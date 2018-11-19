Hyundai Santa Fe: 5 плюсов и 2 особенности, которые нужно учесть перед покупкой

В четвертом поколении кроссовер сделал огромный шаг вперед относительно предшественника. Но не во всем.

Кроссовер Hyundai Santa Fe только что стал совершеннолетним: история модели началась весной 2000 года. В каждом поколении машина выглядела по-новому. Милый «бегемотик» первой генерации во втором пришествии стал серьезнее, хотя от округлых черт периода биодизайна полностью не избавился. Третий Santa Fe щеголял острыми гранями, ну а четвертый и вовсе со своим «лицом» записался в эпатажники.

Дизельный двигатель

В базовой комплектации Hyundai Santa Fe предлагается только с бензиновым мотором мощностью 188 л.с., а в топовой — исключительно с 200-сильным дизелем. Производитель сам намекает, какой из двух доступных двигателей лучше.

Агрегат на тяжелом топливе и правда предпочтительнее. Ровно двести «лошадей» оставляют мотор в умеренном налоговом сегменте, и машину при этом везут весьма бодро. Характер у двигателя ровный: без подхватов, но и без провалов, что важнее. При аккуратном педалировании несложно уложиться в десять литров расхода топлива на сотню, что для машины массой 2–2,5 тонны очень недурно.

А еще «Санта» с дизелем заметно тише бензинового собрата. Даже в одинаковых комплектациях, а ведь у версий с мотором 2.2 CRDi есть даже небольшая фора: в максимальной исполнении им положены шины Continental, более тихие, нежели базовые Kumho.

Дизельный Santa Fe легок на подъем и не жаден до топлива. Это лучший выбор, нежели бензиновый мотор.

Восьмиступенчатый автомат

Еще один довод в пользу исполнения с дизельным мотором — коробка передач. На бензиновых кроссоверах стоит старый 6-ступенчатый агрегат, на дизельных — новый, на восемь передач.

Коробка отличается крайне деликатными переключениями. Даже при старте с педалью в пол едва ли можно уловить моменты смены ступеней, если не смотреть на стрелку тахометра. И скорость реакции у автомата отличная. В ответ на нажатие правой педали он быстро и безошибочно подтыкает нужную передачу, обеспечивая автомобилю адекватное ускорение.

Нельзя сказать, что 6-ступенчатая коробка плоха. Но на фоне более современного аналога можно заметить чуть более жесткие переключения и меньшую расторопность.

Шумоизоляция

Сразу оговорюсь: ни мне, ни коллегам еще не довелось опробовать на ходу базовую версию Santa Fe на «семнадцатых» колесах и без дополнительной шумоизоляции, которой нет в начальных комплектациях Family и Lifestyle. Зато дорогие модификации смело можно назвать одними из лучших в сегменте по части тишины в салоне.

Третий из четырех уровней оснащения Premier щеголяет ветровым и передними боковыми стеклами с дополнительным слоем шумоизоляции. В топовом варианте High-Tech появляются еще и породистые шины Continental. Каждый из этих шагов делает салон тише. Даже на очень высокой скорости пассажиры имеют возможность разговаривать, не повышая голоса. При наличии трех рядов сидений это приятно: не нужно орать на весь салон.

Тише, чем у предшественника, отрабатывает неровности и подвеска. Шумы от нее хотя и кратковременные, однако водителю комфорта не добавляют — заставляют снижать скорость и нервничать за сохранность машины.

Сидящим на галерке даже на трассовых скоростях не придется докрикиваться до водителя: шумоизоляция «Санты» на высоком уровне.

Комплектация

Понятия «щедрая комплектация» и «корейский автомобиль» можно уже считать синонимами. Если вам нужен большой кроссовер без особых изысков, можно и не платить больше двух миллионов, что просят за начальную версию. В ней есть автомат, полный привод, двухзонный климат- и круиз-контроль, датчик света, парктроник, обогрев передних сидений и руля. Иными словами, все необходимое.

Во втором «снизу» исполнении появляются кожаная отделка салона, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, передний парктроник, датчик дождя и система доступа в салон и запуска двигателя без ключа.

Обладателю более толстого кошелька предложат камеры кругового обзора, шторки в задних дверях, адаптивные LED-фары, вентиляцию передних и обогрев задних сидений, проектор и панорамную крышу.

Santa Fe щедр на оборудование. Есть даже кожаная отделка приборной панели.

Активная безопасность

Отдельного упоминания заслуживает щедрость производителя на электронных помощников водителя. У Santa Fe есть автопарковщик, поворотный свет, автомат переключения дальнего света, активный круиз-контроль с ассистентом езды в пробке, системы контроля мертвых зон, удержания в полосе, помощи при выезде с парковки задним ходом, слежения за состоянием водителя. Мало кто может предложить аналогичный набор в массовом сегменте.

Адаптивный круиз-контроль кроссовера позволяет убирать руки с руля. Но все равно нужно быть начеку: система удержания в полосе умеет заправлять машину не в каждый вираж, а только до определенного предела.

Еще у кроссовера предусмотрена «напоминалка» проверить заднее сиденье (не забыли ли вы там детей?) и функция безопасного открывания дверей. Последняя опирается на данные сенсоров слепых зон. Если водитель или пассажиры пытаются изнутри открыть дверь, а в это время мимо проезжает машина, мотоцикл или велосипед, электроника на время отключит привод замка. Небольшой задержки вполне достаточно, чтобы человек оглянулся назад, а у двигающегося участника дорожного движения появится время безопасно проехать мимо.

Особенности

Фары

К качеству головного света на Hyundai Santa Fe не придраться. LED-фары заливают пространство мощным светом, подсвечивают виражи, а автоматика адекватно реагирует на появление встречных и попутных машин, приглушая дальний свет.

Экономия на омывателе фар выглядит странно. Еще один промах — отсутствие обогрева ветрового стекла. А ведь корейцы отлично знают российские реалии!

Но сама оптика расположена нестандартно — сильно ниже, чем у автомобилей классических пропорций. От этого возникает целый букет минусов. Фары станут быстрее загрязняться. На омывателе производитель по непонятным причинам сэкономил, так что придется протирать оптику вручную. Это лишние остановки и ускорение процесса помутнения пластиковых колпаков.

Кроме того, при небольшом ДТП на обычной машине есть шанс отделаться только треснувшим бампером. На Santa Fe придется менять фару в сборе. Сколько стоит оригинальная светодиодная оптика, думаю, никому напоминать не нужно. Даже для первого владельца это может стать весомой тратой для бюджета, не говоря о тех, кто купит кроссовер подержанным.

Внедорожные способности

Ассистент спуска с горы — невеликая помощь вне дорог при небольшом клиренсе.

В лабораторных условиях мои коллеги во время сравнительного теста намерили под опциональной металлической защитой картера всего 165 мм. Мизер! На Santa Fe с асфальта лучше не съезжать. Да и свесы кузова вкупе с серебристым декором бамперов не располагают к поиску приключений.

Hyundai Santa Fe — это большой полноприводный универсал. Все ведущие колеса ему нужны для уверенной езды по асфальту зимой и преодоления грунтовок хорошего качества. Если вам нужна машина для большего, обратите внимание на других игроков рынка.