Hyundai Santa Fe против конкурентов: большой тест кроссоверов

Новый Santa Fe выглядит круто. И едет так, что Kia Sorento Prime и Renault Koleos с трудом держатся в фарватере.

Renault Koleos
Renault Koleos

Renault > Koleos

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Hyundai > Santa Fe

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

Материалы по теме
Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Несколько лет назад смачный хит Gangnam Style корейского шоумена PSY взорвал музыкальный небосклон, а клип установил рекорд — первым в мире набрал в YouTube миллиард просмотров.

Корейские автопроизводители тоже не отстают — из серых мышек они превратились в производителей ярких и современных машин. Новый Santa Fe — словно космолет! Цены с годами тоже устремились в космос, и теперь за подобные кроссоверы просят от двух миллионов рублей, а тестовый Santa Fe тянет на два семьсот! За Sorento Prime нужно отдать те же деньги, Koleos лишь на триста тысяч дешевле.

К слову, в предыдущем сравнительном тесте Koleos положил на лопатки старый Santa Fe (ЗР, № 8, 2017). Но то были бензиновые версии, а теперь баки всех машин мы под завязку наполняем «соляркой». Дизельгейт? Не, не слышали!

Renault Koleos

Дебютировал в 2016-м, но до России добрался лишь через год. У нас продаются родные корейские машины — поставки идут с завода Renault-Samsung.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
2.0 (144 л.с.) — от 1 829 000 руб.
2.5 (171 л.с.) — от 2 139 000  руб.
дизельный:
2.0 (177 л.с.) — от 2 299 000  руб.

Kia Sorento Prime

Представлен в 2015 году, прошлой осенью проведен легкий рестайлинг. Есть версия с мотором V6. Российская сборка.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
2.4 (188 л.с.) — от 1 879 900  руб.
3.5 (249 л.с.) — от 2 564 900  руб.
дизельный:
2.2 (200 л.с.) — от 2 329 900  руб.

Hyundai Santa Fe

Дебют- на Женевском автосалоне 2018 года. За доплату предлагается третий ряд сидений. Моторы — только четырехцилиндровые. Российская сборка.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
2.4 (188 л.с.) — от 1 999 000  руб.
дизельный:
2.2 (200 л.с.) — от 2 329 000  руб.

Интернационал

Марка Samsung у всех ассоциируется со смартфонами и телевизорами — но не с автомобилями! Между тем с конца 1990‑х Samsung производит и машины. Поначалу это были слегка видоизмененные Ниссаны, затем автомобильное подразделение Самсунга перекупила фирма Renault. Теперь корейцы заняты не только выпуском, но и разработкой новых моделей. Koleos второго поколения как раз оттуда родом — корейская сборка (на родине машина продается под именем Samsung QM6). Так что у нас образовался корейский междусобойчик. На самом деле всё еще сложнее. В основе франко-корейского кроссовера лежит платформа CMF-D от Ниссана X‑Trail: японская фирма входит в одну промышленную группу с Renault. Интернационал!

Несмотря на меньшую мощность, Koleos не уступает конкурентам в динамике. Но плавность хода похуже — на неровностях ощутимо потряхивает.
Несмотря на меньшую мощность, Koleos не уступает конкурентам в динамике. Но плавность хода похуже — на неровностях ощутимо потряхивает.

Материалы по теме
Renault Koleos 4х4 против Peugeot 5008 4х2: полный привод или электроника?

Цена на Koleos привлекательна, а его салон способен очаровать шикарной белой кожей, огромным — почти как в Тесле — вертикально ориентированным «планшетом» мультимедиасистемы и стильными (теперь уже в духе Кайена) распорками между центральной консолью и напольным туннелем.

Но прежде чем вы подпишете договор на покупку, отметим недочеты. Мультимедийное меню напрягает запутанной логикой, да и отклики не сказать чтобы моментальные. Сиденья менее удобные, чем у «чистокровных корейцев»: подушка коротковата, а в спинке мешает какая-то жесткая поперечина. Обзорность тоже подкачала — слишком уж широки передние стойки, а систему кругового обзора не получить даже за доплату, в отличие от Kia и Hyundai.

