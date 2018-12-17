Hyundai Santa Fe против конкурентов: большой тест кроссоверов

Несколько лет назад смачный хит Gangnam Style корейского шоумена PSY взорвал музыкальный небосклон, а клип установил рекорд — первым в мире набрал в YouTube миллиард просмотров.
Корейские автопроизводители тоже не отстают — из серых мышек они превратились в производителей ярких и современных машин. Новый Santa Fe — словно космолет! Цены с годами тоже устремились в космос, и теперь за подобные кроссоверы просят от двух миллионов рублей, а тестовый Santa Fe тянет на два семьсот! За Sorento Prime нужно отдать те же деньги, Koleos лишь на триста тысяч дешевле.
К слову, в предыдущем сравнительном тесте Koleos положил на лопатки старый Santa Fe (ЗР, № 8, 2017). Но то были бензиновые версии, а теперь баки всех машин мы под завязку наполняем «соляркой». Дизельгейт? Не, не слышали!
|
Renault Koleos
Дебютировал в 2016-м, но до России добрался лишь через год. У нас продаются родные корейские машины — поставки идут с завода Renault-Samsung.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Kia Sorento Prime
Представлен в 2015 году, прошлой осенью проведен легкий рестайлинг. Есть версия с мотором V6. Российская сборка.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Hyundai Santa Fe
Дебют- на Женевском автосалоне 2018 года. За доплату предлагается третий ряд сидений. Моторы — только четырехцилиндровые. Российская сборка.
ДВИГАТЕЛИ:
Интернационал
Марка Samsung у всех ассоциируется со смартфонами и телевизорами — но не с автомобилями! Между тем с конца 1990‑х Samsung производит и машины. Поначалу это были слегка видоизмененные Ниссаны, затем автомобильное подразделение Самсунга перекупила фирма Renault. Теперь корейцы заняты не только выпуском, но и разработкой новых моделей. Koleos второго поколения как раз оттуда родом — корейская сборка (на родине машина продается под именем Samsung QM6). Так что у нас образовался корейский междусобойчик. На самом деле всё еще сложнее. В основе франко-корейского кроссовера лежит платформа CMF-D от Ниссана X‑Trail: японская фирма входит в одну промышленную группу с Renault. Интернационал!
Цена на Koleos привлекательна, а его салон способен очаровать шикарной белой кожей, огромным — почти как в Тесле — вертикально ориентированным «планшетом» мультимедиасистемы и стильными (теперь уже в духе Кайена) распорками между центральной консолью и напольным туннелем.
Но прежде чем вы подпишете договор на покупку, отметим недочеты. Мультимедийное меню напрягает запутанной логикой, да и отклики не сказать чтобы моментальные. Сиденья менее удобные, чем у «чистокровных корейцев»: подушка коротковата, а в спинке мешает какая-то жесткая поперечина. Обзорность тоже подкачала — слишком уж широки передние стойки, а систему кругового обзора не получить даже за доплату, в отличие от Kia и Hyundai.
|
Интерьер с вертикальным экраном мультимедийки и распорками между консолью и туннелем выглядит как минимум небанально. Добавляет шика и белая кожа. И всё же по качеству отделки до уровня Sorento Prime и Santa Fe «француз» недотягивает. Да и панели поскрипывают только у Колеоса. Клиноцепной вариатор проявил себя во всей красе: хорош и в городе, и за его пределами.
|
Оформление центрального сегмента панели приборов можно менять по своему усмотрению.
|
Управление почти всеми второстепенными функциями зашито в меню информационно-развлекательной системы. Быстродействие ей не присуще — откликов надо ждать секунду-полторы.
|
Кнопки управления круиз-контролем расположены не на руле, а рядом с ручником — для Renault это уже стало традицией.
|
Только водительский стеклоподъемник имеет режим Auto, а подсветки нет вовсе.
Оснащенность даже напичканного под завязку Колеоса недотягивает до уровня конкурентов. Нет проекционного дисплея, панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля и даже ниши для очков. Нити обогрева руля проложены только в местах хвата. Выходит, более высокие цены соперников оправданны.
Турбодизель тарахтит так, будто сидишь в кабине трактора Беларусь, а не современного кроссовера. В мощности и крутящем моменте реношный мотор уступает соперникам (177 л.с. и 380 Н·м против 200 л.с. и 440 Н·м), но каких-либо проблем это не доставляет. Koleos похвально бодр в городе и за его пределами, быстро реагирует на акселератор. И — всего 9 л/100 км при напористом вождении.
Управляемость вряд ли можно отнести к козырям. Усилие на руле синтетическое, в поворотах явно недостает обратной связи, к тому же на баранку «прилетают» микроудары от неровностей.
На кривых заплатках и стыках Renault устраивает малоприятную перкуссию, громко постукивая подвеской, - оппоненты этого себе не позволяют. На ямах Koleos гарцует так, что я со стороны напоминаю сам себе скачущего PSY из того клипа.
|
В таких условиях ездить на Renault надо аккуратно — подвеска то и дело замыкается на буферы сжатия. Клиноцепной вариатор даже после продолжительного буксования не выкинул белый флаг — похвальная выносливость.
|
Багажник Колеоса меньше, чем у оппонентов: 340 литров, по нашим замерам. Да и проем невелик.
|
Защита двигателя пластиковая. Самая низкая точка — элементы выхлопной системы.
Несмотря на наибольший в трио клиренс (185 мм), на тяжелое бездорожье Koleos не ходок. Во‑первых, муфта в приводе задних колес остается заблокированной лишь до 40 км/ч, после чего трансмиссия переходит в режим Auto. Во‑вторых, имитация межколесных блокировок работает так себе — из диагонального вывешивания машина выбирается ну очень медленно. И подвеску на ухабах то и дело пробивает.
Нет, дорогой дизельный Koleos — не вариант. Я выбрал бы базовую бензиновую версию 2.0 (144 л.с.) за 1 829 000 рублей. Ни Santa Fe, ни Sorento Prime за такие деньги не купить.
|
Траты: обязательные и не очень
Максим Гомянин
Мы подсчитали, во что обойдется страховка тестовых автомобилей в одной из крупных страховых компаний. За основу взяли базовые версии без учета различных скидок, дополнительного оборудования и опций. Страхуем риски «угон» и «ущерб». При полной гибели автомобиля, скажем, в результате тяжелой аварии выплачивается его полная стоимость за вычетом амортизации, то есть износа. Рассматриваем самый экономичный вариант — без опций вроде техпомощи на дороге или помощи в сборе справок после ДТП.
|
|
Двигатель; трансмиссия
|
Цена, руб.
|
Транспортный налог, руб.
|
Полис ОСАГО*, руб.
|
Полис каско**
|
RENAULT KOLEOS
|
базовая версия
|
2.0 (144 л.с.); вариатор, 4×4
|
1 829 000
|
5040
|
7749
|
46 467 (15 000)
|
тестовый автомобиль
|
2.0D (177 л.с.); вариатор, 4×4
|
2 417 980
|
8850
|
8856
|
53 958 (15 000)
|
KIA SORENTO PRIME
|
базовая версия
|
2.4 (188 л.с.); А6, 4×2
|
1 879 900
|
9400
|
8856
|
49 841 (15 000)
|
тестовый автомобиль
|
2.2D (200 л.с.); А8, 4×4
|
2 769 900
|
10 000
|
8856
|
66 891 (15 000)
|
HYUNDAI SANTA FE
|
базовая версия
|
2.4 (188 л.с.); А6, 4×4
|
1 999 000
|
9400
|
8856
|
57 155 (15 000)
|
тестовый автомобиль
|
2.2D (200 л.с.); А8, 4×4
|
2 714 000
|
10 000
|
8856
|
71 383 (15 000)
|
* Возраст водителя более 22 лет; стаж вождения больше трех лет; регион страхования — Москва; коэффициент «бонус-малус» равен 8, то есть аварий по вине водителя не было пять лет.
Прайм-тайм
У каждого производителя есть автомобиль-событие, с появлением которого к марке начали относиться с уважением. Для Kia им стал Sorento Prime образца 2015 года. Первый автомобиль компании, который покупали не потому, что он дешевле конкурентов, а за красивые глаза. Об успехе косвенно говорит и то, что прошлогодний рестайлинг машину почти не изменил. По мне так лучше бы визуального обновления не было вовсе.
