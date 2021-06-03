Обновленный Hyundai Santa Fe: тест самой мощной версии

Электроники у кроссовера стало больше. А еще он сменил все двигатели.

Наше первое свидание с обновленным Santa Fe на полигоне было скоротечным, к тому же автомобиль оказался предсерийным, в камуфляже.

Полноценную проверку уже товарной машины я провел на дорогах Кавказа. Hyundai с бензиновым атмосферником V6 3.5 стал моим на два дня по прилету в Минеральные Воды.

В салоне обновленного Santa Fe всегда будет кнопочное управление коробкой передач и никогда не будет маркого черного глянца. Медиакомплекс — с экраном на 8 или 10,25 дюйма. В первом случае Android Auto и Apple CarPlay могут быть беспроводными.

Расположение данных на приборке поменять не получится. При включении поворотника появляется картинка с камеры обзора мертвой зоны. Ее угол охвата вдвое больше, чем дает зеркало — 50 градусов.

Как едет?

Особо крутых гор и серпантинов на маршруте не предполагалось, но мотор и без них должен раскрыть себя.

По паспорту двигатель «везет» с места до 100 км/ч за 8 секунд, на 1,2 с быстрее дизеля. Ощущения от разгона скрадывают ровный характер тяги и хорошая шумоизоляция. Хотя «шумка» всё же не мешает отметить, что в прежние времена «шестерки» звучали повкуснее.

Обгоны даются играючи. Без малого две тонны легко устремляются вперед, и позади остаются даже самые дерзкие местные Приоры.

Для наших узких трасс могучий V6 — отличный выбор. Налоговыгодные 249 сил и возможность лить АИ‑92 добавляют еще два весомых плюса в его копилку. На противоположной чаше весов, как нетрудно догадаться, аппетит.

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Я отжигал лишь кратковременно, большую часть дороги ехал не спеша. Но данные на маршрутном компьютере ужаснули: 13,4 л/100 км вне города!

Если пытаться уложить этот мотор в психологически адекватные 10 л на сотню, ритм движения окажется таким, что и базового агрегата 2.5 хватит с избытком. И зачем тогда платить 3,3 млн за версию с топовым двигателем?

На втором ряду на 34 мм увеличился запас места для ног. Багажник пятиместной версии прибавил с 625 до 634 л.

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Однако путешествовать лучше по ровным дорогам. Даже дореформенный Santa Fe проявлял излишнюю для семейного кроссовера жесткость подвески. С тех пор максимальный диаметр колес вырос с 19 до 20 дюймов — якобы по просьбам клиентов. У меня как раз такая машина. И на «двадцатых» колесах Santa отмечает каждую трещину и каждый стык. Перед «лежачими полицейскими» быстро привыкаешь тормозить до минимальной скорости.

А когда асфальт сменился усыпанным камнями проселком, всё и раскрылось. Santa Fe, кажется, впервые увидел такую дорогу и дал понять, что к подобной встрече его не готовили. Громко и тряско! Салон стоически молчит, но слабо верится, что это надолго.

Hyundai Santa Fe и соплатформенный Kia Sorento Некоторые двигатели на Santa Fe и на Sorento одинаковые. Кроссоверу Киа с бензиновым мотором 2.5 его 180 сил хватает для неспешной езды, и размеренных водителей он удовлетворит. Дизель 2.2 мощностью 199 л.с. я «примерял» и на Sorento, и на предыдущем Santa Fe. Он дает отличный баланс динамики и экономичности. Хотя замена классического автомата на 8‑ступенчатый «мокрый» преселективный робот — шаг назад в плане надежности, который может отпугнуть часть покупателей. Отличия Hyundai Santa Fe Kia Sorento Двигатель V6 3.5 доступен только на Santa Fe

доступен только на Santa Fe Единственный вариант с передним приводом есть у Sorento ­(бензин 2.5, цена 2,42 млн рублей)

есть у Sorento ­(бензин 2.5, цена 2,42 млн рублей) У Sorento шесть версий, у Santa Fe — 19

у Santa Fe — 19 Третий ряд сидений на Sorento ставится по умолчанию в три самые дорогие комплектации, у Santa Fe — опция для всех моторов

на Sorento ставится по умолчанию в три самые дорогие комплектации, у Santa Fe — опция для всех моторов Полный набор систем активной безопасности есть только в самом дорогом Sorento (3,45 млн рублей), у Santa Fe его можно заказать для любого двигателя (от 2,79 млн руб­лей)

есть только в самом дорогом Sorento (3,45 млн рублей), у Santa Fe его можно заказать для любого двигателя (от 2,79 млн руб­лей) Обогрев ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей: на всех Santa Fe и ни на одном Sorento

на всех Santa Fe и ни на одном Sorento Электронный селектор коробки передач: на всех Santa Fe и только на самом дорогом Sorento

Какой выбрать?