Интерьер с вертикальным экраном мультимедийки и распорками между консолью и туннелем выглядит как минимум небанально. Добавляет шика и белая кожа. И всё же по качеству отделки до уровня Sorento Prime и Santa Fe «француз» недотягивает. Да и панели поскрипывают только у Колеоса. Клиноцепной вариатор проявил себя во всей красе: хорош и в городе, и за его пределами.
Интерьер с вертикальным экраном мультимедийки и распорками между консолью и туннелем выглядит как минимум небанально. Добавляет шика и белая кожа. И всё же по качеству отделки до уровня Sorento Prime и Santa Fe «француз» недотягивает. Да и панели поскрипывают только у Колеоса. Клиноцепной вариатор проявил себя во всей красе: хорош и в городе, и за его пределами.

Оформление центрального сегмента панели приборов можно менять по своему усмотрению.
Оформление центрального сегмента панели приборов можно менять по своему усмотрению.

Управление почти всеми второстепенными функциями зашито в меню информационно-развлекательной системы. Быстродействие ей не присуще — откликов надо ждать секунду-полторы.
Управление почти всеми второстепенными функциями зашито в меню информационно-развлекательной системы. Быстродействие ей не присуще — откликов надо ждать секунду-полторы.

Кнопки управления круиз-контролем расположены не на руле, а рядом с ручником — для Renault это уже стало традицией.
Кнопки управления круиз-контролем расположены не на руле, а рядом с ручником — для Renault это уже стало традицией.

Только водительский стеклоподъемник имеет режим Auto, а подсветки нет вовсе.
Только водительский стеклоподъемник имеет режим Auto, а подсветки нет вовсе.

Оснащенность даже напичканного под завязку Колеоса недотягивает до уровня конкурентов. Нет проекционного дисплея, панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля и даже ниши для очков. Нити обогрева руля проложены только в местах хвата. Выходит, более высокие цены соперников оправданны.

Турбодизель тарахтит так, будто сидишь в кабине трактора Беларусь, а не современного кроссовера. В мощности и крутящем моменте реношный мотор уступает соперникам (177 л.с. и 380 Н·м против 200 л.с. и 440 Н·м), но каких-либо проблем это не доставляет. Koleos похвально бодр в городе и за его пределами, быстро реагирует на акселератор. И — всего 9 л/100 км при напористом вождении.

У кресел слишком короткая подушка и неудобный, выталкивающий профиль спинки. Кожа скользкая — в поворотах удержаться в седле непросто.
У кресел слишком короткая подушка и неудобный, выталкивающий профиль спинки. Кожа скользкая — в поворотах удержаться в седле непросто.

В запасе пространства для пассажиров второго ряда Koleos уступает соперникам, хотя о тесноте говорить не приходится. Профиль сидений неплох, есть обогрев, а также пара USB-портов, 12‑вольтовая розетка, верхние дефлекторы. Регулировок нет. Стёкла дверей не опускаются полностью — Hyundai и Kia этим не грешат.
В запасе пространства для пассажиров второго ряда Koleos уступает соперникам, хотя о тесноте говорить не приходится. Профиль сидений неплох, есть обогрев, а также пара USB-портов, 12‑вольтовая розетка, верхние дефлекторы. Регулировок нет. Стёкла дверей не опускаются полностью — Hyundai и Kia этим не грешат.

Управляемость вряд ли можно отнести к козырям. Усилие на руле синтетическое, в поворотах явно недостает обратной связи, к тому же на баранку «прилетают» микроудары от неровностей.

На кривых заплатках и стыках Renault устраивает малоприятную перкуссию, громко постукивая подвеской, - оппоненты этого себе не позволяют. На ямах Koleos гарцует так, что я со стороны напоминаю сам себе скачущего PSY из того клипа.

В таких условиях ездить на Renault надо аккуратно — подвеска то и дело замыкается на буферы сжатия. Клиноцепной вариатор даже после продолжительного буксования не выкинул белый флаг — похвальная выносливость.
В таких условиях ездить на Renault надо аккуратно — подвеска то и дело замыкается на буферы сжатия. Клиноцепной вариатор даже после продолжительного буксования не выкинул белый флаг — похвальная выносливость.

Багажник Колеоса меньше, чем у оппонентов: 340 литров, по нашим замерам. Да и проем невелик.
Багажник Колеоса меньше, чем у оппонентов: 340 литров, по нашим замерам. Да и проем невелик.

Защита двигателя пластиковая. Самая низкая точка — элементы выхлопной системы.
Защита двигателя пластиковая. Самая низкая точка — элементы выхлопной системы.

Несмотря на наибольший в трио клиренс (185 мм), на тяжелое бездорожье Koleos не ходок. Во‑первых, муфта в приводе задних колес остается заблокированной лишь до 40 км/ч, после чего трансмиссия переходит в режим Auto. Во‑вторых, имитация межколесных блокировок работает так себе — из диагонального вывешивания машина выбирается ну очень медленно. И подвеску на ухабах то и дело пробивает.

Нет, дорогой дизельный Koleos — не вариант. Я выбрал бы базовую бензиновую версию 2.0 (144 л.с.) за 1 829 000 рублей. Ни Santa Fe, ни Sorento Prime за такие деньги не купить.

Траты: обязательные и не очень

Максим Гомянин

Мы подсчитали, во что обойдется страховка тестовых автомобилей в одной из крупных страховых компаний. За основу взяли базовые версии без учета различных скидок, дополнительного оборудования и опций. Страхуем риски «угон» и «ущерб». При полной гибели автомобиля, скажем, в результате тяжелой аварии выплачивается его полная стоимость за вычетом амортизации, то есть износа. Рассматриваем самый экономичный вариант — без опций вроде техпомощи на дороге или помощи в сборе справок после ДТП.

Двигатель; трансмиссия

Цена, руб.

Транспортный налог, руб.

Полис ОСАГО*, руб.

Полис каско**
(франшиза), руб.

RENAULT KOLEOS

базовая версия

2.0 (144 л.с.); вариатор, 4×4

1 829 000

5040

7749

46 467 (15 000)

тестовый автомобиль

2.0D (177 л.с.); вариатор, 4×4

2 417 980

8850

8856

53 958 (15 000)

KIA SORENTO PRIME

базовая версия

2.4 (188 л.с.); А6, 4×2

1 879 900

9400

8856

49 841 (15 000)

тестовый автомобиль

2.2D (200 л.с.); А8, 4×4

2 769 900

10 000

8856

66 891 (15 000)

HYUNDAI SANTA FE

базовая версия

2.4 (188 л.с.); А6, 4×4

1 999 000

9400

8856

57 155 (15 000)

тестовый автомобиль

2.2D (200 л.с.); А8, 4×4

2 714 000

10 000

8856

71 383 (15 000)

* Возраст водителя более 22 лет; стаж вождения больше трех лет; регион страхования — Москва; коэффициент «бонус-малус» равен 8, то есть аварий по вине водителя не было пять лет.
** Полис каско с франшизой для водителя в возрасте 40 лет, со стажем вождения 15 лет, проживающего в Москве.

Прайм-тайм

У каждого производителя есть автомобиль-событие, с появлением которого к марке начали относиться с уважением. Для Kia им стал Sorento Prime образца 2015 года. Первый автомобиль компании, который покупали не потому, что он дешевле конкурентов, а за красивые глаза. Об успехе косвенно говорит и то, что прошлогодний рестайлинг машину почти не изменил. По мне так лучше бы визуального обновления не было вовсе.

На шоссе Sorento Prime воспринимается самым медлительным в тройке — ускоряется он неохотно. А плавность хода хороша.
На шоссе Sorento Prime воспринимается самым медлительным в тройке — ускоряется он неохотно. А плавность хода хороша.

Новый четырехспицевый руль в визуально легком салоне выглядит чужеродно — прежняя трехспицевая баранка смотрелась куда уместнее. К счастью, других стилистических трансформаций не произошло. Отделочные материалы всё так же хороши, обзорность в норме, а появившиеся после модернизации беспроводная зарядка для смартфонов и проекционный дисплей привносят в салон толику хай-тека.

На фоне соперников эти приборы впору назвать классическими.
На фоне соперников эти приборы впору назвать классическими.

Как и полагается современной машине, Kia поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Как и полагается современной машине, Kia поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Салон Sorento Prime неплохо отделан, но такой свежести в дизайне, как у Santa Fe и Колеоса, не наблюдается. USB-порт только один — в наши дни этого мало. Стильный и удобный Г‑образный селектор автомата — удачное решение.
Салон Sorento Prime неплохо отделан, но такой свежести в дизайне, как у Santa Fe и Колеоса, не наблюдается. USB-порт только один — в наши дни этого мало. Стильный и удобный Г‑образный селектор автомата — удачное решение.

Площадка для индукционной зарядки смартфонов появляется с комплектации Premium.
Площадка для индукционной зарядки смартфонов появляется с комплектации Premium.

