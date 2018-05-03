Лучший (пожалуй) кроссовер: тест по вашим вопросам

Турбомотор небольшого рабочего объема и роботизированная коробка передач — обычно они отпугивают покупателей у нас. Но у Кодиака есть достоинства, которые перевешивают это.

Первое, что бросается в глаза при виде Кодиака, —это непропорционально растянутый кузов в районе задней двери. Не замечали? Присмотритесь. Такое ощущение, что перед нами растянутая версия кроссовера. Но нет, Kodiaq существует в единственном исполнении кузова, а стретч-эффект вовсе не дизайнерская уловка с пропорциями.

На втором ряду действительно полно места. Пассажиры оценят это в первом же дальнем путешествии.

К слову, только в дальних поездках или после месяца-другого владения в машине можно обнаружить множество приятных деталей.

Что там с моторами — сплошной даунсайзинг?

В целом да. Это общемировая тенденция, и концерн Volkswagen, которому принадлежит Skoda, диктует эту моду.

В гамме Кодиака четыре мотора, один из которых дизельный:

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1.4 TSI (125 л.с.) — сочетается только с 6-ступенчатой механикой, привод передний.

(125 л.с.) — сочетается только с 6-ступенчатой механикой, привод передний. 1.4 TSI (150 л.с.) — с этим мотором кроссовер может быть как передне-, так и полноприводным. Во втором случае можно выбрать между той же механикой и 6-ступенчатой DSG .

(150 л.с.) — с этим мотором кроссовер может быть как передне-, так и полноприводным. Во втором случае можно выбрать между той же механикой и 6-ступенчатой . 2.0 TSI (180 л.с.) — только в исполнении 4x4 с 7-ступенчатым роботом DSG.

(180 л.с.) — только в исполнении 4x4 с 7-ступенчатым роботом DSG. 2.0 TDI (150 л.с.) — только полноприводный с 7-ступенчатой DSG.

Богатый выбор. Самый популярный и, пожалуй, наиболее сбалансированный — 150-сильный бензиновый агрегат. Несмотря на относительно небольшой рабочий объем двигателя и серьезную снаряженную массу (под 1,7 тонны), Kodiaq в таком исполнении порадовал неплохой разгонной динамикой: наша версия ускоряется до 100 км/ч за 10 секунд. При езде по трассе проблем не возникает. Лишь изредка при обгоне в стесненных условиях приходилось утапливать педаль акселератора в пол. При этом робот оперативно и вовремя переключается. Не досаждает он излишними подергиваниями в пробках.

Сиденья отлично спрофилированы, диапазона ригулировок хватит большинству водителей.

Игрушка для езды по бездорожью: температура охлаждающей жидкости и масла в двигателе, плюс угол поворота передних колес. Беспроводная зарядка телефона под рукой — актуально.

Стоит ли брать 180-сильную версию? Только если предпочитаете очень активную езду или регулярно загружаете машину до полной массы. Базовая версия для такого крупного кроссовера слабовата. Оправдать выбор начальной модификации можно только стремлением сэкономить. Такой Kodiaq доступен по цене от 1 590 000 рублей — очень заманчиво. Ну а дизель — вариант в нашей стране на любителя.

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Обратите внимание на разные версии DSG. 150-сильный вариант комплектуют 6-ступенчатым роботом. Его особенность в том, что диски сцепления работают в масляной ванне. А 7-ступенчатая DSG — «сухая». Когда-то она не отличалась надежностью и ресурсом. Но после модернизации в 2013 году ситуация изменилась. Обе коробки относительно надежны и удобны в использовании. И давайте честно, альтернативных вариантов в этом классе не так уж и много. Конкуренты (Nissan X—Trail, Mitsubishi Outlander) предлагают вариатор, а он едва ли переживет DSG. Классические автоматы остались только в стане Kia и Hyundai. Но это совсем другие автомобили. Прежде всего, идеологически.

Как он ведет себя на дороге — послушный? Комфортный?

