Hyundai Santa Fe против конкурентов: большой тест кроссоверов

Новый Santa Fe выглядит круто. И едет так, что Kia Sorento Prime и Renault Koleos с трудом держатся в фарватере.

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Несколько лет назад смачный хит Gangnam Style корейского шоумена PSY взорвал музыкальный небосклон, а клип установил рекорд — первым в мире набрал в YouTube миллиард просмотров.

Корейские автопроизводители тоже не отстают — из серых мышек они превратились в производителей ярких и современных машин. Новый Santa Fe — словно космолет! Цены с годами тоже устремились в космос, и теперь за подобные кроссоверы просят от двух миллионов рублей, а тестовый Santa Fe тянет на два семьсот! За Sorento Prime нужно отдать те же деньги, Koleos лишь на триста тысяч дешевле.

К слову, в предыдущем сравнительном тесте Koleos положил на лопатки старый Santa Fe (ЗР, № 8, 2017). Но то были бензиновые версии, а теперь баки всех машин мы под завязку наполняем «соляркой». Дизельгейт? Не, не слышали!

Renault Koleos Дебютировал в 2016-м, но до России добрался лишь через год. У нас продаются родные корейские машины — поставки идут с завода Renault-Samsung. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (144 л.с.) — от 1 829 000 руб.

2.5 (171 л.с.) — от 2 139 000 руб.

дизельный:

2.0 (177 л.с.) — от 2 299 000 руб. Kia Sorento Prime Представлен в 2015 году, прошлой осенью проведен легкий рестайлинг. Есть версия с мотором V6. Российская сборка. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.4 (188 л.с.) — от 1 879 900 руб.

3.5 (249 л.с.) — от 2 564 900 руб.

дизельный:

2.2 (200 л.с.) — от 2 329 900 руб. Hyundai Santa Fe Дебют- на Женевском автосалоне 2018 года. За доплату предлагается третий ряд сидений. Моторы — только четырехцилиндровые. Российская сборка. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый:

2.4 (188 л.с.) — от 1 999 000 руб.

дизельный:

2.2 (200 л.с.) — от 2 329 000 руб.

Интернационал

Марка Samsung у всех ассоциируется со смартфонами и телевизорами — но не с автомобилями! Между тем с конца 1990‑х Samsung производит и машины. Поначалу это были слегка видоизмененные Ниссаны, затем автомобильное подразделение Самсунга перекупила фирма Renault. Теперь корейцы заняты не только выпуском, но и разработкой новых моделей. Koleos второго поколения как раз оттуда родом — корейская сборка (на родине машина продается под именем Samsung QM6). Так что у нас образовался корейский междусобойчик. На самом деле всё еще сложнее. В основе франко-корейского кроссовера лежит платформа CMF-D от Ниссана X‑Trail: японская фирма входит в одну промышленную группу с Renault. Интернационал!

Несмотря на меньшую мощность, Koleos не уступает конкурентам в динамике. Но плавность хода похуже — на неровностях ощутимо потряхивает.

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Цена на Koleos привлекательна, а его салон способен очаровать шикарной белой кожей, огромным — почти как в Тесле — вертикально ориентированным «планшетом» мультимедиасистемы и стильными (теперь уже в духе Кайена) распорками между центральной консолью и напольным туннелем.

Но прежде чем вы подпишете договор на покупку, отметим недочеты. Мультимедийное меню напрягает запутанной логикой, да и отклики не сказать чтобы моментальные. Сиденья менее удобные, чем у «чистокровных корейцев»: подушка коротковата, а в спинке мешает какая-то жесткая поперечина. Обзорность тоже подкачала — слишком уж широки передние стойки, а систему кругового обзора не получить даже за доплату, в отличие от Kia и Hyundai.

Интерьер с вертикальным экраном мультимедийки и распорками между консолью и туннелем выглядит как минимум небанально. Добавляет шика и белая кожа. И всё же по качеству отделки до уровня Sorento Prime и Santa Fe «француз» недотягивает. Да и панели поскрипывают только у Колеоса. Клиноцепной вариатор проявил себя во всей красе: хорош и в городе, и за его пределами.

Оформление центрального сегмента панели приборов можно менять по своему усмотрению.

Управление почти всеми второстепенными функциями зашито в меню информационно-развлекательной системы. Быстродействие ей не присуще — откликов надо ждать секунду-полторы.

Кнопки управления круиз-контролем расположены не на руле, а рядом с ручником — для Renault это уже стало традицией.

Только водительский стеклоподъемник имеет режим Auto, а подсветки нет вовсе.



Оснащенность даже напичканного под завязку Колеоса недотягивает до уровня конкурентов. Нет проекционного дисплея, панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля и даже ниши для очков. Нити обогрева руля проложены только в местах хвата. Выходит, более высокие цены соперников оправданны.

Турбодизель тарахтит так, будто сидишь в кабине трактора Беларусь, а не современного кроссовера. В мощности и крутящем моменте реношный мотор уступает соперникам (177 л.с. и 380 Н·м против 200 л.с. и 440 Н·м), но каких-либо проблем это не доставляет. Koleos похвально бодр в городе и за его пределами, быстро реагирует на акселератор. И — всего 9 л/100 км при напористом вождении.

У кресел слишком короткая подушка и неудобный, выталкивающий профиль спинки. Кожа скользкая — в поворотах удержаться в седле непросто.

В запасе пространства для пассажиров второго ряда Koleos уступает соперникам, хотя о тесноте говорить не приходится. Профиль сидений неплох, есть обогрев, а также пара USB-портов, 12‑вольтовая розетка, верхние дефлекторы. Регулировок нет. Стёкла дверей не опускаются полностью — Hyundai и Kia этим не грешат.

Управляемость вряд ли можно отнести к козырям. Усилие на руле синтетическое, в поворотах явно недостает обратной связи, к тому же на баранку «прилетают» микроудары от неровностей.

На кривых заплатках и стыках Renault устраивает малоприятную перкуссию, громко постукивая подвеской, - оппоненты этого себе не позволяют. На ямах Koleos гарцует так, что я со стороны напоминаю сам себе скачущего PSY из того клипа.

В таких условиях ездить на Renault надо аккуратно — подвеска то и дело замыкается на буферы сжатия. Клиноцепной вариатор даже после продолжительного буксования не выкинул белый флаг — похвальная выносливость.

Багажник Колеоса меньше, чем у оппонентов: 340 литров, по нашим замерам. Да и проем невелик.

Защита двигателя пластиковая. Самая низкая точка — элементы выхлопной системы.



Несмотря на наибольший в трио клиренс (185 мм), на тяжелое бездорожье Koleos не ходок. Во‑первых, муфта в приводе задних колес остается заблокированной лишь до 40 км/ч, после чего трансмиссия переходит в режим Auto. Во‑вторых, имитация межколесных блокировок работает так себе — из диагонального вывешивания машина выбирается ну очень медленно. И подвеску на ухабах то и дело пробивает.

Нет, дорогой дизельный Koleos — не вариант. Я выбрал бы базовую бензиновую версию 2.0 (144 л.с.) за 1 829 000 рублей. Ни Santa Fe, ни Sorento Prime за такие деньги не купить.

Траты: обязательные и не очень Максим Гомянин Мы подсчитали, во что обойдется страховка тестовых автомобилей в одной из крупных страховых компаний. За основу взяли базовые версии без учета различных скидок, дополнительного оборудования и опций. Страхуем риски «угон» и «ущерб». При полной гибели автомобиля, скажем, в результате тяжелой аварии выплачивается его полная стоимость за вычетом амортизации, то есть износа. Рассматриваем самый экономичный вариант — без опций вроде техпомощи на дороге или помощи в сборе справок после ДТП. Двигатель; трансмиссия Цена, руб. Транспортный налог, руб. Полис ОСАГО*, руб. Полис каско**

