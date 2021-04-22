Новый Hyundai Santa Fe: 7 важных отличий от Kia Sorento

Кроссоверы сделаны на одной платформе. Но у Hyundai оснащение богаче, салон практичнее и вариантов исполнения больше. Есть и другие преимущества.

Преимущество 1. Сильный двигатель V6 3.5

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У обоих «корейцев» есть дизель 2.2 мощностью 199 сил. Он наделяет Santa Fe и Sorento приемлемой динамикой и солярки расходует умеренно. Правда, моторы на тяжелом топливе не все любят, да и прилагается к нему преселективный робот с двумя сцеплениями.

Базовый 180-сильный бензиновый атмосферник 2.5 слабоват для большой машины.

Kia иные агрегаты не предлагает, а вот Hyundai можно купить с «шестеркой» 3.5. В ней налоговыгодные 249 л.с., а работает она в тандеме с классическим 8-ступенчатым автоматом.

В плюсы мотора запишем разгон до сотни за 8 секунд и мощное ровное ускорение с трассовых скоростей. Но расход бензина будет повыше: в 10 л/100 км даже за городом уложиться сложно. Зато можно заправлять дешевым АИ-92.

В единственной доступной комплектации High-Tech кроссовер с двигателем V6 стоит 3,3 млн рублей.

Преимущество 2. Больше комплектаций (17 против 6!)

Kia Sorento предлагается всего в шести версиях: четыре для бензинового атмосферника 2.5 и два для турбодизеля 2.2. Комплектации не пересекаются, для каждой доступен только один из моторов.

Мотор 3.5 V6 пока остается привилегией Hyundai Santa Fe

Цены на «бензинку» лежат в диапазоне от 2,35 до 2,85 млн рублей, на дизель — от 3,2 до 3,35 млн. Самый доступный вариант идет с передним приводом, остальные с полным.

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Santa Fe представлен в семи базовых уровнях оснащения. Но за счет пяти разных пакетов общее количество вариантов доходит до 17!

Базовый двигатель 2.5 стоит 2,48–2,83 млн рублей без учета пакетов, дизель — 2,79–3,24 млн, мощный 3.5–3,3 млн. Переднеприводных машин нет.

Преимущество 3. Третий ряд сидений — по желанию

У Kia третий ряд устанавливается по умолчанию на три наиболее дорогие комплектации. Его можно получить на бензиновом кроссовере за 2,85 млн рублей и в двух дизельных версиях (от 3,2 млн).

Третий ряд сидений в Santa Fe проходит по разряду опций и доступен для трех двигателей. В Sorento (на фото) это обязательное оборудование максимальных комплектаций.

Hyundai дает больше свободы выбора. Третий ряд за 50 тысяч рублей можно докупить при заказе двух верхних комплектаций для всех трех моторов. Но доплата за него составляет 120–160 тысяч. Таким образом, минимальная цена машины, рассчитанной на семерых, — 2,99 млн рублей.

Преимущество 4. Больше безопасности (за счет ассистентов водителя)

Богатый набор систем активной безопасности машинам такого класса положен по статусу. Он есть, но выбравшим Kia Sorento придется раскошелиться. На бензиновых машинах ассистентов нет и даже дозаказать их нельзя. На дизельных есть автоматика управления дальним светом, контроль слепых зон, удержание в полосе и помощник выезда с парковки. Но в кроссовере за 3,2 млн система автоторможения не будет видеть велосипедистов (только автомобили и пешеходов); нет ассистента поворота налево, контролирующего наличие встречных машин, и адаптивного «круиза». Они появляются только в топ-исполнении за 3,35 млн.

Системы активной безопасности на Sorento есть только на дизельных модификациях. Santa Fe позволяет заказать их для всех моторов.

Hyundai позволяет сделать безопаснее «Санту» со всеми моторами. Полный набор ассистентов во главе с активным круиз-контролем можно докупить ко второй и третьей комплектациям, а в четвертой он входит в базовое оснащение. Минимальные цены: 2,74 млн — с мотором 2.5; 2,9 млн — с дизелем; 3,3 млн — с «шестеркой».

Преимущество 5. Теплые опции есть в «базе»

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Марка Kia была первой, кто стал оснащать машины максимальным набором теплых опций. И странно, что уже год после начала продаж на Sorento так и не могут внедрить обогрев ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

На Santa Fe они не просто есть, а входят в базовое оснащение. Правда, в остальном — паритет: передние сиденья и руль греются во всех версиях, задние сиденья — со второй комплектации.

В Santa Fe практичнее внутренний декор, а кнопочное управление коробкой стоит во всех комплектациях

Преимущество 6. Технологичный селектор коробки передач

У Santa Fe во всех уровнях оснащения есть кнопочное управление коробкой передач: четыре клавиши P, R, N и D.

А вот Sorento меняет олдскульный физический селектор на электронный только в максимальной комплектации.

Преимущество 7. Износостойкий салон

Интерьер Sorento обильно украшен черным глянцем — марким и легко царапающимся. В Santa Fe такой отделки нет, только серо-серебристые вставки под металл разных оттенков и фактур.

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