Hyundai Santa Fe: 5 плюсов и 2 особенности, которые нужно учесть перед покупкой

В четвертом поколении кроссовер сделал огромный шаг вперед относительно предшественника. Но не во всем.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Hyundai > Santa Fe

Кроссовер Hyundai Santa Fe только что стал совершеннолетним: история модели началась весной 2000 года. В каждом поколении машина выглядела по-новому. Милый «бегемотик» первой генерации во втором пришествии стал серьезнее, хотя от округлых черт периода биодизайна полностью не избавился. Третий Santa Fe щеголял острыми гранями, ну а четвертый и вовсе со своим «лицом» записался в эпатажники.

Дизельный двигатель

В базовой комплектации Hyundai Santa Fe предлагается только с бензиновым мотором мощностью 188 л.с., а в топовой — исключительно с 200-сильным дизелем. Производитель сам намекает, какой из двух доступных двигателей лучше.

Агрегат на тяжелом топливе и правда предпочтительнее. Ровно двести «лошадей» оставляют мотор в умеренном налоговом сегменте, и машину при этом везут весьма бодро. Характер у двигателя ровный: без подхватов, но и без провалов, что важнее. При аккуратном педалировании несложно уложиться в десять литров расхода топлива на сотню, что для машины массой 2–2,5 тонны очень недурно.

А еще «Санта» с дизелем заметно тише бензинового собрата. Даже в одинаковых комплектациях, а ведь у версий с мотором 2.2 CRDi есть даже небольшая фора: в максимальной исполнении им положены шины Continental, более тихие, нежели базовые Kumho.

Дизельный Santa Fe легок на подъем и не жаден до топлива. Это лучший выбор, нежели бензиновый мотор.
Дизельный Santa Fe легок на подъем и не жаден до топлива. Это лучший выбор, нежели бензиновый мотор.

Восьмиступенчатый автомат

Еще один довод в пользу исполнения с дизельным мотором — коробка передач. На бензиновых кроссоверах стоит старый 6-ступенчатый агрегат, на дизельных — новый, на восемь передач.

Коробка отличается крайне деликатными переключениями. Даже при старте с педалью в пол едва ли можно уловить моменты смены ступеней, если не смотреть на стрелку тахометра. И скорость реакции у автомата отличная. В ответ на нажатие правой педали он быстро и безошибочно подтыкает нужную передачу, обеспечивая автомобилю адекватное ускорение.

Нельзя сказать, что 6-ступенчатая коробка плоха. Но на фоне более современного аналога можно заметить чуть более жесткие переключения и меньшую расторопность.

Шумоизоляция

Сразу оговорюсь: ни мне, ни коллегам еще не довелось опробовать на ходу базовую версию Santa Fe на «семнадцатых» колесах и без дополнительной шумоизоляции, которой нет в начальных комплектациях Family и Lifestyle. Зато дорогие модификации смело можно назвать одними из лучших в сегменте по части тишины в салоне.

Третий из четырех уровней оснащения Premier щеголяет ветровым и передними боковыми стеклами с дополнительным слоем шумоизоляции. В топовом варианте High-Tech появляются еще и породистые шины Continental. Каждый из этих шагов делает салон тише. Даже на очень высокой скорости пассажиры имеют возможность разговаривать, не повышая голоса. При наличии трех рядов сидений это приятно: не нужно орать на весь салон.

Тише, чем у предшественника, отрабатывает неровности и подвеска. Шумы от нее хотя и кратковременные, однако водителю комфорта не добавляют — заставляют снижать скорость и нервничать за сохранность машины.

Сидящим на галерке даже на трассовых скоростях не придется докрикиваться до водителя: шумоизоляция «Санты» на высоком уровне.
Сидящим на галерке даже на трассовых скоростях не придется докрикиваться до водителя: шумоизоляция «Санты» на высоком уровне.

Комплектация

Понятия «щедрая комплектация» и «корейский автомобиль» можно уже считать синонимами. Если вам нужен большой кроссовер без особых изысков, можно и не платить больше двух миллионов, что просят за начальную версию. В ней есть автомат, полный привод, двухзонный климат- и круиз-контроль, датчик света, парктроник, обогрев передних сидений и руля. Иными словами, все необходимое.

Во втором «снизу» исполнении появляются кожаная отделка салона, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, передний парктроник, датчик дождя и система доступа в салон и запуска двигателя без ключа.

Обладателю более толстого кошелька предложат камеры кругового обзора, шторки в задних дверях, адаптивные LED-фары, вентиляцию передних и обогрев задних сидений, проектор и панорамную крышу.