Нельзя забывать, что Kodiaq — это крупный кроссовер с разрешенной полной массой от 2177 до 2424 кг в зависимости от версии. Базовые колеса с шинами размерностью 215/65 R17. На тестовом автомобиле колеса еще больше (читай — тяжелее): 235/55 R18 (опция). Однако несмотря на такие характеристики, излишней тяжеловесности при управлении не возникает. Конечно, рулится Kodiaq не так точно и послушно, как легковушка, но даже начинающему водителю будет легко совладать с машиной.

Светодиодные фары отлично светят: что дальний, что ближний. Ехать с таким светом одно удовольствие. Средний расход топлива на бортовом компьютере соответствует действительности (трассовый режим движения).

Подвеска в меру жесткая, неплохо отрабатывает неровности разных калибров. Разве что мелкие швы асфальта подробнее, чем хотелось бы, транслируются в салон, но не вибрациями, а скорее, звуковым сопровождением — характерными шлепками шин. В целом шумоизоляция соответствует классу и стоимости автомобиля. Единственное, к чему можно придраться: слишком громкая работа стеклоподъемников. Казалось бы, мелочь, но все же у некоторых конкурентов боковые стекла открываются и закрываются с куда меньшим шумом, а это влияет на общее восприятие автомобиля. Впрочем, это характерно для современных автомобилей концерна VW. И простите, если раньше вы не обращали внимания на эту особенность своего Кодиака.

Замеры на 50 и 100 км/ч показали, что уровень шума на водительском месте в салоне Кодиака — от 67 до 73 дБ. Для автомобиля этого класса — нормальные значения. Словом, «на уши не давит» и дальнюю дорогу можно перенести без особого дискомфорта.

Телефон есть куда положить?

Есть, и он даже будет заряжаться «по воздуху» — конечно, если умеет. Перед селектором DSG расположена площадка для беспроводной зарядки. Рядом традиционный USB—разъем. Спасибо, что не новый микро-USB. Впрочем, переход на новый стандарт — лишь вопрос времени.

Фольксвагеновский фирменный подлокотник регулируется по углу наклона и сдвигается вперед. Это самая удобная конструкция из тех, что мне доводилось встречать.

А что с расходом топлива?

Полный порядок. Я проехал не одну сотню километров со средней загрузкой в бодром темпе по трассе с регулярными обгонами. Средний расход топлива не превысил 8 литров на сотню (по чекам с АЗС). Если упираться в экономичную езду, то можно сбить до 7,5 л. В городе даже с регулярными простоями с пробками можно укладываться в 10 л. И это, напомню, полноприводная машина — по современным меркам очень достойно.

Есть что-то, чего нет у конкурентов?

Традиционные «штучки» от Шкоды. Например, зонты, спрятанные в дверях. Никогда не воспринимал эту опцию как нечто полезное, пока внезапный дождь не застал меня в машине неподготовленным к непогоде.

Но больше всего понравилось другое. Помните про стретч-эффект в районе задней двери? Благодаря ему второй ряд можно сдвинуть вперед на внушительное расстояние. И это не несколько сантиметров, которые не делают погоду, если что-то габаритное не умещается в багажник. Это реальная добавка багажному отсеку, ведь освобождается дополнительная глубокая ниша.

Спинка второго ряда трехсекционная. А само сиденье двухсекционное. Каждую часть можно сдвинуть вперед. Таким образом за сиденьем образуется внушительного объема ниша. Подарочная коробка в виде куба со стороной 72 см уместилась в багажный отсек. Даже спинку второго ряда складывать не пришлось. Достаточно было лишь сдвинуть вперед второй ряд. Объем багажника от 635 до 1980 л в зависимости от положения второго ряда сидений. Пол в открытом положении фиксируется удобным крючком.

Поломки, глюки?

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Из неисправностей за время теста: машина иногда теряла из виду электронный ключ, хотя он всегда лежал в кармане брюк водителя. На приборах загоралась соответствующая пиктограмма. Впрочем, на работе электроники это не отразилось.

