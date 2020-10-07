9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)

Материалы по темеНовый Kia Sorento: известны цены
Спустя полгода после мировой премьеры четвертое поколение Соренто добралось до нас. На днях состоялась онлайн-презентация российской версии модели. В России кроссовер доступен с двумя новыми двигателями Smartstream — бензиновым атмосферником 2,5 л (180 л.с., 232 Н·м) и турбодизелем 2,2 л (199 л.с., 440 Н·м). Первый агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом, дизельный комплектуется 8-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями 8DCT.
Мы собрали несколько новшеств Kia Sorento, на которые стоит обратить внимание.
- У нового Sorento в топовой версии Premium+ вместо традиционного селектора коробки передач электронная шайба, как у недавно дебютировавшего кроссовера Genesis GV80.
- На Sorento появилась система полного привода Terrain Mode с несколькими режимами работы. Особенность в том, что есть внедорожный режим Terrain с тремя предустановками: Mud (грязь), Snow (снег) или Sand (песок). Такой системой оснащаются дизельные версии автомобиля, начиная с комплектации Luxe.
- Появилась интеллектуальная система дистанционной парковки (в максимальной комплектации Premium). С ее помощью машина может парковаться или выезжать с парковочного места без участия водителя.
- В новом Sorento 8 разъемов USB и беспроводная зарядка для мобильных устройств c охлаждением. Кроме того, в задней части салона предусмотрено две розетки на 12 вольт.
- Есть отдельный блок управления климатом для третьего ряда сидений.
- У кроссовера цифровая приборка 12,3" с набором тем оформления, которые соответствуют времени суток.
Вообще-то, фишек у Sorento еще больше, но не все попали на российский рынок. Так, к примеру, у нового Sorento в качестве опции появилась шестиместная компоновка салона: три ряда с раздельными «командирскими» сиденьями во втором ряду. Однако нам привезли только пяти- и семиместные модификации. А еще обделили шторкой безопасности, которая разделяет водителя и пассажира. К тому же у европейской версии Sorento в качестве ключа можно использовать обычный смартфон.
- Подробнее о новой системе Kia Sorento для бездорожья вы можете узнать тут.
9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)
Это не просто флагман кроссоверов Киа, но и один из самых продвинутых автомобилей всего сегмента D-SUV. У нас продажи начнутся 15 октября 2020 года.9 фишек нового Kia Sorento (3 нам не достались)
Фото: Kia