(франшиза), руб. RENAULT KOLEOS базовая версия 2.0 (144 л.с.); вариатор, 4×4 1 829 000 5040 7749 46 467 (15 000) тестовый автомобиль 2.0D (177 л.с.); вариатор, 4×4 2 417 980 8850 8856 53 958 (15 000) KIA SORENTO PRIME базовая версия 2.4 (188 л.с.); А6, 4×2 1 879 900 9400 8856 49 841 (15 000) тестовый автомобиль 2.2D (200 л.с.); А8, 4×4 2 769 900 10 000 8856 66 891 (15 000) HYUNDAI SANTA FE базовая версия 2.4 (188 л.с.); А6, 4×4 1 999 000 9400 8856 57 155 (15 000) тестовый автомобиль 2.2D (200 л.с.); А8, 4×4 2 714 000 10 000 8856 71 383 (15 000) * Возраст водителя более 22 лет; стаж вождения больше трех лет; регион страхования — Москва; коэффициент «бонус-малус» равен 8, то есть аварий по вине водителя не было пять лет.

** Полис каско с франшизой для водителя в возрасте 40 лет, со стажем вождения 15 лет, проживающего в Москве.

Прайм-тайм

У каждого производителя есть автомобиль-событие, с появлением которого к марке начали относиться с уважением. Для Kia им стал Sorento Prime образца 2015 года. Первый автомобиль компании, который покупали не потому, что он дешевле конкурентов, а за красивые глаза. Об успехе косвенно говорит и то, что прошлогодний рестайлинг машину почти не изменил. По мне так лучше бы визуального обновления не было вовсе.

На шоссе Sorento Prime воспринимается самым медлительным в тройке — ускоряется он неохотно. А плавность хода хороша.

Новый четырехспицевый руль в визуально легком салоне выглядит чужеродно — прежняя трехспицевая баранка смотрелась куда уместнее. К счастью, других стилистических трансформаций не произошло. Отделочные материалы всё так же хороши, обзорность в норме, а появившиеся после модернизации беспроводная зарядка для смартфонов и проекционный дисплей привносят в салон толику хай-тека.

На фоне соперников эти приборы впору назвать классическими.

Как и полагается современной машине, Kia поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Салон Sorento Prime неплохо отделан, но такой свежести в дизайне, как у Santa Fe и Колеоса, не наблюдается. USB-порт только один — в наши дни этого мало. Стильный и удобный Г‑образный селектор автомата — удачное решение.

Площадка для индукционной зарядки смартфонов появляется с комплектации Premium.

При необходимости водитель может заблокировать межосе­вую муфту. А вот ассистента ­спуска с горы нет.



В некоторых нюансах Sorento Prime даст фору и Колеосу, и Santa Fe. В частности, у него все стеклоподъемники (а не только водительский) импульсные, а сзади пол совершенно плоский — на туннель нет и намека. Понравились сиденья. Выверенный профиль, добротная боковая поддержка и многочисленные регулировки — можно даже длину подушки менять.

Работающий на холостых 2,2‑литровый турбодизель тарахтит не так бесстыдно, как его собрат в Колеосе. Он мощнее (200 л.с.), но преимуществ это не дает — и с места, и с ходу Kia чуть отстает от Renault. Вот где аукнулись два с лишним центнера разницы в массе!

Передние сиденья понравились оптимальной набивкой и выверенным профилем. Худощавые не одобрят валики боковой поддержки на спинке — расставлены широковато.

Самый просторный второй ряд — у Sorento Prime. И только у него ровный пол. К услугам задних пассажиров — регулировки и обогрев сидений, шторки на окнах, USB-порт и 12‑вольтовая розетка.

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Чем подкупает Sorento Prime, так это плавностью хода. Те же ямы он проглатывает в охотку, как старшеклассник — школьный обед. И какой бы величины ни были ухабы — подвеска сделает свое дело без стуков и лязга. Очень комфортно!

Прямую Sorento Prime держит крепко, надежен на дуге и не спрыгивает с траектории на ямах. Разве что крены великоваты. Руль — не эталон информативности, но с обратной связью проблем не возникает. Если хочешь большего, бери версию GT Line — у нее электроусилитель расположен не на валу, а на рейке и обеспечивает лучшую связь с машиной. А еще у GT есть подрулевые лепестки и устойчивые к перегреву тормозные диски увеличенного диаметра — впрочем, я и с штатными не знал проблем.

В карьере Kia не сплоховал. Ему бы еще клиренса добавить!

Sorento Prime вмещает 504 литра — чуть меньше, чем Santa Fe: на тестовой машине установлен опционный третий ряд сидений.

Под металлической защитой мы обнаружили пластиковый пыльник. Архитектурой шасси Sorento Prime напоминает Santa Fe. Но есть и отличия: поворотные кулаки, например, здесь из стали, а не из алюминия.



А вот где сложности налицо, так это на бездорожье. В активе Kia — выносливый автомат и межосевая муфта с возможностью принудительной блокировки, а также умная ездовая электроника, позволяющая легко выбираться из «диагоналки». Но все эти достоинства перечеркивает скромный клиренс: 165 мм — ничтожно мало. Чуть зазевался — и скребешь днищем по грунту. Лучше бы вместо псевдоспортивной версии GT Line корейцы изобрели приподнятую Off-Road Line. Для нас это куда актуальнее.

КУПИТЬ И СПАТЬ СПОКОЙНО Максим Гомянин Участников теста, к счастью, не отнесешь к популярным у криминального контингента. Ни один из них не входит в шорт-лист наиболее угоня­емых машин. Количество угонов в 2017 году KIA SORENTO* 80 HYUNDAI SANTA FE 79 RENAULT KOLEOS 7 * В статистике учитываются Sorento и Sorento Prime.

Солнцемобиль

Как машину назовешь, так она и поедет. ­Компания Hyundai свой кроссовер нарекла Santa Fe в честь американского городка в штате Нью-Мексико. А что? Звучно и ассоциируется с теплом. Недаром прямо на табличке с названием модели корейцы приладили лучистое солнышко.

В недалеком прошлом все модели Hyundai были эпигонами: своих идей немного, зато позаимствованных у других марок — хоть отбавляй. Новый Santa Fe — индивидуалист, чего только трехъярусная головная оптика стоит! Снимай PSY свой клип в наши дни, запросто мог бы использовать «санту» в качестве крутой тачки.

На прямиках новый Santa Fe сверхстабилен. А еще у него прекрасная шумоизоляция — одна из лучших в сегменте.

Интересна функция Rear Occupant Alert — она мониторит задний ряд и не дает забыть о детях или животных, когда выходишь из машины. А система Safety Exit Assist не позволит пассажирам открыть дверь, если сзади приближается транспорт. Адаптивный круиз-контроль, функции удержания в полосе и автоматического торможения — это само собой разумеется.

Яркая и лаконичная цифровая панель приборов доступна начиная с комплектации Premier.

Возвышающийся над центральной консолью «планшет» мультимедиасистемы снабжен шайбой регулировки громкости.

Современная архитектура, щедрое оснащение и приятный коричневый колер кожи — интерьер Santa Fe красив и уютен. Он почти дотянулся до уровня премиум-класса. Восьмиступенчатый автомат отличается быстрыми и своевременными переключениями. В подрулевых лепестках нет никакой необходимости.

Под консолью здесь не один USB-разъем, как у собрата, а два.

Все кнопки, кроме активирующей ассистент спуска с горы, те же самые, что и у Kia.



У Santa Fe — самый шикарный интерьер. Это даже не щелочка, а приоткрытая дверь в премиум. Современная архитектура с возвышающимся над консолью «планшетом» мультимедиасистемы, красивый руль с ладно расположенными кнопками, добротные материалы, а главное — на редкость удачный коричневый оттенок кожаной отделки. Глаз радуется. И уши тоже: аудиосистема марки Krell звучит выпукло и мощно — как ни у кого из соперников. Кроме того, в «санте» наилучшая в трио «аналоговая» обзорность, во многом благодаря тоненьким передним стойкам.

Передние сиденья подкупают отличным профилем, множеством регулировок и мягкими, уютными подголовниками.

В запасе пространства Santa Fe уступил самую малость, но мы поставили ему такую же высокую оценку, поскольку переднее пассажирское кресло можно сдвигать и менять угол наклона спинки посредством электропривода. Прямо как в дорогих седанах! Сиденье регулируется, есть обогрев, шторки и верхние дефлекторы. Но вместо 12‑вольтовой розетки здесь второй USB-разъем.

Мы замерили уровень шума на холостых оборотах на месте водителя: в Santa Fe — 46 дБ, в Sorento Prime — 48, в Колеосе — 52. Обильно уложенные звукопоглощающие маты, а также ламинированные переднее и боковые стёкла делают свое дело: в Hyundai заметно тише.

Двухсотсильный турбодизель — как у Kia. Но ощущения другие. Santa Fe шустрее, ускоряется без заминок и пауз, которыми грешит Sorento Prime. Даже 8-ступенчатый автомат «скорострельнее». Так что обогнать собрата на вираже — проще, чем почтовую марку облизать. В управляемости тоже есть различия. На извилистой трассе Santa Fe азартнее — он охотнее встает на дугу и меньше кренится — еще и потому, что он легче.

Естественным ограничителем на бездорожье выступает скромный клиренс — 165 мм. Зато трансмиссия не перегревается, а подвеска умеет держать удар.

Багажник «санты» самый просторный в трио — 624 литра. Его пятая дверь поднимается выше всех, что понравится рослым владельцам. Но и погрузочная высота наибольшая.

Как и у Sorento Prime, металлическая защита картера «надета» поверх пластикового пыльника. Но, в отличие от родственника, здесь межосевая муфта прикрыта прочным панцирем.



Понятно, что и Santa не без греха. У него не такой прозрачный привод тормозов, а руль искусственно перетяжелен в «нуле» — в поворотах надо всякий раз преодолеть ступеньку, после которой усилие становится обычным. Неплохо бы поменять электроусилителю софт.

Как машину ни назови, а построен Santa Fe на общей с Sorento Prime платформе. И это особенно хорошо заметно на бездорожье. Подвеску тоже не пробивает на ухабах, межосевую муфту можно блокировать на скорости до 60 км/ч, диагональное вывешивание не помеха… А клиренс — те же ничтожные 165 мм под защитой двигателя.

В песчаном карьере я основательно приложился днищем в несерьезной с виду колее и частично оторвал подкрылок. Хорошо, что крепления не повредились, - вернул его на место. Гусарить на «санте» опасно для кошелька.

Для оценки работы полноприводных трансмиссий мы загнали кроссоверы на наши роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления. Упражнение первое: автомобили стоят на двух платформах передними колесами и пытаются съехать. Все без проблем справились с задачей. Следующее задание — «диагональ»: ставим ролики под левое переднее и правое заднее колёса. Побуксовав по пять-десять секунд, вся троица съехала с платформ. Программа-минимум выполнена. Теперь самое сложное: две платформы спереди и одна сзади. Koleos не сдюжил: за полминуты стоящее на асфальте колесо ни разу даже не дрогнуло, а затем запахло «жареным». Лампочка, извещающая о перегреве трансмиссии, не загорелась, но мы решили остановить испытание. Sorento Prime съехать с платформ тоже не смог. Такую же беспомощность продемонстрировал Santa Fe, хотя время от времени казалось, что еще чуть-чуть — и он покинет нашу ловушку. Победителей нет. Проигравших тоже.

Юрий Тимкин: «Hyundai Santa Fe победил и по баллам, и по эмоциям нашей команды испытателей. Отличный сплав динамики и ездового комфорта!»

***

Renault Koleos подвели слабая шумоизоляция, неважная плавность хода, меньший простор и просчеты в эргономике. В дизельной топ-версии конкурировать с сегодняшними соперниками ему тяжело.

Sorento Prime — это просторный салон, большой багажник, комфортная подвеска и пятилетняя гарантия.

А Santa Fe одержал победу благодаря отличному салону, продвинутой электронике и высокому ездовому комфорту.

И всем этим машинам в равной степени противопоказаны визиты в деревню: тяжелое бездорожье им не по плечу. Gangnam — городской стиль.

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.

HYUNDAI SANTA FE RENAULT KOLEOS KIA SORENTO PRIME 20,64 18,15 19,27

Благодарим экоотель «Лепота» за помощь в организации съемки.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SANTA FE KIA SORENTO PRIME RENAULT KOLEOS Снаряженная / полная масса 1905 / 2407 кг 2032 / 2620 кг 1742 / 2280 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с 9,4 с 9,5 с Максимальная скорость 203 км/ч 203 км/ч 201 км/ч Радиус разворота 5,71 м 5,68 м 5,7 м Топливо / запас топлива ДТ / 71 л ДТ / 71 л ДТ / 60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,9 / 6,2 / 7,5 л / 100 км 7,3 / 6,0 / 6,5 л / 100 км 6,1 / 5,7 / 5,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный дизельный Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 2199 см³ 2199 см³ 1995 см³ Степень сжатия 16,0 16,1 15,6 Мощность 147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин 147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин 130 кВт /177 л.с. при 3750 об/мин Крутящий момент 440 Н·м при 1750–2750 об/мин 441 Н·м при 1750–2750 об/мин 380 Н·м при 2000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач A8 A8 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,81 / 2,90 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,65 / 3,43 4,81 / 2,90 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,65 / 3,43 2,413–0,383 / 1,78 Главная передача 3,32 3,32 5,58 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди и сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые Шины 235/55 R19 235/55 R19 225/60 R18

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

HYUNDAI SANTA FE KIA SORENTO PRIME RENAULT KOLEOS Просвет a 165 мм* 165 мм* 190 мм b 200 мм 205 мм 185 мм c 190 мм 190 мм 210 мм Угол α 21,0° 20,0° 18,5° β 22,0° 21,5° 26,0° γ 16,5° 17,0° 16,0°

* По металлической защите.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HYUNDAI SANTA FE 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 184 KIA SORENTO PRIME 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 189 RENAULT KOLEOS 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 146

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель HYUNDAI SANTA FE KIA SORENTO PRIME RENAULT KOLEOS Рабочее место водителя Самая лучшая обзорность — у Santa Fe: тонкие передние стойки, шикарные боковые зеркалá. Sorento Prime уступил совсем чуть-чуть, а Koleos удивил отсутствием системы кругового обзора. Hyundai и Kia покорили удобными сиденьями. У кресла Renault и профиль хуже, и диапазон продольной регулировки маловат. Сиденье 9 9 8 Органы управления 9 9 9 Обзор 9 8 8 Салон По набору оборудования Koleos в отстающих. Второй ряд Santa Fe и Sorento Prime просторнее, чем у Колеоса. Hyundai и Kia предлагают регулировки сидений, а за доплату — и третий ряд. Превзошли они Renault и по вместимости багажника. Передняя часть 9 9 9 Задняя часть 9 9 8 Багажник 9 9 8 Ходовые качества По заводским данным, динамика всех трех машин примерно на одном уровне, однако на деле Sorento Prime чуть отстает от Santa Fe и Колеоса. Больше всего понравились тормозá Santa Fe. Что касается управляемости, мы наградили было Hyundai дополнительным баллом за витальность характера, но тут же его отняли — руль в «нуле» пережат. Динамика 9 8 9 Тормоза 8 9 8 Управляемость 8 8 8 Комфорт Громче всех тарахтит дизель Renault, да и камешки в колесных арках барабанили только у «француза». В салонах Kia и Hyundai заметно тише — причем эта разница ощущается как на месте, так и в движении. Выиг­рали они у Колеоса и в плавности хода. Шум 9 8 7 Плавность хода 9 9 8 Климат 8 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость всех трех машин средненькая. У Колеоса дорожный просвет чуть больше, но углы въезда и рампы самые скромные. Kia мы накинули лишний балл за продолжительную гарантию, а с Renault, напротив, сняли — за малый межсервисный пробег и отсутствие полноценного запасного колеса. Разветвленность дилерской сети у всех трех марок одинаково хороша. Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 8 8 8 Эксплуатация 8 9 7 Промежуточная оценка 8,60 8,53 8,07 Поведение вне дороги Энерговооруженность у каждого из тестовой троицы отличная: дизели для бездорожья — то что надо! За выносливость все кроссоверы получили по восемь баллов, ибо даже после длительных покатушек с пробуксовками ни одна трансмиссия не перегрелась. Ход подвески у каждого невелик, но это норма для кроссоверов. Энерговооруженность 9 9 9 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,56 8,50 8,11