прост. Словно вопрошает: ты меня купил за плюшки или за марку? Как ещё объяснить сочетание кнопок из прошлого века с красным глазом системы, которая распознает лицо водителя, следит за его состоянием и позволяет жестами управлять музыкой и климат-контролем.

Subaru Forester

Физические приборы выглядят просто, но читаются хорошо. Дисплей грешит слишком мелким шрифтом. Верхний дисплей показывает также изображение с передней и правой боковой камер. Экран медиасистемы маловат по сегодняшним меркам, да и функционал отстает от соперников.

Интерьер собран качественно, но кроме козырька со вторым дисплеем глазу зацепиться не за что.

Двухзонный климат-контроль сдобрен обогревами всех сидений и руля. Температуру можно регулировать жестами. Ах, эти клавиши обогрева сидений из 90‑х! Шайбой можно выбрать один из двух внедорожных режимов. «Глубокий снег/грязь» работает только до 40 км/ч.

Роботы и техника

Как сочно звучит оппозитник! Даже мысль не возникает о том, что с шумоизоляцией моторного отсека японцы не сильно заморачивались.

Ускорения звуковому напору не соответствуют. Как бы ни старался вариатор Lineatronic быстро менять передаточное отношение, возможностей мотора хватает лишь для нормального разгона, но не более. Атмосферник 2.5 развивает вполне приличные 185 л.с., но тяги меньше, чем у соперников (239 Н·м), и та достигается аж на 4500 об/мин.

В районе передней кромки капота Санты есть уплотнитель. Снизу дорожная грязь тоже задерживается. В итоге моторный отсек чистый.

Большой рабочий объем требует пропитания. Subaru в среднем берет около 10,5 л/100 км — на пару литров больше дизельного Hyundai и наддувной бензиновой Шкоды.

Santa Fe легко уезжает от Форестера — момента у него почти вдвое больше. А вот уехать от Кодиака, у которого меньше сил и момента, он не способен. Потому что Skoda легче. И робот у нее расторопнее.

На передней кромке капота Шкоды с рестайлингом появился уплотнитель. Потому в моторном отсеке чисто.

Преселективный робот Кодиака даже в обычном режиме щелкает ступени на раз-два. У тестового Санты пробег всего 30 тысяч км, а пинки и задержки при переключениях такие, будто пробег в десять раз больше. Может, не стоило менять восьмиступенчатый автомат на робот? Выигрыша в динамике это не принесло, а надежности явно не добавило.

И тормозит Santa Fe хуже, особенно на «миксте» — его так и тянет на сторону.

Передняя кромка капота Форестера с пластиковыми накладками отрезает грязь. Но она попадает в моторный отсек через решетку радиатора.

Модели поведения

Стихия Санты — прямой скоростной автобан, где он непоколебим. Проезжающие фуры или весенняя колея не влияют на уверенность. Которая мигом теряется при попытке ехать активно.

Hyundai будто создан для автобанов. Удивительная стойкость на прямой объясняется и самой большой колеей. Мелкие неровности безбожно транслируются в салон — отчасти из-за низкопрофильных шин.

На резкие повороты руля Santa Fe отвечает кренами и гулянием кормы. Попытаешься проехать поворот быстро — и без того перегруженная «поперечной» компоновкой передняя ось нагружается еще сильнее, переднее внешнее колесо теряет связь с дорогой, и машина скользит наружу. Конечно, на семейных кроссоверах так не ездят. Но обнаружить, что вираж внезапно оказался круче предполагаемого, а автомобиль беспомощен, не хочется даже с тещей на борту.

Если бы не чувствительность к колее, поведение Кодиака на асфальте можно было назвать эталонным. На больших ямах лучше сбавить ход — запаса энергоемкости может не хватить. В остальном Kodiaq уверенно шпарит вне асфальта.

У Шкоды есть фаркоп. На внутренней стороне капота Кодиака — дополнительные уплотнители со стороны лобового стекла. На краске в подкапотном пространстве сэкономили.

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И шины ни при чем: все три кроссовера обуты в одинаковые нешипованные покрышки Nokian Hakkapeliitta R3. На них Subaru прописывает дугу точнее и быстрее. А если «зацепа» в пятне контакта становится недостаточно, Forester весело идет в скольжении всеми четырьмя колесами. Добавил газу — машина послушно довернулась.

А как приятна обратная связь на руле! У Санты с ней порядок только в обычном режиме: «Спорт» неестественно тяжел. А как должен работать идеальный электроусилитель, наглядно демонстрирует Skoda. Даже в спортрежиме «ноль» прозрачен!

Kodiaq едет чуть точнее Форестера и проходит ту же связку поворотов еще быстрее. Но того восторга, что испытываешь за рулем Subaru, нет. Потому что нет изюминки!