Новый четырехспицевый руль в визуально легком салоне выглядит чужеродно — прежняя трехспицевая баранка смотрелась куда уместнее. К счастью, других стилистических трансформаций не произошло. Отделочные материалы всё так же хороши, обзорность в норме, а появившиеся после модернизации беспроводная зарядка для смартфонов и проекционный дисплей привносят в салон толику хай-тека.
|
На фоне соперников эти приборы впору назвать классическими.
|
Как и полагается современной машине, Kia поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
|
Салон Sorento Prime неплохо отделан, но такой свежести в дизайне, как у Santa Fe и Колеоса, не наблюдается. USB-порт только один — в наши дни этого мало. Стильный и удобный Г‑образный селектор автомата — удачное решение.
|
Площадка для индукционной зарядки смартфонов появляется с комплектации Premium.
|
При необходимости водитель может заблокировать межосевую муфту. А вот ассистента спуска с горы нет.
В некоторых нюансах Sorento Prime даст фору и Колеосу, и Santa Fe. В частности, у него все стеклоподъемники (а не только водительский) импульсные, а сзади пол совершенно плоский — на туннель нет и намека. Понравились сиденья. Выверенный профиль, добротная боковая поддержка и многочисленные регулировки — можно даже длину подушки менять.
Работающий на холостых 2,2‑литровый турбодизель тарахтит не так бесстыдно, как его собрат в Колеосе. Он мощнее (200 л.с.), но преимуществ это не дает — и с места, и с ходу Kia чуть отстает от Renault. Вот где аукнулись два с лишним центнера разницы в массе!
Чем подкупает Sorento Prime, так это плавностью хода. Те же ямы он проглатывает в охотку, как старшеклассник — школьный обед. И какой бы величины ни были ухабы — подвеска сделает свое дело без стуков и лязга. Очень комфортно!
Прямую Sorento Prime держит крепко, надежен на дуге и не спрыгивает с траектории на ямах. Разве что крены великоваты. Руль — не эталон информативности, но с обратной связью проблем не возникает. Если хочешь большего, бери версию GT Line — у нее электроусилитель расположен не на валу, а на рейке и обеспечивает лучшую связь с машиной. А еще у GT есть подрулевые лепестки и устойчивые к перегреву тормозные диски увеличенного диаметра — впрочем, я и с штатными не знал проблем.
|
В карьере Kia не сплоховал. Ему бы еще клиренса добавить!
|
Sorento Prime вмещает 504 литра — чуть меньше, чем Santa Fe: на тестовой машине установлен опционный третий ряд сидений.
|
Под металлической защитой мы обнаружили пластиковый пыльник. Архитектурой шасси Sorento Prime напоминает Santa Fe. Но есть и отличия: поворотные кулаки, например, здесь из стали, а не из алюминия.
А вот где сложности налицо, так это на бездорожье. В активе Kia — выносливый автомат и межосевая муфта с возможностью принудительной блокировки, а также умная ездовая электроника, позволяющая легко выбираться из «диагоналки». Но все эти достоинства перечеркивает скромный клиренс: 165 мм — ничтожно мало. Чуть зазевался — и скребешь днищем по грунту. Лучше бы вместо псевдоспортивной версии GT Line корейцы изобрели приподнятую Off-Road Line. Для нас это куда актуальнее.
|
КУПИТЬ И СПАТЬ СПОКОЙНО
Максим Гомянин
Участников теста, к счастью, не отнесешь к популярным у криминального контингента. Ни один из них не входит в шорт-лист наиболее угоняемых машин.
|
|
Количество угонов в 2017 году
|
KIA SORENTO*
|
80
|
HYUNDAI SANTA FE
|
79
|
RENAULT KOLEOS
|
7
|
* В статистике учитываются Sorento и Sorento Prime.
Солнцемобиль
Как машину назовешь, так она и поедет. Компания Hyundai свой кроссовер нарекла Santa Fe в честь американского городка в штате Нью-Мексико. А что? Звучно и ассоциируется с теплом. Недаром прямо на табличке с названием модели корейцы приладили лучистое солнышко.
В недалеком прошлом все модели Hyundai были эпигонами: своих идей немного, зато позаимствованных у других марок — хоть отбавляй. Новый Santa Fe — индивидуалист, чего только трехъярусная головная оптика стоит! Снимай PSY свой клип в наши дни, запросто мог бы использовать «санту» в качестве крутой тачки.
Интересна функция Rear Occupant Alert — она мониторит задний ряд и не дает забыть о детях или животных, когда выходишь из машины. А система Safety Exit Assist не позволит пассажирам открыть дверь, если сзади приближается транспорт. Адаптивный круиз-контроль, функции удержания в полосе и автоматического торможения — это само собой разумеется.
Яркая и лаконичная цифровая панель приборов доступна начиная с комплектации Premier.