При необходимости водитель может заблокировать межосе­вую муфту. А вот ассистента ­спуска с горы нет.
При необходимости водитель может заблокировать межосе­вую муфту. А вот ассистента ­спуска с горы нет.

В некоторых нюансах Sorento Prime даст фору и Колеосу, и Santa Fe. В частности, у него все стеклоподъемники (а не только водительский) импульсные, а сзади пол совершенно плоский — на туннель нет и намека. Понравились сиденья. Выверенный профиль, добротная боковая поддержка и многочисленные регулировки — можно даже длину подушки менять.

Работающий на холостых 2,2‑литровый турбодизель тарахтит не так бесстыдно, как его собрат в Колеосе. Он мощнее (200 л.с.), но преимуществ это не дает — и с места, и с ходу Kia чуть отстает от Renault. Вот где аукнулись два с лишним центнера разницы в массе!

Передние сиденья понравились оптимальной набивкой и выверенным профилем. Худощавые не одобрят валики боковой поддержки на спинке — расставлены широковато.
Передние сиденья понравились оптимальной набивкой и выверенным профилем. Худощавые не одобрят валики боковой поддержки на спинке — расставлены широковато.

Самый просторный второй ряд — у Sorento Prime. И только у него ровный пол. К услугам задних пассажиров — регулировки и обогрев сидений, шторки на окнах, USB-порт и 12‑вольтовая розетка.
Самый просторный второй ряд — у Sorento Prime. И только у него ровный пол. К услугам задних пассажиров — регулировки и обогрев сидений, шторки на окнах, USB-порт и 12‑вольтовая розетка.

Материалы по теме
Skoda Kodiaq и Kia Sorento Prime российской сборки: все мелкие косяки

Чем подкупает Sorento Prime, так это плавностью хода. Те же ямы он проглатывает в охотку, как старшеклассник — школьный обед. И какой бы величины ни были ухабы — подвеска сделает свое дело без стуков и лязга. Очень комфортно!

Прямую Sorento Prime держит крепко, надежен на дуге и не спрыгивает с траектории на ямах. Разве что крены великоваты. Руль — не эталон информативности, но с обратной связью проблем не возникает. Если хочешь большего, бери версию GT Line — у нее электроусилитель расположен не на валу, а на рейке и обеспечивает лучшую связь с машиной. А еще у GT есть подрулевые лепестки и устойчивые к перегреву тормозные диски увеличенного диаметра — впрочем, я и с штатными не знал проблем.

В карьере Kia не сплоховал. Ему бы еще клиренса добавить!
В карьере Kia не сплоховал. Ему бы еще клиренса добавить!

Sorento Prime вмещает 504 литра — чуть меньше, чем Santa Fe: на тестовой машине установлен опционный третий ряд сидений.
Sorento Prime вмещает 504 литра — чуть меньше, чем Santa Fe: на тестовой машине установлен опционный третий ряд сидений.

Под металлической защитой мы обнаружили пластиковый пыльник. Архитектурой шасси Sorento Prime напоминает Santa Fe. Но есть и отличия: поворотные кулаки, например, здесь из стали, а не из алюминия.
Под металлической защитой мы обнаружили пластиковый пыльник. Архитектурой шасси Sorento Prime напоминает Santa Fe. Но есть и отличия: поворотные кулаки, например, здесь из стали, а не из алюминия.

А вот где сложности налицо, так это на бездорожье. В активе Kia — выносливый автомат и межосевая муфта с возможностью принудительной блокировки, а также умная ездовая электроника, позволяющая легко выбираться из «диагоналки». Но все эти достоинства перечеркивает скромный клиренс: 165 мм — ничтожно мало. Чуть зазевался — и скребешь днищем по грунту. Лучше бы вместо псевдоспортивной версии GT Line корейцы изобрели приподнятую Off-Road Line. Для нас это куда актуальнее.

КУПИТЬ И СПАТЬ СПОКОЙНО

Максим Гомянин

Участников теста, к счастью, не отнесешь к популярным у криминального контингента. Ни один из них не входит в шорт-лист наиболее угоня­емых машин.

Количество угонов в 2017 году

KIA SORENTO*

80

HYUNDAI SANTA FE

79

RENAULT KOLEOS

7

* В статистике учитываются Sorento и Sorento Prime.

Солнцемобиль

Как машину назовешь, так она и поедет. ­Компания Hyundai свой кроссовер нарекла Santa Fe в честь американского городка в штате Нью-Мексико. А что? Звучно и ассоциируется с теплом. Недаром прямо на табличке с названием модели корейцы приладили лучистое солнышко.