Forester может ехать почти самостоятельно — система EyeSight включает в себя активный круиз и может удерживать машину в полосе. Но при условии хорошей дорожной разметки. Раллийную породу не скроешь — Forester роскошно идет по грунту или снегу!

Геометрия важнее

Я как-то жаловался, что подвеска обновленного Форестера явно жестче. Готов подтвердить. Но на разбитой дороге можно оторваться по полной! Хоть прыгай по ямам — пробоя не будет. Раллийную породу не скроешь: Forester провоцирует наращивать темп.

Hyundai Santa Fe

Единственная придирка к сиденьям Санты — недостаточно выраженная опора в районе плеч. Светлая кожа быстро красится. Кресло переднего правого пассажира можно отрегулировать с заднего ряда. На втором ряду Hyundai полно места, а сиденья регулируются по двум направлениям. Из приятных мелочей — розетка на 220 В.

Skoda внушает уверенность до тех пор, пока не попадется реально большая яма. Грубое замыкание подвески мгновенно охлаждает пыл. А на Santa Fe гнать по грейдеру не хочется в принципе. Помимо того, что есть риск словить удар на колдобинах, низкопрофильные шины не способны фильтровать мелочь и вытрясают душу.

Не стоит ждать от Santa Fe и внедорожных подвигов. Есть несколько внедорожных режимов, которые действительно меняют характер. Акселератор работает плавнее, можно точно дозировать дизельный момент. Но снова всё портит робот, долго смыкающий сцепления — и машина теряет драгоценный ход. Муфта подключения задних колес срабатывает с явной задержкой. Хотя это всё неважно, ибо Santa Fe раньше всех сядет на днище — клиренс не достигает и 17 см.

Skoda Kodiaq

Сиденья с обивкой из алькантары отлично скроены и подойдут человеку любой комплекции. Сиденья второго ряда двигаются по двум направлениям. Помимо своего климат-контроля и розетки на 220 В есть столики и держатели планшета.

Skoda тоже не блещет геометрической проходимостью, но едет увереннее. Дело не столько в грамотном внедорожном режиме, сколько в муфте заднего привода. Преднатяг в ней чувствуешь буквально нутром, задержки в подключении задней оси нет.

Но если выбирать, то — Forester. Его полный привод покруче шкодовского, гидротрансформатор не блокируется до 15 км/ч и бережет вариатор. Но главное, что Subaru позже сядет на брюхо: под защитой больше 20 сантиметров.

Subaru Forester

Сиденью не хватает длины подушки и регулировки поясничного подпора. Последнее особенно странно для класса и ценника. Места на втором ряду хватает, но посадка не идеальна. К тому же у Subaru нет никаких регулировок задних сидений.

Неизвестный курс

Subaru Forester — в какой-то степени машина для эгоистов. На комфорте пассажиров и количестве взятого багажа тут явная экономия. Но как приятно на нем ехать! И даже — валить! Неудивительно, что Subaru — это до сих пор культ.

Багажник Кодиака почти не уступает в объеме Санте и лучше продуман. А ворсовая обивка дольше сохранит товарный вид. Багажное отделение Санты легко вместит несколько детских колясок или велосипедов. Только грузить их надо аккуратно: пластик отделки легко царапается. Багажник почти в полтора раза меньше (368 л по нашим замерам).

Выбор между Santa Fe и победившим «по очкам» Кодиаком не прост. Если стиль важнее щепетильности в мелочах, смело берите Santa Fe. И берегите роботизированную коробку — особенно теперь, когда вопрос надежности и долговечности стоит как никогда остро.

Kodiaq — идеально сбалансированный кроссовер на все случаи жизни.

Skoda — для тех, кто выбирает для себя. Кому не важно, что подумают другие. За неброской внешностью скрывается практичная и очень вместительная машина без слабых мест. Даже робот и двухлитровый турбомотор избавились от детских болезней. Если нужен хороший автомобиль надолго и на все случаи жизни, то Kodiaq остается правильным выбором.

Главное, чтобы этот самый выбор у нас был.

Экспертная оценка кроссоверов и важная техническая информация — по этой ссылке.

SKODA KODIAQ Отличный баланс шасси, экономичный и тяговитый двигатель, продуманный салон Небольшой дорожный просвет, скучная внешность HYUNDAI SANTA FE Стильная внешность и интерьер, просторный салон, тяговитый двигатель Недочеты управляемости, высокая цена, акустический комфорт SUBARU FORESTER Живой характер шасси, отличная геометрическая проходимость Высокая цена, недостаток динамики, небольшой багажник

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

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Благодарим Максима Леденева за предоставленный для съемок автомобиль.