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Для российских направлений выбор один — Santa Fe с минимально возможными колесами на 17–18 дюймов. Благо, это три основные комплектации Family, Lifestyle и Prestige. В верхнем уровне оснащения High-Tech диаметр увеличивается до 19 дюймов. «Двадцатые» диски ставятся за доплату в 70 тысяч рублей вместе с панорамной крышей в версии High-Tech и по умолчанию — в лимитированной серии Calligraphy (3,36 млн рублей с дизелем, 3,42 млн с мотором V6).

Hyundai Santa Fe. Цена в России от 2 529 000 ₽

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Последняя также подразумевает полный набор опций, окрашенные в цвет кузова наружные накладки кузова, решетку радиатора в темном хроме, отделку сидений кожей Nappa, а стойки кузова, противосолнечные козырьки и потолок затянуты замшей. Доплата относительно предыдущей комплектации — 50 тысяч рублей.

Hyundai Santa Fe стартует с 2,53 млн рублей с двигателем 2.5, с 2,84 млн — с дизелем, с 3,36 млн — с «шестеркой». Все версии с полным приводом, для любой версии можно заказать третий ряд сидений.

В прошлом году Santa Fe продавался в России на четверть лучше немолодого Sorento Prime. С учетом обновления Hyundai и лучшего выбора версий ­расклад поменяется вряд ли.

Задние поворотники остались в неудачном месте — отдельными секциями в нижней части бампера. Зато огни заднего хода зачем-то подняли в основные фонари, где они куда хуже освещают дорогу.

Моторы и опции для любых условий Подвеска — только для хороших дорог

Hyundai Santa Fe 3.5 MPI

Длина / ширина / высота / база 4785 / 1900 / 1710 / 2765 мм

4785 / 1900 / 1710 / 2765 мм Снаряженная / полная масса 1835 / 2600 кг

1835 / 2600 кг Объем багажника 130 / 571 / 1639 л

130 / 571 / 1639 л Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3470 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 6400 об/мин; 332 Н·м при 5000 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 3470 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 6400 об/мин; 332 Н·м при 5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,0 с

8,0 с Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 67 л

АИ‑92, АИ‑95 / 67 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 14,7 / 8,1 / 10,5 л / 100 км

14,7 / 8,1 / 10,5 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

ТЕХНИКА Изменения в двигателях Hyundai Santa Fe после ­рестайлинга 2.5 MPI. Пришел на смену 2.4 GDI. Непосредственный впрыск заменили на распределенный. Допустим АИ‑92. Мощность снизилась со 188 до 180 л.с. Заявленная динамика улучшилась на 0,1 с (стало 10,3 с), расход снизился на 0,3–0,8 л/100 км в зависимости от режима. Раздельное охлаждение головки и блока, каналы проложены между цилиндрами поперек. Ось цилиндра смещена на 5 градусов в сторону. Двухступенчатый масляный насос. Масло 0W‑20. 2.2 D. Мощность и момент, 199 л.с. и 440 Н·м, те же при тех же оборотах. Но — головка и блок алюминиевые (-19,2 кг массы), объем уменьшен с 2199 до 2151 см3. Улучшились скоростные параметры: стало 9,2 с и 205 км/ч, было 9,4 с и 203 км/ч. Снижение расхода — на 0,9–2,4 л/100 км в зависимости от режима. Новый ТНВД сжимает топливо до 2200 бар. Распредвалы меняются только в сборе с ГБЦ. 3.5 MPI. Осталось 249 л.с., момент снизился с 336до 332 Н·м. Полностью электронная система управления температурным режимом. Масляный насос с бесступенчатой регулировкой производительности. Робот 8DCT. Два сцепления в масляной ванне. Два контура охлаждения с разным маслом: управляющий и для трущихся деталей. Прошел 30 тысяч км в ходе ускоренного ресурсного теста на автополигоне НАМИ и по дорогам общего пользования: полная нагрузка, 35% времени со скоростью менее 30 км/ч, 30% по грунтовкам, 20% шоссе, ­ 15% горных дорог. Дефектов не выявлено.

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Сохранить пороги автомобиля от внешнего механического воздействия и придать машине индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.

Фото: Hyundai