В недалеком прошлом все модели Hyundai были эпигонами: своих идей немного, зато позаимствованных у других марок — хоть отбавляй. Новый Santa Fe — индивидуалист, чего только трехъярусная головная оптика стоит! Снимай PSY свой клип в наши дни, запросто мог бы использовать «санту» в качестве крутой тачки.

На прямиках новый Santa Fe сверхстабилен. А еще у него прекрасная шумоизоляция — одна из лучших в сегменте.
На прямиках новый Santa Fe сверхстабилен. А еще у него прекрасная шумоизоляция — одна из лучших в сегменте.

Интересна функция Rear Occupant Alert — она мониторит задний ряд и не дает забыть о детях или животных, когда выходишь из машины. А система Safety Exit Assist не позволит пассажирам открыть дверь, если сзади приближается транспорт. Адаптивный круиз-контроль, функции удержания в полосе и автоматического торможения — это само собой разумеется.

Яркая и лаконичная цифровая панель приборов доступна начиная с комплектации Premier.
Яркая и лаконичная цифровая панель приборов доступна начиная с комплектации Premier.

Возвышающийся над центральной консолью «планшет» мультимедиасистемы снабжен шайбой регулировки громкости.
Возвышающийся над центральной консолью «планшет» мультимедиасистемы снабжен шайбой регулировки громкости.

Современная архитектура, щедрое оснащение и приятный коричневый колер кожи — интерьер Santa Fe красив и уютен. Он почти дотянулся до уровня премиум-класса. Восьмиступенчатый автомат отличается быстрыми и своевременными переключениями. В подрулевых лепестках нет никакой необходимости.
Современная архитектура, щедрое оснащение и приятный коричневый колер кожи — интерьер Santa Fe красив и уютен. Он почти дотянулся до уровня премиум-класса. Восьмиступенчатый автомат отличается быстрыми и своевременными переключениями. В подрулевых лепестках нет никакой необходимости.

Под консолью здесь не один USB-разъем, как у собрата, а два.
Под консолью здесь не один USB-разъем, как у собрата, а два.

Все кнопки, кроме активирующей ассистент спуска с горы, те же самые, что и у Kia.
Все кнопки, кроме активирующей ассистент спуска с горы, те же самые, что и у Kia.

У Santa Fe — самый шикарный интерьер. Это даже не щелочка, а приоткрытая дверь в премиум. Современная архитектура с возвышающимся над консолью «планшетом» мультимедиасистемы, красивый руль с ладно расположенными кнопками, добротные материалы, а главное — на редкость удачный коричневый оттенок кожаной отделки. Глаз радуется. И уши тоже: аудиосистема марки Krell звучит выпукло и мощно — как ни у кого из соперников. Кроме того, в «санте» наилучшая в трио «аналоговая» обзорность, во многом благодаря тоненьким передним стойкам.

Передние сиденья подкупают отличным профилем, множеством регулировок и мягкими, уютными подголовниками.
Передние сиденья подкупают отличным профилем, множеством регулировок и мягкими, уютными подголовниками.

В запасе пространства Santa Fe уступил самую малость, но мы поставили ему такую же высокую оценку, поскольку переднее пассажирское кресло можно сдвигать и менять угол наклона спинки посредством электропривода. Прямо как в дорогих седанах! Сиденье регулируется, есть обогрев, шторки и верхние дефлекторы. Но вместо 12‑вольтовой розетки здесь второй USB-разъем.
В запасе пространства Santa Fe уступил самую малость, но мы поставили ему такую же высокую оценку, поскольку переднее пассажирское кресло можно сдвигать и менять угол наклона спинки посредством электропривода. Прямо как в дорогих седанах! Сиденье регулируется, есть обогрев, шторки и верхние дефлекторы. Но вместо 12‑вольтовой розетки здесь второй USB-разъем.

Мы замерили уровень шума на холостых оборотах на месте водителя: в Santa Fe — 46 дБ, в Sorento Prime — 48, в Колеосе — 52. Обильно уложенные звукопоглощающие маты, а также ламинированные переднее и боковые стёкла делают свое дело: в Hyundai заметно тише.

