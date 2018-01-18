Кроссоверы Hyundai в Сибири: этнографическая экспедиция

В конце прошлого года компания Hyundai вывела на наш рынок специальную версию своего флагманского кроссовера Grand Santa Fe с приставкой Limited Edition в названии. Для знакомства с новой версией, а заодно и с другими паркетниками компании в зимних условиях мы отправились в путешествие по Сибири.

Первая точка маршрута — Сургут. Еще собирая дома чемодан, взял теплых вещей с запасом. Ведь в начале зимы среднесуточная температура воздуха в этих краях обычно держится на отметке около —15...-20°С. Нередки заморозки вплоть до —50°С. Но по прилету неофициальная нефтегазовая столица России встретила нас умеренным морозцем — видимо, сжалилась. И позволила без обморожений детально осмотреть новинку снаружи и внутри.

Серия Limited Edition соответствует названию, она действительно ограниченная — будет продано всего 202 автомобиля в таком исполнении.

Гранды в комплектации Limited Edition (от 2 599 000 рублей) по своей оснащенности занимают промежуточное положение между базовой Family (от 2 424 000 рублей) и более дорогими Style (от 2 654 000 рублей) и High-Tech (от 2 754 000 рублей). Заплатив всего на 175 000 рублей больше, чем за базовую версию, вы дополнительно получите коленную подушку безопасности водителя, электронный ручник с функцией автоматического удержания, бесключевой доступ в салон и пуск двигателя кнопкой, инвертор с розеткой на 220 В, навигационную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистему Infinity с 10 динамиками и сабвуфером, систему автоматической парковки, передние парктроники и панорамную крышу с люком.

От своих собратьев лимитированные автомобили отличаются уровнем оснащения и оформлением салона в темно-коричневых тонах. В список оснащения включены:…

…бесключевой доступ в салон и пуск двигателя кнопкой,…

…электропривод водительского сиденья, …

… аудиосистема Infinity с 10 динамиками и сабвуфером.



Неплохой набор. Но пока не слишком убедительный. Я бы предпочел Гранд в чуть более дорогом исполнении Style. Судите сами: за 55 000 рублей сверху вы получите тот же набор оснащения (за исключением последних трех пунктов) плюс электропривод пассажирского сиденья, память настроек водительского и положения зеркал заднего вида, электропривод двери багажника, систему камер кругового обзора и мониторинга слепых зон, ну и еще пару бонусов, типа самозатемняющегося салонного зеркала и подсветки наружных ручек дверей.

На третьем ряду сидений взрослым будет тесновато, но дети разместятся с комфортом и без проблем смогут перенести дальнее путешествие.

При семиместной компоновке для багажа остается всего 176 литров. Со сложенным третьим рядом — уже 634 литра, а если сложить еще и второй — целых 1842 литра.

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Лимитированные кроссоверы оснащают единственным дизельным двигателем рабочим объемом 2,2 л мощностью 200 л.с. (при 3800 об/мин) и крутящим моментом 440 Нм (при 1750–2750 об/мин). Коробка передач тоже безальтернативна — автоматическая 6-ступенчатая. Тандем многообещающий. Захотелось сразу же прыгнуть за руль и отправиться покорять сибирские просторы. Но мы с коллегой решили оставить это блюдо на десерт. А на первую часть маршрута до Ханты-Мансийска выбрали в качестве транспорта Hyundai Tucson.

Световой день зимой в этих краях короток — около 6 часов, и ближе к 15:00 на улице уже темно. Поэтому почти всю дорогу мы вместо местных красот любовались лишь факелами нефтяных вышек, озаряющими округу заревом на несколько километров. С другой стороны, отвлекаться от дороги было некогда, ведь двухполосная трасса довольно сильно загружена, постоянно приходится кого-то обгонять. А на Туссане со 150-сильным бензиновым двигателем рабочим объемом 2 л и автоматом каждый подобный маневр нужно просчитывать и начинать заранее. Мотор все время надо было крутить вплоть до отсечки. Неудивительно, что в таком режиме расход топлива приблизился к отметке 10 л на каждые 100 км, тогда как у других кроссоверов Hyundai (включая более крупные) аппетит был скромнее — в районе 8–8,5 л/100 км.