Возвышающийся над центральной консолью «планшет» мультимедиасистемы снабжен шайбой регулировки громкости.
Современная архитектура, щедрое оснащение и приятный коричневый колер кожи — интерьер Santa Fe красив и уютен. Он почти дотянулся до уровня премиум-класса. Восьмиступенчатый автомат отличается быстрыми и своевременными переключениями. В подрулевых лепестках нет никакой необходимости.
Под консолью здесь не один USB-разъем, как у собрата, а два.
Все кнопки, кроме активирующей ассистент спуска с горы, те же самые, что и у Kia.
У Santa Fe — самый шикарный интерьер. Это даже не щелочка, а приоткрытая дверь в премиум. Современная архитектура с возвышающимся над консолью «планшетом» мультимедиасистемы, красивый руль с ладно расположенными кнопками, добротные материалы, а главное — на редкость удачный коричневый оттенок кожаной отделки. Глаз радуется. И уши тоже: аудиосистема марки Krell звучит выпукло и мощно — как ни у кого из соперников. Кроме того, в «санте» наилучшая в трио «аналоговая» обзорность, во многом благодаря тоненьким передним стойкам.
Мы замерили уровень шума на холостых оборотах на месте водителя: в Santa Fe — 46 дБ, в Sorento Prime — 48, в Колеосе — 52. Обильно уложенные звукопоглощающие маты, а также ламинированные переднее и боковые стёкла делают свое дело: в Hyundai заметно тише.
Двухсотсильный турбодизель — как у Kia. Но ощущения другие. Santa Fe шустрее, ускоряется без заминок и пауз, которыми грешит Sorento Prime. Даже 8-ступенчатый автомат «скорострельнее». Так что обогнать собрата на вираже — проще, чем почтовую марку облизать. В управляемости тоже есть различия. На извилистой трассе Santa Fe азартнее — он охотнее встает на дугу и меньше кренится — еще и потому, что он легче.
|
Естественным ограничителем на бездорожье выступает скромный клиренс — 165 мм. Зато трансмиссия не перегревается, а подвеска умеет держать удар.
|
Багажник «санты» самый просторный в трио — 624 литра. Его пятая дверь поднимается выше всех, что понравится рослым владельцам. Но и погрузочная высота наибольшая.
|
Как и у Sorento Prime, металлическая защита картера «надета» поверх пластикового пыльника. Но, в отличие от родственника, здесь межосевая муфта прикрыта прочным панцирем.
Понятно, что и Santa не без греха. У него не такой прозрачный привод тормозов, а руль искусственно перетяжелен в «нуле» — в поворотах надо всякий раз преодолеть ступеньку, после которой усилие становится обычным. Неплохо бы поменять электроусилителю софт.
Как машину ни назови, а построен Santa Fe на общей с Sorento Prime платформе. И это особенно хорошо заметно на бездорожье. Подвеску тоже не пробивает на ухабах, межосевую муфту можно блокировать на скорости до 60 км/ч, диагональное вывешивание не помеха… А клиренс — те же ничтожные 165 мм под защитой двигателя.
В песчаном карьере я основательно приложился днищем в несерьезной с виду колее и частично оторвал подкрылок. Хорошо, что крепления не повредились, - вернул его на место. Гусарить на «санте» опасно для кошелька.
|
***
Renault Koleos подвели слабая шумоизоляция, неважная плавность хода, меньший простор и просчеты в эргономике. В дизельной топ-версии конкурировать с сегодняшними соперниками ему тяжело.
Sorento Prime — это просторный салон, большой багажник, комфортная подвеска и пятилетняя гарантия.
А Santa Fe одержал победу благодаря отличному салону, продвинутой электронике и высокому ездовому комфорту.
И всем этим машинам в равной степени противопоказаны визиты в деревню: тяжелое бездорожье им не по плечу. Gangnam — городской стиль.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
Благодарим экоотель «Лепота» за помощь в организации съемки.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
HYUNDAI SANTA FE
|
KIA SORENTO PRIME
|
RENAULT KOLEOS
|
Снаряженная / полная масса
|
1905 / 2407 кг
|
2032 / 2620 кг
|
1742 / 2280 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,4 с
|
9,4 с
|
9,5 с
|
Максимальная скорость
|
203 км/ч
|
203 км/ч
|
201 км/ч
|
Радиус разворота
|
5,71 м
|
5,68 м
|
5,7 м
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 71 л
|
ДТ / 71 л
|
ДТ / 60 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,9 / 6,2 / 7,5 л / 100 км
|
7,3 / 6,0 / 6,5 л / 100 км
|
6,1 / 5,7 / 5,8 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
дизельный
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
2199 см³
|
2199 см³
|
1995 см³
|
Степень сжатия
|
16,0
|
16,1
|
15,6
|
Мощность
|
147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин
|
147 кВт / 200 л.с. при 3800 об/мин
|
130 кВт /177 л.с. при 3750 об/мин
|
Крутящий момент
|
440 Н·м при 1750–2750 об/мин
|
441 Н·м при 1750–2750 об/мин
|
380 Н·м при 2000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
A8
|
A8
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
4,81 / 2,90 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,65 / 3,43
|
4,81 / 2,90 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,65 / 3,43
|
2,413–0,383 / 1,78
|
Главная передача
|
3,32
|
3,32
|
5,58
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди и сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
235/55 R19
|
235/55 R19
|
225/60 R18
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
HYUNDAI SANTA FE
|
KIA SORENTO PRIME
|
RENAULT KOLEOS
|
Просвет
|
a
|
165 мм*
|
165 мм*
|
190 мм
|
b
|
200 мм
|
205 мм
|
185 мм
|
c
|
190 мм
|
190 мм
|
210 мм
|
Угол
|
α
|
21,0°
|
20,0°
|
18,5°
|
β
|
22,0°
|
21,5°
|
26,0°
|
γ
|
16,5°
|
17,0°
|
16,0°
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
HYUNDAI SANTA FE
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
184
|
KIA SORENTO PRIME
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
189
|
RENAULT KOLEOS
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
146
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
HYUNDAI SANTA FE
|
KIA SORENTO PRIME
|
RENAULT KOLEOS
|
Рабочее место водителя
|
Самая лучшая обзорность — у Santa Fe: тонкие передние стойки, шикарные боковые зеркалá. Sorento Prime уступил совсем чуть-чуть, а Koleos удивил отсутствием системы кругового обзора. Hyundai и Kia покорили удобными сиденьями. У кресла Renault и профиль хуже, и диапазон продольной регулировки маловат.
|
Сиденье
|
9
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
9
|
9
|
Обзор
|
9
|
8
|
8
|
Салон
|
По набору оборудования Koleos в отстающих. Второй ряд Santa Fe и Sorento Prime просторнее, чем у Колеоса. Hyundai и Kia предлагают регулировки сидений, а за доплату — и третий ряд. Превзошли они Renault и по вместимости багажника.
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
По заводским данным, динамика всех трех машин примерно на одном уровне, однако на деле Sorento Prime чуть отстает от Santa Fe и Колеоса. Больше всего понравились тормозá Kia. Что касается управляемости, мы наградили было Hyundai дополнительным баллом за витальность характера, но тут же его отняли — руль в «нуле» пережат.
|
Динамика
|
9
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
Управляемость
|
8
|
8
|
8
|
Комфорт
|
Громче всех тарахтит дизель Renault, да и камешки в колесных арках барабанили только у «француза». В салонах Kia и Hyundai заметно тише — причем эта разница ощущается как на месте, так и в движении. Выиграли они у Колеоса и в плавности хода.
|
Шум
|
9
|
8
|
7
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость всех трех машин средненькая. У Колеоса дорожный просвет чуть больше, но углы въезда и рампы самые скромные. Kia мы накинули лишний балл за продолжительную гарантию, а с Renault, напротив, сняли — за малый межсервисный пробег и отсутствие полноценного запасного колеса. Разветвленность дилерской сети у всех трех марок одинаково хороша.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
9
|
7
|
Промежуточная оценка
|
8,60
|
8,53
|
8,07
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность у каждого из тестовой троицы отличная: дизели для бездорожья — то что надо! За выносливость все кроссоверы получили по восемь баллов, ибо даже после длительных покатушек с пробуксовками ни одна трансмиссия не перегрелась. Ход подвески у каждого невелик, но это норма для кроссоверов.
|
Энерговооруженность
|
9
|
9
|
9
|
Выносливость
|
8
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,56
|
8,50
|
8,11
- Если новогодние праздники планируете провести на лыжах в Европе, не забудьте положить в багажник комплект цепей противоскольжения. А путешествуя большой компанией,не обойтись без автобокса. Лучший выбор этих приспособлений — в интернет-магазине «За рулем».
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