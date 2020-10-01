Новый Kia Sorento: 15 ассистентов и другие особенности

10 розеток для зарядки, проекционный дисплей, вентиляция сидений и много других полезных и нужных устройств. Но нет двух функций, которые у нас очень востребованы.

Зарядки повсюду

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Самая оригинальная деталь спереди — двойные дефлекторы вентиляции. Нижняя секция настраивается независимо от верхней — прикольно выглядят, удобно регулировать. Правда, центральные дефлекторы дуют аккурат в колени — неприятно при включенном кондиционере.

В мультимедийной системе зашиты звуки природы. Их можно включить для релаксации. Помогает расслабиться — проверил.

Задним пассажирам достались двойные карманы в передних креслах. Основной имеет сплошную стенку, второй — сетчатую. USB-зарядки придумали встроить в торцы передних сидений. Оригинально и удобнее, чем в нижней части консоли: достаешь, не нагибаясь, и длины провода гарантированно хватит. А подстаканники есть не только в подлокотнике по центру, но и задних дверях.

Перезарядить!

Подсчитывая зарядные разъемы, не раз сбивался со счета. Два порта USB спереди, четыре сзади, розетки на 12 В в середине салоне и в багажнике — восемь разъемов на пять-семь человек. И это в базовом варианте. В верхних комплектациях появляются площадка беспроводной зарядки спереди и USB-вход в багажнике для пассажиров третьего ряда. Десять штук!

Теплая страна

Проекционный дисплей, вентиляция сидений, электропривод пятой двери, куча зарядных разъемов, большие дисплей мультимедиа и комбинации приборов, камеры обзора мертвых зон: у Sorento куча всего приятного. Но простите: где обогрев ветрового стекла? Он есть даже на Ладе Гранте, которая в пять раз дешевле. Обещают начать ставить со следующего года. А еще в Sorento нет адаптивных фар . И это при том, что повороты умеет подсвечивать даже Rio! Тут же только автоматика, переключающая свет с ближнего на дальний, и то в дорогих комплектациях. Омывателя, автокорректора и поворотных секций не предусмотрено.

Дизель рулит

С базовым 180-сильным мотором 2.5 MPI машина не производит впечатления динамичной. К обгонам на узких дорогах готовился тщательно. И это с пустым салоном и багажником. За дизель 2.2 мощностью 199 сил надо просят 150 тысяч рублей — это чуть больше 5% стоимости автомобиля. Немало, но оправданно. Разгоняется до 100 км/ч дизельный Sorento однозначно динамичнее бензинового. И с трассовых скоростей ускоряется шустрее. Аппетит, по грубым прикидкам, на пару литров меньше. А еще у дизеля намного приятнее звук на высоких оборотах при разгоне: бензиновый мотор начинает визжать.

Тихо!

У Sorento отличная шумоизоляция — редкость для «корейцев». До 100 км/ч Kia бережет уши пассажиров, затем появляется легкий, не напрягающий аэродинамический шум. Шершавый асфальт не меняет картины. Быть может, вялым мотор 2.5 MPI кажется именно из-за хорошей «шумки»? Ветровое стекло с повышенной сопротивляемостью шумам ставят на все Sorento, в четырех комплектациях из восьми возможен дополнительный шумоизолирующий слой на передних боковых окнах.

Автоматы и роботы

На бензиновом Kia Sorento стоит знакомый по предыдущей версии 6-ступенчатый автомат. Работает мягко и толково. Дизельной машине положен 8-ступенчатый преселективный робот. Коробки с двумя сцеплениями ранее появились на Сидах, на большом кроссовере Kia впервые. Пробок на маршруте не было, раскисшего бездорожья — тоже. Поэтому могу рассказать только про асфальт. В многочисленных передачах агрегат не путается, и в том, что дизель так бодро едет, есть его заслуга. Но насколько надежно будет работать преселектив на тяжелом двухтонном кроссовере? И хотя у него предусмотрено пять ступеней защиты от перегрева, любителям бездорожья лучше отдать предпочтение бензиновому агрегату с автоматом. Кстати, чуть позже выйдет версия с бензиновым 249-сильным атмосферником 3.5 и классическим автоматом — идеальный вариант для бездорожья.

Безопасность — дорого

В комплексе систем активной безопасности Drive Wise 15 функций. Среди них интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предотвращения фронтального столкновения, распознающая не только автомобили, но и пешеходов, и велосипедистов, система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке, система безопасного выхода из автомобиля — она подает сигнал пассажиру, если сзади приближается машина. Но этот полный арсенал ставится только на две самые дорогие версии за 3–3,15 млн рублей. А в более скромных — лишь ESP, шесть подушек безопасности и датчики давления в шинах. Как-то маловато для кроссовера за 2 с лишним миллиона.

Выбор большинства

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Только 8% покупателей среднеразмерных кроссоверов (класс D и D+, плюс — это семиместные) выбирают версии с механической коробкой. Поэтому уже на предыдущем Kia Sorento от механики отказались. Автоматов и вариаторов почти поровну — 34% и 40% соответственно. Число преселективных роботов увеличивается (18%) благодаря Кодиаку. А теперь еще и появится дизельный Sorento с 8-скоростной коробкой с двумя сцеплениями.

Дизельных версий чуть меньше трети (28%), однако их число растет. Причем стараниями всего нескольких моделей, правда, топовых. Наряду с Sorento их предлагают Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Nissan X-Trail (только с «ручкой»).

Полный привод выбирают 85% покупателей.

Внедорожные возможности нового Соренто в компании считают наиболее продвинутыми за всю историю модели.

Фото: Kia