На ходу Гранд с 200-сильным дизелем понравился — двигатель тянет с самых низов, запас тяги под педалью есть всегда, любые обгоны даются с легкостью. Чего не скажешь о его младшем брате — Туссане. У того тандем бензинового 150-сильного двигателя и 6-ступенчатого автомата резвым не назовешь.

Приятно удивило качество местных дорог. Несмотря на не самый дружелюбный климат, асфальт по большей части без изъянов — жители центральных регионов России могут позавидовать.

Когда вокруг темень, важно, чтобы фары светили хорошо. У всех наших кроссоверов с этим никаких проблем: что ближний, что дальний светят как надо. Единственное, в салоне раздражает слишком яркая синюшная подсветка кнопок — даже когда снижаешь яркость до минимума. К тому же она очень назойливо отражается в боковых окнах.

Когда на улице постоянно темно, важно, чтобы фары светили хорошо. У корейских паркетников с этим все в порядке.

В слякотную погоду боковые окна и зеркала у всех без исключения участников экспедиции моментально покрываются дорожной грязью — приходится периодически останавливаться и проводить обряды омовения водой. Над аэродинамикой в этих зонах корейцам стоит поработать.

Наконец мы добрались до административного центра Югры. Что посетить в Ханты-Мансийске в первую очередь? Конечно же, всемирно известный биатлонный комплекс и этнографический музей «Торум Маа». Спортсменов решили надолго не отвлекать от тренировочного процесса (к тому же время у нас было ограничено), немного пообщались, пожелали им успехов на предстоящих этапах Кубка мира и отправились в музей.

Административный центр Югры встретил прекрасной погодой и красивым археопарком.

На стоянке рядом заметили необычный знак: то ли на скульптурных мамонтов забираться нельзя, то ли приезжать и парковаться на своих.



Он, кстати, находится под открытым небом, поэтому при его посещении стоит одеваться по погоде. Не все из нас были к этому готовы и при погружении в историю хантов и манси подзадубели. Заметно оживились (особенно мужская часть коллектива), лишь когда экскурсовод рассказывал про распределение обязанностей в местных семьях. Оказывается, почти все хозяйство (приготовление пищи, воспитание детей, организация быта и т.д.) полностью лежит на женских плечах. Да что там, даже постройка чума — обязанность исключительно представительниц слабого пола. После таких слов некоторые мужчины из группы пожелали здесь остаться навсегда — было непросто уговорить их отправиться дальше.

Вот так выглядит небольшой зимний домик для одной семьи.

Внутри места совсем немного. Мужчины и женщины располагаются в разных частях. Видны некоторые элементы скромного быта.

У нашего экскурсовода в роду есть представители народностей хантов и манси, поэтому об их жизни и быте он знает не понаслышке.

Разводить огонь и следить за очагом имеет право только женщина и только хозяйка дома…

…так же как и строить летний чум.

Мужчины, как правило, занимаются добычей пищи — в основном с помощью различных капканов и ловушек. Охотничий инвентарь незатейлив. Ружья появились в арсенале относительно недавно.



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Следующую часть пути до Тобольска мы проехали на Крете. С недавнего времени она стала доступна с младшим мотором рабочим объемом 1,6 л и полным приводом. Именно такая версия с механикой и у нас. Модель не новая, поэтому все ее плюсы и минусы уже хорошо известны. К последним, в первую очередь, отнесу слабую шумоизоляцию, особенно задней части салона. При многочасовых перегонах гул от шин и дороги утомляет.

Зато вне асфальта Крета чувствует себя увереннее своих собратьев за счет лучшей геометрической проходимости. На откровенное бездорожье соваться не стали, но по местным грунтовым дорожкам прохватили. На самых сложных участках принудительно блокировали муфту. Этого с лихвой хватало, чтобы добраться до берегов Иртыша, вдоль которого проходил наш маршрут. К слову, остальные участники пробега тоже без особых проблем добрались до места пикника, но чиркать брюхом начинали раньше, поэтому ехать им приходилось аккуратнее.