Двухсотсильный турбодизель — как у Kia. Но ощущения другие. Santa Fe шустрее, ускоряется без заминок и пауз, которыми грешит Sorento Prime. Даже 8-ступенчатый автомат «скорострельнее». Так что обогнать собрата на вираже — проще, чем почтовую марку облизать. В управляемости тоже есть различия. На извилистой трассе Santa Fe азартнее — он охотнее встает на дугу и меньше кренится — еще и потому, что он легче.

Естественным ограничителем на бездорожье выступает скромный клиренс — 165 мм. Зато трансмиссия не перегревается, а подвеска умеет держать удар.
Естественным ограничителем на бездорожье выступает скромный клиренс — 165 мм. Зато трансмиссия не перегревается, а подвеска умеет держать удар.

Багажник «санты» самый просторный в трио — 624 литра. Его пятая дверь поднимается выше всех, что понравится рослым владельцам. Но и погрузочная высота наибольшая.
Багажник «санты» самый просторный в трио — 624 литра. Его пятая дверь поднимается выше всех, что понравится рослым владельцам. Но и погрузочная высота наибольшая.

Как и у Sorento Prime, металлическая защита картера «надета» поверх пластикового пыльника. Но, в отличие от родственника, здесь межосевая муфта прикрыта прочным панцирем.
Как и у Sorento Prime, металлическая защита картера «надета» поверх пластикового пыльника. Но, в отличие от родственника, здесь межосевая муфта прикрыта прочным панцирем.

Понятно, что и Santa не без греха. У него не такой прозрачный привод тормозов, а руль искусственно перетяжелен в «нуле» — в поворотах надо всякий раз преодолеть ступеньку, после которой усилие становится обычным. Неплохо бы поменять электроусилителю софт.

Как машину ни назови, а построен Santa Fe на общей с Sorento Prime платформе. И это особенно хорошо заметно на бездорожье. Подвеску тоже не пробивает на ухабах, межосевую муфту можно блокировать на скорости до 60 км/ч, диагональное вывешивание не помеха… А клиренс — те же ничтожные 165 мм под защитой двигателя.

В песчаном карьере я основательно приложился днищем в несерьезной с виду колее и частично оторвал подкрылок. Хорошо, что крепления не повредились, - вернул его на место. Гусарить на «санте» опасно для кошелька.

 БЕГ НА МЕСТЕ

Для оценки работы полноприводных трансмиссий мы загнали кроссоверы на наши роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления.

Упражнение первое: автомобили стоят на двух платформах передними колесами и пытаются съехать. Все без проблем справились с задачей. Следующее задание — «диагональ»: ставим ролики под левое переднее и правое заднее колёса. Побуксовав по пять-десять секунд, вся троица съехала с платформ. Программа-минимум выполнена.

Теперь самое сложное: две платформы спереди и одна сзади. Koleos не сдюжил: за полминуты стоящее на асфальте колесо ни разу даже не дрогнуло, а затем запахло «жареным». Лампочка, извещающая о перегреве трансмиссии, не загорелась, но мы решили остановить испытание.

Sorento Prime съехать с платформ тоже не смог. Такую же беспомощность продемонстрировал Santa Fe, хотя время от времени казалось, что еще чуть-чуть — и он покинет нашу ловушку.

Победителей нет. Проигравших тоже.

Юрий Тимкин: «Hyundai Santa Fe победил и по баллам, и по эмоциям нашей команды испытателей. Отличный сплав динамики и ездового комфорта!»
Юрий Тимкин: «Hyundai Santa Fe победил и по баллам, и по эмоциям нашей команды испытателей. Отличный сплав динамики и ездового комфорта!»

***

Renault Koleos подвели слабая шумоизоляция, неважная плавность хода, меньший простор и просчеты в эргономике. В дизельной топ-версии конкурировать с сегодняшними соперниками ему тяжело.

Sorento Prime — это просторный салон, большой багажник, комфортная подвеска и пятилетняя гарантия.

А Santa Fe одержал победу благодаря отличному салону, продвинутой электронике и высокому ездовому комфорту.

И всем этим машинам в равной степени противопоказаны визиты в деревню: тяжелое бездорожье им не по плечу. Gangnam — городской стиль.

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

HYUNDAI SANTA FE RENAULT KOLEOS KIA SORENTO PRIME
20,64 18,15 19,27

Благодарим экоотель «Лепота» за помощь в организации съемки.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SANTA FE

KIA SORENTO PRIME

RENAULT KOLEOS

Снаряженная / полная масса

1905 / 2407 кг

2032 / 2620 кг

1742 / 2280 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,4 с

9,4 с

9,5 с

Максимальная скорость

203 км/ч

203 км/ч

201 км/ч

Радиус разворота

5,71 м

5,68 м

5,7 м

Топливо / запас топлива

ДТ / 71 л

ДТ / 71 л

ДТ / 60 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,9 / 6,2 / 7,5 л / 100 км

7,3 / 6,0 / 6,5 л / 100 км

6,1 / 5,7 / 5,8 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

дизельный

дизельный

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

2199 см³

2199 см³

1995 см³

Степень сжатия

16,0

16,1

15,6

Мощность

147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин

147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин

130 кВт /177 л.с. при 3750 об/мин

Крутящий момент

440 Н·м при 1750–2750 об/мин

441 Н·м при 1750–2750 об/мин

380 Н·м при 2000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

A8

A8

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,81 / 2,90 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00  / 0,80 / 0,65 / 3,43

4,81 / 2,90 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,65 / 3,43

2,413–0,383 / 1,78

Главная передача

3,32

3,32

5,58

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди и сзади

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

Шины

235/55 R19

235/55 R19

225/60 R18

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

HYUNDAI SANTA FE

KIA SORENTO PRIME

RENAULT KOLEOS

Просвет

a

165 мм*

165 мм*

190 мм

b

200 мм

205 мм

185 мм

c

190 мм

190 мм

210 мм

Угол

α

21,0°

20,0°

18,5°

β

22,0°

21,5°

26,0°

γ

16,5°

17,0°

16,0°
* По металлической защите.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

HYUNDAI SANTA FE

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

184

KIA SORENTO PRIME

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

189

RENAULT KOLEOS

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

146

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

HYUNDAI SANTA FE

KIA SORENTO PRIME

RENAULT KOLEOS

Рабочее место водителя

Самая лучшая обзорность — у Santa Fe: тонкие передние стойки, шикарные боковые зеркалá. Sorento Prime уступил совсем чуть-чуть, а Koleos удивил отсутствием системы кругового обзора. Hyundai и Kia покорили удобными сиденьями. У кресла Renault и профиль хуже, и диапазон продольной регулировки маловат.

Сиденье

9

9

8

Органы управления

9

9

9

Обзор

9

8

8

Салон

По набору оборудования Koleos в отстающих. Второй ряд Santa Fe и Sorento Prime просторнее, чем у Колеоса. Hyundai и Kia предлагают регулировки сидений, а за доплату — и третий ряд. Превзошли они Renault и по вместимости багажника.

Передняя часть

9

9

9

Задняя часть

9

9

8

Багажник

9

9

8

Ходовые качества

По заводским данным, динамика всех трех машин примерно на одном уровне, однако на деле Sorento Prime чуть отстает от Santa Fe и Колеоса. Больше всего понравились тормозá Kia. Что касается управляемости, мы наградили было Hyundai дополнительным баллом за витальность характера, но тут же его отняли — руль в «нуле» пережат.

Динамика

9

8

9

Тормоза

8

9

8

Управляемость

8

8

8

Комфорт

Громче всех тарахтит дизель Renault, да и камешки в колесных арках барабанили только у «француза». В салонах Kia и Hyundai заметно тише — причем эта разница ощущается как на месте, так и в движении. Выиг­рали они у Колеоса и в плавности хода.

Шум

9

8

7

Плавность хода

9

9

8

Климат

8

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость всех трех машин средненькая. У Колеоса дорожный просвет чуть больше, но углы въезда и рампы самые скромные. Kia мы накинули лишний балл за продолжительную гарантию, а с Renault, напротив, сняли — за малый межсервисный пробег и отсутствие полноценного запасного колеса. Разветвленность дилерской сети у всех трех марок одинаково хороша.

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

8

8

8

Эксплуатация

8

9

7

Промежуточная оценка

8,60

8,53

8,07

Поведение вне дороги

Энерговооруженность у каждого из тестовой троицы отличная: дизели для бездорожья — то что надо! За выносливость все кроссоверы получили по восемь баллов, ибо даже после длительных покатушек с пробуксовками ни одна трансмиссия не перегрелась. Ход подвески у каждого невелик, но это норма для кроссоверов.

Энерговооруженность

9

9

9

Выносливость

8

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,56

8,50

8,11

Hyundai Santa Fe против конкурентов: большой тест кроссоверов
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (14)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые