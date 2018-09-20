Новый Hyundai Santa Fe: когда дизель лучше бензина

Знакомство со свежим поколением Santa Fe прошло на неидеальном асфальте и проселках Киргизии. Машина оставила весьма приятное впечатление, хотя ряд вопросов и претензий к ней все же образовался.

В Santa Fe за два миллиона рублей стоят галогенные фары. Уже в следующей комплектации (от 2,16 млн рублей) их сменяет LED-оптика. Поворотный свет и автоматика управления дальним появляются в топовой версии за 2,7 млн. Светят диодные фары отлично.

Повод: первый российский тест-драйв Hyundai Santa Fe четвертого поколения.

Место действия: окрестности озера Иссык-Куль, Киргизия.

Впечатления. Для нас смелый дизайн Hyundai Santa Fe с многоэтажной оптикой внове. На самом же деле это уже третья модель марки в подобном стиле после неизвестных в России кроссоверов Kona и Nexo. «Лицо» потребует привычки, но живьем смотрится совсем не страшно. Наоборот — есть в нем какая-то неординарная привлекательность. В конце концов, для любителей традиционного облика есть родственный Kia Sorento Prime. Тот традиционалист до последнего миллиметра. Что даже странно: обычно в связке Hyundai-Kia именно последние отличаются более смелым дизайном.

Многие любят попенять современным машинам за несуразно торчащий из панели «телевизор» мультимедийной системы. Ничего не попишешь: таков тренд. Зато на восьмидюймовый экран можно перетащить навигационные карты из собственного смартфона и ехать, ориентируясь на самые свежие онлайн-данные.

Hyundai Santa Fe умеет создавать нужный микроклимат. Обогрев руля и передних сидений есть уже в «базе». Вентиляция передних и обогрев задних сидений появляется на машинах ценой от 2,33 млн рублей. А вот обогрева ветрового стекла нет, и это упущение.

Но напрягает не сама внешность, а ее последствия для практичности. В тех авариях, где у кроссовера стандартных пропорций пострадает лишь скорлупа бампера, на Santa Fe есть все шансы грохнуть дорогую светодиодную фару. По-восточному хаотичное движение на дорогах Киргизии (пусть и не на собственном автомобиле) заставляет помнить об этом постоянно.

Новый двухлитровый турбомотор к нам поставлять не будут, равно как и простые версии — с механической коробкой передач и передним приводом. Посему отправной точкой служит бензиновый атмосферник 2.4 с непосредственным впрыском топлива мощностью 188 л.с. Везет он машину не сказать что вяло, но без огонька. Больше шумит, чем дает эффекта. К тому же с ним работает прежний 6-ступенчатый автомат, который иногда позволяет себе грубые переключения.

На дизельной машине картина на порядок лучше. Тип уже запущенного двигателя из салона можно определить разве что по разметке тахометра: никакой дрожи, идеальная тишина. И на ходу Santa Fe с мотором 2.2 CRDi в 200 «лошадей» тише бензинового аналога! Тут сказывается работа мотора на более низких оборотах — и как дизеля самого по себе, и стараниями нового 8-ступенчатого автомата. Последний переключает передачи идеально: не почувствовать! И пусть явного подхвата тяги не ощущается, Santa Fe массой за две тонны легко уходит на запрещенные скорости.

Заднее сиденье, разделенное на две части, регулируется по длине и по наклону спинки. Из удобств есть обогрев и пара USB-разъемов. Отдельная зона микроклимата — только у пассажиров третьего ряда. Впрочем, при +30 на улице климат-контроль эффективно добивал до второго ряда.

Проехался я и «в багажнике». При росте 186 см мне было куда пристроить колени, но вот сидеть фактически на полу неудобно. Вердикт: сойдет для недальних поездок. В путешествии на галерку лучше отправить не самых рослых детей.



«Санта» отлично слушается руля. Езда по серпантинам даже доставляет удовольствие, чего я, признаться, от немаленького корейского кроссовера не ждал. Разве что 19-дюймовым колесам я бы предпочел размер поскромнее: жестковато! Впрочем, есть аргументы и в пользу комплектации с ними. Дело в том, что на дорогих версиях стоят шины ContiSportContact 5. А «восемнадцатые» покрышки — это простенькие Kumho, которые и шумнее, и в поворотах ведут себя не так уверенно.

В здоровых фонарях нашлось место только габаритным огням и стоп-сигналам. Противотуманки, свет заднего хода и поворотники сослали в отдельные секции в бампере. Сомнительное решение для нашей слякотной погоды! Особенно напрягает такой переезд в отношении указателей поворота.

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А еще Hyundai Santa Fe позволяет почувствовать себя оператором автономного автомобиля будущего. Я в курсе, что адаптивный круиз-контроль на «корейце» не самый продвинутый, да и набор ассистентов активной безопасности не такой, как на немецких грандах. Но все поднимают панику, когда водитель убирает руки с руля, а Santa Fe — нет! Поэтому тандем активного круиза с системой удержания в полосе при наличии разметки на дороге вполне позволяет немного забыть о своих обязанностях рулевого. Конечно, в крутых виражах возможностей автомобиля не хватит, да и дорожных знаков с рельефом Hyundai не видит. Но «фишка» интересная.

Оценка. Hyundai Santa Fe подтвердил: прогресс корейских автомобилей колоссален. Его уже не упрекнешь, например, за недостаточно качественные материалы отделки или слабую шумоизоляцию. Это добротный полноразмерный (по российским меркам) вседорожник, не боящийся разбитых дорог. Хотя на более-менее серьезный оффроуд его лучше не гонять: 180 мм под днищем для этого маловато. И я бы рекомендовал не пожалеть доплаты за дизельный двигатель — он того стоит.

При взгляде в профиль или сзади и не скажешь, что в этой машине есть какие-либо дизайнерские изыски. Оценивать Santa Fe нужно спереди.

Перспективы. Угроза для четвертого «Санты» может быть только одна — семиместная Skoda Kodiaq. За счет российской сборки и наличия бюджетных версий она стоит на полмиллиона или на 25% дешевле самого доступного Santa Fe. Те, кому не принципиален набор опций и оригинальность дизайна, пожалуй, выберут чешскую машину. Однако среди хорошо упакованных одноклассников Santa Fe не потеряется. Уверен, кстати, что большую долю спроса оттянет на себя дизельная версия

Подробности: ЗР, 2018, №11

Фото: Hyundai