За пределами асфальта Крета чувствует себя увереннее всех за счет короткой колесной базы и хорошей геометрической проходимости.

Бывшая столица Сибири утром встретила упавшей до отметки в —18°С температурой за бортом. Хорошо, что все автомобили оборудованы обогревом сидений (включая задние) и руля. А в Крете есть даже обогрев лобового стекла. Быстро отогрели автомобили, погрузили вещи и отправились осматривать главную достопримечательность — Тобольский кремль. К слову, единственный в Сибири, построенный из камня. Но известен он не только этим. Здесь также располагалась пересыльная каторжная тюрьма, которая перестала действовать лишь в 1989 году. Через нее прошли тысячи людей, в том числе и такие известные, как Достоевский, Чернышевский, Короленко и другие. Сейчас по ней водят экскурсии. Но надолго задерживаться внутри желания не возникает: несмотря на то что помещения все облагорожены и свежеокрашены, ощущение они вызывают какое-то гнетущее, оттуда хочется быстрее вырваться на волю.

Тобольский кремль — единственный в Сибири кремль, построенный из камня. Он является памятником истории и культуры федерального значения и главной достопримечательностью города. Будете в Тобольске, обязательно посетите.

Со смотровой площадки Тобольского кремля открывается удивительный вид на нижнюю часть города и протекающий рядом Иртыш.



Выбираемся на улицу, осматриваем красивейший Софийско-Успенский собор с ризницей, Архиерейский двор, колокольню, Гостиный двор и попадаем на смотровую площадку. Вид на нижнюю часть города и протекающий рядом Иртыш — потрясающий!

Любоваться можно часами, но пора двигаться дальше.

Помимо Софийско-Успенского собора, Архиерейского двора, колокольни, Гостиного двора и других достопримечательностей на территории кремля долгое время находилась пересыльная каторжная тюрьма. Сейчас в ней располагается соответствующий музей.

Вот так выглядит типичная камера для арестантов. Условия содержания ужасные, а режим и вовсе считался самым суровым из всех каторжных тюрем России.

Вроде музей, кругом все аккуратно вычищено и покрашено, но когда выходишь за ворота, сразу как-то легче дышится.



Так брили тех, кто должен был отправиться на каторгу. Делалось это на случай побега — с такой прической человека легко можно было обнаружить в любой толпе.

Финальная точка маршрута — Тюмень. Оставшиеся 250 км проходят за рулем лимитированного Grand Santa Fe. То, что это флагман модельного ряда Hyundai, понятно сразу. И не только из-за самых внушительных габаритов. Он во всем чуточку лучше своих собратьев: по плавности хода, по акустическому комфорту, по качеству отделочных материалов и т. д.

На ходу очень понравился тандем 200-сильного дизеля и автоматической коробки передач. Тянет с самых низов, а запас тяги под педалью акселератора ощущается всегда — любые обгоны даются с легкостью. При этом на каждые 100 км пути Гранд «выпивает» меньше 8 литров солярки — достойный результат для автомобиля снаряженной массой около двух тонн.

Путешествовать на такой машине — одно удовольствие. К тому же можно отправиться в путь всей семьей, ведь Гранд семиместный. Единственное, он не подойдет любителям активной езды. По характеру: откликам на действия водителя, по усилию на руле — он, как и подобает главе семейства, довольно вальяжен.

Единственная придирка — проблемы с подачей стеклоомывающей жидкости. Только у Гранда во время путешествия периодически ослабевал напор струи, а форсунки омывателей фар застывали в выдвинутом положении, хотя незамерзайка во всех автомобилях была одинаковая. Что это, огрехи адаптации?

Только у Grand Santa Fe периодически ослабевала струя незамерзайки, подаваемая на стекло, или замирали в выдвинутом положении омыватели фар.

Наше путешествие завершилось. Больше 1000 км по сибирским дорогам пролетели незаметно. Теперь хочется вернуться сюда еще раз, но уже летом с семьей и на более длительный срок. Чтобы без спешки познакомиться не только с достопримечательностями, но и с природой региона. Можно и на одном из кроссоверов Hyundai — они, как оказалось, здесь неплохо себя чувствуют.



