9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — журнал За рулем

9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)

Это не просто флагман кроссоверов Киа, но и один из самых продвинутых автомобилей всего сегмента D-SUV. У нас продажи начнутся 15 октября 2020 года.

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Спустя полгода после мировой премьеры четвертое поколение Соренто добралось до нас. На днях состоялась онлайн-презентация российской версии модели. В России кроссовер доступен с двумя новыми двигателями Smartstream — бензиновым атмосферником 2,5 л (180 л.с., 232 Н·м) и турбодизелем 2,2 л (199 л.с., 440 Н·м). Первый агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом, дизельный комплектуется 8-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями 8DCT.

Мы собрали несколько новшеств Kia Sorento, на которые стоит обратить внимание.

  • У нового Sorento в топовой версии Premium+ вместо традиционного селектора коробки передач электронная шайба, как у недавно дебютировавшего кроссовера Genesis GV80.
  • На Sorento появилась система полного привода Terrain Mode с несколькими режимами работы. Особенность в том, что есть внедорожный режим Terrain с тремя предустановками: Mud (грязь), Snow (снег) или Sand (песок). Такой системой оснащаются дизельные версии автомобиля, начиная с комплектации Luxe.

  • Появилась интеллектуальная система дистанционной парковки (в максимальной комплектации Premium). С ее помощью машина может парковаться или выезжать с парковочного места без участия водителя.
  • В новом Sorento 8 разъемов USB и беспроводная зарядка для мобильных устройств c охлаждением. Кроме того, в задней части салона предусмотрено две розетки на 12 вольт.
  • Есть отдельный блок управления климатом для третьего ряда сидений.

  • У кроссовера цифровая приборка 12,3" с набором тем оформления, которые соответствуют времени суток.

Вообще-то, фишек у Sorento еще больше, но не все попали на российский рынок. Так, к примеру, у нового Sorento в качестве опции появилась шестиместная компоновка салона: три ряда с раздельными «командирскими» сиденьями во втором ряду. Однако нам привезли только пяти- и семиместные модификации. А еще обделили шторкой безопасности, которая разделяет водителя и пассажира. К тому же у европейской версии Sorento в качестве ключа можно использовать обычный смартфон.

9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)

Это не просто флагман кроссоверов Киа, но и один из самых продвинутых автомобилей всего сегмента D-SUV. У нас продажи начнутся 15 октября 2020 года.

9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766349 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766369 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766379 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766359 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771229 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771139 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771159 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766309 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771149 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)

Фото: Kia
9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)

Это не просто флагман кроссоверов Киа, но и один из самых продвинутых автомобилей всего сегмента D-SUV. У нас продажи начнутся 15 октября 2020 года.

9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766379 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771169 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771149 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771139 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771229 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766349 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766369 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766359 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11771159 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались) — фото 11766309 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)
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Отзывы о Kia Sorento (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

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