Зато было легкое ДТП. Случайно притерся дверью к ограничительному столбику, который дорожники зачем-то установили прямо на дороге вдали от бордюра. Неожиданная подстава обернулась царапиной на молдинге. И спасибо за то, что он рельефный и к тому же пластиковый — не придется перекрашивать двери. Не у всех кроссоверов есть аналогичная «защита», зато безалаберные дорожники встречаются во многих городах. Впрочем, согласен — сам виноват: наехал на неподвижное препятствие.

Электронные мозги снова потеряли из виду ключ от автомобиля, а ведь они в кармане у водителя. Боковой молдинг из черного матового пластика уберег лакокрасочное покрытие от повреждений. Повезло.

Для семьи годится?

«Машина хорошая, но не цепляет», — таков был вердикт супруги. Все дело в дизайне. Шкоды, да и многие модели концерна Volkswagen обычно ругают за излишнюю строгость в оформлении салона и даже скучный дизайн. Я тут, пожалуй, отстранюсь от оценок, потому что дизайн — дело вкуса. Кому-то и нужна та самая строгость и чтобы ничего не отвлекало. А кому-то, наоборот, нужны эмоции. Их в интерьере недостает — это да.

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У Кодиака есть семиместная версия. И для многодетный семьи это, пожалуй, лучший выбор из всего, что есть на рынке сегодня. Если, конечно, позволяет бюджет. В пятиместном исполнении Kodiaq тоже порадует. Прежде всего, простором. Два детских кресла с креплением isofix на втором ряду — запросто. И при этом между ними с относительным комфортом разместится взрослый пассажир. Предусмотрен Isofix и на переднем сиденье.

А также это один из немногих автомобилей, в котором мне не пришлось устанавливать спинку водительского кресла вертикально, чтобы ребенок позади меня в детском кресле с комфортом разместился в полулежачем положении. Hyundai Santa Fe, Kia Sorento Prime или Mitsubishi Outlander — ни в одном из них такого простора не найти.

Как российская сборка?

Skoda Kodiaq вместе с кроссовером Karoq и Octavia собирают на заводе в Нижнем Новгороде. С ней все хорошо. Мы измерили также толщину лакокрасочного покрытия.

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:

Капот — 112 мкм Крыло — 109 мкм Порог/дверь — 111 мкм Крышка багажника — 125 мкм

Реальная толщина ЛКП не хуже, чем у конкурентов. Это хороший показатель в рамках класса.

Важно знать

Цены

C начала года в России реализовано больше 10 000 Кодиаков. Это один из самых популярных кроссоверов таких размеров. Посоперничать с ним может разве что Nissan X-Trail.

Модификация Уровень оснащения Цена, руб. 1.4 TSI 125 л.с. МКПП—6 Active 1 590 000 Ambition 1 937 000 1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 Active 1 790 000 Ambition 1 999 000 Style 2 188 000 1.4 TSI 150 л.с. 4x4 МКПП—6 Active 1 925 000 Ambition 2 049 000 Style 2 237 000 1.4 TSI 150 л.с. 4x4 DSG-6 Active 1 965 000 Ambition 2 089 000 Style 2 278 000 2.0 TSI 180 л.с. 4x4 DSG-7 Ambition 2 272 000 Style 2 461 000 2.0 TDI 150 л.с. 4x4 DSG-7 Ambition 2 206 000 Style 2 395 000

Гарантия

На автомобили Skoda Kodiaq, произведенные в России, гарантия — на три года или до достижения пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых двух лет эксплуатации условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Skoda Kodiaq 4697 / 1882 / 1681 / 2791 Hyundai Santa Fe 4770 / 1890 / 1703 / 2765 Mitsubishi Outlander 4695 / 1810 / 1703 / 2670

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Skoda Kodiaq (150 л.с.) 18 850 — 23 038 5250

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Hyundai Santa Fe , Kia Sorento Prime , Nissan X — Trail , Mitsubishi Outlander

Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Ford Explorer , Toyota Highlander, Volvo XC 60 II

Плюсы и минусы

Нам нравится — вместительность, экономичность, комфорт.

Нам не нравится — строгое оформление интерьера.

Безопасно парковаться теперь стало легче — благодаря защите камеры заднего вида.