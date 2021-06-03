Обновленный Hyundai Santa Fe: тест самой мощной версии

Наше первое свидание с обновленным Santa Fe на полигоне было скоротечным, к тому же автомобиль оказался предсерийным, в камуфляже.
Полноценную проверку уже товарной машины я провел на дорогах Кавказа. Hyundai с бензиновым атмосферником V6 3.5 стал моим на два дня по прилету в Минеральные Воды.
Как едет?
Особо крутых гор и серпантинов на маршруте не предполагалось, но мотор и без них должен раскрыть себя.
По паспорту двигатель «везет» с места до 100 км/ч за 8 секунд, на 1,2 с быстрее дизеля. Ощущения от разгона скрадывают ровный характер тяги и хорошая шумоизоляция. Хотя «шумка» всё же не мешает отметить, что в прежние времена «шестерки» звучали повкуснее.
Обгоны даются играючи. Без малого две тонны легко устремляются вперед, и позади остаются даже самые дерзкие местные Приоры.
Для наших узких трасс могучий V6 — отличный выбор. Налоговыгодные 249 сил и возможность лить АИ‑92 добавляют еще два весомых плюса в его копилку. На противоположной чаше весов, как нетрудно догадаться, аппетит.
Я отжигал лишь кратковременно, большую часть дороги ехал не спеша. Но данные на маршрутном компьютере ужаснули: 13,4 л/100 км вне города!
Если пытаться уложить этот мотор в психологически адекватные 10 л на сотню, ритм движения окажется таким, что и базового агрегата 2.5 хватит с избытком. И зачем тогда платить 3,3 млн за версию с топовым двигателем?
Однако путешествовать лучше по ровным дорогам. Даже дореформенный Santa Fe проявлял излишнюю для семейного кроссовера жесткость подвески. С тех пор максимальный диаметр колес вырос с 19 до 20 дюймов — якобы по просьбам клиентов. У меня как раз такая машина. И на «двадцатых» колесах Santa отмечает каждую трещину и каждый стык. Перед «лежачими полицейскими» быстро привыкаешь тормозить до минимальной скорости.
А когда асфальт сменился усыпанным камнями проселком, всё и раскрылось. Santa Fe, кажется, впервые увидел такую дорогу и дал понять, что к подобной встрече его не готовили. Громко и тряско! Салон стоически молчит, но слабо верится, что это надолго.
|
Hyundai Santa Fe и соплатформенный Kia Sorento
Некоторые двигатели на Santa Fe и на Sorento одинаковые. Кроссоверу Киа с бензиновым мотором 2.5 его 180 сил хватает для неспешной езды, и размеренных водителей он удовлетворит. Дизель 2.2 мощностью 199 л.с. я «примерял» и на Sorento, и на предыдущем Santa Fe. Он дает отличный баланс динамики и экономичности. Хотя замена классического автомата на 8‑ступенчатый «мокрый» преселективный робот — шаг назад в плане надежности, который может отпугнуть часть покупателей.
Отличия
Hyundai Santa Fe
Kia Sorento
Какой выбрать?
Для российских направлений выбор один — Santa Fe с минимально возможными колесами на 17–18 дюймов. Благо, это три основные комплектации Family, Lifestyle и Prestige. В верхнем уровне оснащения High-Tech диаметр увеличивается до 19 дюймов. «Двадцатые» диски ставятся за доплату в 70 тысяч рублей вместе с панорамной крышей в версии High-Tech и по умолчанию — в лимитированной серии Calligraphy (3,36 млн рублей с дизелем, 3,42 млн с мотором V6).
Последняя также подразумевает полный набор опций, окрашенные в цвет кузова наружные накладки кузова, решетку радиатора в темном хроме, отделку сидений кожей Nappa, а стойки кузова, противосолнечные козырьки и потолок затянуты замшей. Доплата относительно предыдущей комплектации — 50 тысяч рублей.
Hyundai Santa Fe стартует с 2,53 млн рублей с двигателем 2.5, с 2,84 млн — с дизелем, с 3,36 млн — с «шестеркой». Все версии с полным приводом, для любой версии можно заказать третий ряд сидений.
В прошлом году Santa Fe продавался в России на четверть лучше немолодого Sorento Prime. С учетом обновления Hyundai и лучшего выбора версий расклад поменяется вряд ли.
|Моторы и опции для любых условий
|Подвеска — только для хороших дорог
Hyundai Santa Fe 3.5 MPI
- Длина / ширина / высота / база 4785 / 1900 / 1710 / 2765 мм
- Снаряженная / полная масса 1835 / 2600 кг
- Объем багажника 130 / 571 / 1639 л
- Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3470 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 6400 об/мин; 332 Н·м при 5000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,0 с
- Максимальная скорость 210 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 67 л
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 14,7 / 8,1 / 10,5 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А8
|
ТЕХНИКА
Изменения в двигателях Hyundai Santa Fe после рестайлинга
2.5 MPI. Пришел на смену 2.4 GDI. Непосредственный впрыск заменили на распределенный. Допустим АИ‑92. Мощность снизилась со 188 до 180 л.с. Заявленная динамика улучшилась на 0,1 с (стало 10,3 с), расход снизился на 0,3–0,8 л/100 км в зависимости от режима. Раздельное охлаждение головки и блока, каналы проложены между цилиндрами поперек. Ось цилиндра смещена на 5 градусов в сторону. Двухступенчатый масляный насос. Масло 0W‑20.
2.2 D. Мощность и момент, 199 л.с. и 440 Н·м, те же при тех же оборотах. Но — головка и блок алюминиевые (-19,2 кг массы), объем уменьшен с 2199 до 2151 см3. Улучшились скоростные параметры: стало 9,2 с и 205 км/ч, было 9,4 с и 203 км/ч. Снижение расхода — на 0,9–2,4 л/100 км в зависимости от режима. Новый ТНВД сжимает топливо до 2200 бар. Распредвалы меняются только в сборе с ГБЦ.
3.5 MPI. Осталось 249 л.с., момент снизился с 336до 332 Н·м. Полностью электронная система управления температурным режимом. Масляный насос с бесступенчатой регулировкой производительности.
Робот 8DCT. Два сцепления в масляной ванне. Два контура охлаждения с разным маслом: управляющий и для трущихся деталей. Прошел 30 тысяч км в ходе ускоренного ресурсного теста на автополигоне НАМИ и по дорогам общего пользования: полная нагрузка, 35% времени со скоростью менее 30 км/ч, 30% по грунтовкам, 20% шоссе, 15% горных дорог. Дефектов не выявлено.
- Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях! Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!
- Сохранить пороги автомобиля от внешнего механического воздействия и придать машине индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.