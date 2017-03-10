На единственных Кодиаках по Аляске: американцам такое и не снилось!

«За рулем» совершил эксклюзивный тест-драйв кроссовера Skoda Kodiaq в США, где чешская марка не представлена вовсе. А направился наш эксперт за рулем автомобиля не куда-нибудь, а в городок Кадиак, что на Аляске.

В долгий путь

Двенадцать часов лёту из Москвы в Лос-Анджелес на широкофюзеляжном Боинге‑777, оттуда еще пять с лишним часов на менее величественном Боинге‑737 до Анкориджа. И напоследок — час с небольшим на турбовинтовой «маршрутке» Dash 8–100 до города Кадьяк, что раскинулся на одноименном острове. Долго? Очень. И жутко утомительно. И ведь оно того стоило, поскольку другой такой возможности больше не представится ни мне, ни кому-либо еще. Поездить по острову Кадьяк на кроссовере Skoda Kodiaq — это очень по фэншую! А ирония заключается в том, что в Северной Америке автомобили Шкода не продаются. Так что наши две машины — красная и синяя, ради которых я прибыл на Аляску и которые проделали еще более сложный путь, - были единственными в этой части света.

Новые модификации Кадьяка уже можно приобрести в России. Цены — от 2 275 000 рублей за версию SportLine и от 2 306 000 рублей за Scout.

На самом деле, конечно, Кадьяки не наши, а французские. Вернее, выпущены-то они как раз в Чехии, однако принадлежат французскому представительству марки, которое и выступило инициатором американского приключения. Общий градус экзотики усиливали парижские номера.

Обе Шкоды попали на Кадьяк дорогой длинною да ночкой лунною. Из Европы они долетели на самолете до Сиэтла, оттуда уже своим ходом через Канаду преодолели 2500 миль до города Хомер, а там взгромоздились на паром до Кадьяка — это еще 12 часов пути. Долгое путешествие!

Одно название

Если поставить рядом синий и красный кроссоверы, то будет нетрудно узреть различия — не только между ними, но и в сравнении с обычными Кадьяками.

Красный — это версия SportLine. Особые приметы: накладки на пороги и бамперы, подрезанный снизу руль, спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой, металлический декор на педалях и соответствующие «спортлинейные» логотипы на спинках кресел и крышке верхнего перчаточного ящика. А в настройках системы Driving Mode Select зашит дополнительный спортивный режим — но это так, больше для галочки. Любопытно, что эта машина — в переднеприводном исполнении, в то время как все Спортлайны в России продаются исключительно с полным приводом.

Синий Kodiaq — это версия Scout. Ее отличительные особенности: обвес, сочетающий элементы из неокрашенного и серебристого пластика; иная окантовка решетки радиатора, а также «посеребренные» релинги и накладки на зеркалá. В салоне можно разглядеть отделку из алькантары на креслах и дверных картах, накладки на педали и «деревянный» декор (на ощупь чрезвычайно фальшивый). А из того, что не видно, следует отметить защиту двигателя, которая Скауту положена по умолчанию, а также дополнительный режим Off-road в меню ездовых настроек. В остальном же это по большому счету самый обычный Кадьяк. Всё, рассказ окончен?

Такое можно увидеть только раз в жизни: современная Skoda в окружении старой американской техники на родине последней. Оксид-купе — винтажный Plymouth Sport Fury.

Отнюдь! Есть важный нюанс. Дело в том, что SportLine, равно как и Scout, в Россию поставляют из Чехии, в то время как все остальные версии выпускают на производственных мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. А это значит, что SportLine и Scout по определению будут дороже, чем локализованные машины.

Если берем за ориентир модификацию с турбомотором 1.4 TSI вкупе с полным приводом и роботом DSG, то минимальная цена Спортлайна будет 2 275 000 рублей, Скаута — 2 306 000 рублей. А российский Кадьяк в базовой комплектации Active с таким же мотором можно взять по цене от 1 565 000 рублей, в богатой версии Style — за 1 854 000 рублей. Да, у таких машин нет специфических прибамбасов, однако если привести эти автомобили к общему знаменателю по комплектации, то разница в деньгах всё равно окажется существенной. Так есть ли смысл брать чешские машины?

Уроки экономии

С точки зрения прагматика — нет. Однако есть и те, кто не способен уверовать в непогрешимость российской сборки. И если человек неисправим в своем убеждении, что Skoda должна быть только чешской, то ради бога — вот вам кроссовер родом из Квасин. К тому же немного не такой, как у всех. Нравится? Обладайте!

«Деревянная» отделка Скаута: смотреть еще можно, но трогать ее не моги во избежание разочарования. Дополнительный режим Off-road меняет настройки управляющей электроники: система стабилизации позволяет колесам немного пробуксовывать на мягких и скользких покрытиях, AБС допускает кратковременную блокировку колес. Электронная блокировка дифференциала срабатывает быстрее. По части эргономики, подбора материалов отделки и качества сборки поводов для критики нет. Главное функциональное отличие Спортлайна от Скаута и машин в прочих комплектациях — это спортивный руль и кресла с развитой боковой поддержкой. Впрочем, за доплату всё это доступно и для других версий.

Лично мне Kodiaq нравится. Но теперь уже не всякий. Езда по Аляске убедила меня в том, что переднеприводная модификация за пределами дорог с твердым покрытием — это разочарование. С покрытого галькой берега красный SportLine, буксуя, еле выехал, да и то после продолжительного разгона. А еще до того с большим трудом преодолел небольшой перегиб присыпанной песочком проселочной дороги. Синий же Scout спокойно и уверенно проехал везде, где ему повелели, и даже не крякнул. Посему вывод такой: в случае с Кадьяком передний привод следует выбирать исключительно с базовым 125‑сильным мотором и механической коробкой, никак иначе.

Аргумент в пользу подобной экономии — умеренная цена: в средней комплектации Ambition такая машина обойдется лишь немногим дороже полутора миллионов.

Но если сравнить кроссоверы с DSG, дельта между передним приводом и полным составит 65 тысяч рублей — не принципиальная сумма на фоне финального счета за машину.

А в остальном — без разницы. Хорошая динамика, отличная управляемость вкупе с достойным ездовым комфортом, просторный салон — норма для любого Кадьяка. Прямо даже как-то немного жаль американцев, что они не могут купить такую машину. Впрочем, отставим жалость в сторону и достанем из закромов души немного зависти. Потому что у них есть Аляска, которую мы потеряли.

Медвежий угол

Мэр Кадьяка, милая тетенька по имени Пэт Брэнсон, в свое время принимала активное участие в презентации чешского кроссовера. Именно благодаря ее поддержке 6 мая 2016 года город на один день официально переименовали: был Kodiak — стал Kodiaq. Всё ради раскрутки новой модели.

Америка кажется нам бесконечно далекой. А ведь на самом деле у России и США есть общая граница, она проходит по Берингову проливу аккурат посередь между двумя островами Диомида: Ратманова и Крузенштерна. Первый — тот, что побольше, - принадлежит России. Другой, поменьше, - американцам.

Аляска великá собой, это самый обширный штат Северной Америки. И наиболее скромный по плотности населения. Остров Кадьяк расположен в изрядном удалении от государственной границы и относится к Южной Аляске. Размером он чуть больше Кипра: длина 160 км, ширина — от 16 до 97 км. Общая протяженность всех автомобильных дорог не превышает 200 км, и значительная их часть лишена асфальта. Логично, что типично американских траков с фурами на острове нет — просто некуда ездить. Однако грузовиков всё же хватает: это и самосвалы, и пикапы — последние используются в качестве обычных легковушек, что для Америки в порядке вещей.

Аккуратная православная церковь в Кадьяке — это не просто архитектурная достопримечательность, но очень даже действующий храм с паствой в несколько сотен человек.

Настоятель выглядит чрезвычайно по-русски, но великий и могучий не разумеет совершенно.



На то, что когда-то это были русские земли, указывают отдельные географические названия и различные культурные вкрапления. Rezanof Drive, Wolkoff Lane, Baranof Street — специально ничего придумывать не нужно, достаточно просто прогуляться по центру Кадьяка. В пяти минутах ходьбы от центральной площади можно обнаружить вполне себе православную церковь, а неподалеку от нее расположен Музей Баранова — некогда жилой дом путешественника и исследователя Александра Баранова, правителя Русской Америки. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Музей баранов? Да нет же, Музей Баранова! Здание постройки 1808 года — одно из самых ­старых на Аляске. Изначально это был жилой дом, позже в нем довольно долгое время находился магазин, а в 1962 году строение получило статус национального исторического памятника и превратилось в музей Русской Америки.

Самовары отлично дополняют экспозицию, в которой представлены атрибуты жизнеде­ятельности первых поселенцев Аляски.



Удалось побывать и на другом конце острова Кадьяк, в поселении Олд-Харбор. Вот уж действительно сучьи выселки: асфальтовых дорог нет, полиции нет, больницы нет — ничего нет! Но официально это город, и даже мэр есть. Население — около двухсот человек, транспорт — полуживые пикапы и легковушки. Кстати, автосервис в Олд-Харборе имеется, однако народ туда почти не ездит: для местного населения услуги мастерской дороговаты. Свои автомобили жители обслуживают и ремонтируют сами — судя по состоянию техники, с переменным успехом.

А чем здесь люди промышляют? Главным образом ловлей рыбы и прочей морской живности. Ну и туризм, насколько это возможно. Благо на Аляске есть что посмотреть: тут вам и киты, и всякие птицы, и морские котики. И, разумеется, медведи, да не простые, а местной породы — кадьяки (в их честь кроссоверу Skoda Kodiaq и дали название). Суровые звери, крупные, статные. И наглые к тому же: людей не боятся совершенно.