Santa Fe щедр на оборудование. Есть даже кожаная отделка приборной панели.
Santa Fe щедр на оборудование. Есть даже кожаная отделка приборной панели.

Активная безопасность

Отдельного упоминания заслуживает щедрость производителя на электронных помощников водителя. У Santa Fe есть автопарковщик, поворотный свет, автомат переключения дальнего света, активный круиз-контроль с ассистентом езды в пробке, системы контроля мертвых зон, удержания в полосе, помощи при выезде с парковки задним ходом, слежения за состоянием водителя. Мало кто может предложить аналогичный набор в массовом сегменте.

Адаптивный круиз-контроль кроссовера позволяет убирать руки с руля. Но все равно нужно быть начеку: система удержания в полосе умеет заправлять машину не в каждый вираж, а только до определенного предела.
Адаптивный круиз-контроль кроссовера позволяет убирать руки с руля. Но все равно нужно быть начеку: система удержания в полосе умеет заправлять машину не в каждый вираж, а только до определенного предела.

Еще у кроссовера предусмотрена «напоминалка» проверить заднее сиденье (не забыли ли вы там детей?) и функция безопасного открывания дверей. Последняя опирается на данные сенсоров слепых зон. Если водитель или пассажиры пытаются изнутри открыть дверь, а в это время мимо проезжает машина, мотоцикл или велосипед, электроника на время отключит привод замка. Небольшой задержки вполне достаточно, чтобы человек оглянулся назад, а у двигающегося участника дорожного движения появится время безопасно проехать мимо.

Особенности

Фары

К качеству головного света на Hyundai Santa Fe не придраться. LED-фары заливают пространство мощным светом, подсвечивают виражи, а автоматика адекватно реагирует на появление встречных и попутных машин, приглушая дальний свет.

Экономия на омывателе фар выглядит странно. Еще один промах — отсутствие обогрева ветрового стекла. А ведь корейцы отлично знают российские реалии!
Экономия на омывателе фар выглядит странно. Еще один промах — отсутствие обогрева ветрового стекла. А ведь корейцы отлично знают российские реалии!

Но сама оптика расположена нестандартно — сильно ниже, чем у автомобилей классических пропорций. От этого возникает целый букет минусов. Фары станут быстрее загрязняться. На омывателе производитель по непонятным причинам сэкономил, так что придется протирать оптику вручную. Это лишние остановки и ускорение процесса помутнения пластиковых колпаков.

Кроме того, при небольшом ДТП на обычной машине есть шанс отделаться только треснувшим бампером. На Santa Fe придется менять фару в сборе. Сколько стоит оригинальная светодиодная оптика, думаю, никому напоминать не нужно. Даже для первого владельца это может стать весомой тратой для бюджета, не говоря о тех, кто купит кроссовер подержанным.

Внедорожные способности

Ассистент спуска с горы — невеликая помощь вне дорог при небольшом клиренсе.
Ассистент спуска с горы — невеликая помощь вне дорог при небольшом клиренсе.

В лабораторных условиях мои коллеги во время сравнительного теста намерили под опциональной металлической защитой картера всего 165 мм. Мизер! На Santa Fe с асфальта лучше не съезжать. Да и свесы кузова вкупе с серебристым декором бамперов не располагают к поиску приключений.

Hyundai Santa Fe — это большой полноприводный универсал. Все ведущие колеса ему нужны для уверенной езды по асфальту зимой и преодоления грунтовок хорошего качества. Если вам нужна машина для большего, обратите внимание на других игроков рынка.

Hyundai Santa Fe: 5 плюсов и 2 особенности, которые нужно учесть перед покупкой

Hyundai Santa Fe: 5 плюсов и 2 особенности, которые нужно учесть перед покупкой
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai Santa Fe (1)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Симпатичный городской кроссовер с хорошим оснащением и приемлемой ценой на тот момент.

Недостатки:

Самое главное это качество, об этом можно почитать на форуме владельцев Santa Fe DM. Ходовая далека от идеала, очень маленький клиренс, родной ксенон на троечку, ну и откровенно слабый бензиновый движок.

Комментарий:

Владел Сантой почти 5 лет, на момент покупки стоимость моего авто в комплектации dinamic с бензиновым движком была около 1,5 миллионов рублей, автомобиль нравился, но как всегда без большой ложки дегтя в бочке меда не обошлось. При пробеге 10 тыс.км по гарантии поменяли оба рулевых наконечника, в...

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые