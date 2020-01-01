В Россию привезли первый кроссовер Genesis

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Материалы по теме Кроссовер Genesis GV80 — новые подробности и цена

Российская премьера Genesis GV80 прошла в Подмосковье. Мировая же премьера состоялась 15 января 2020 года в Международном выставочном комплексе KINTEX в Сеуле.

Кроссовер стал четвертой моделью бренда и первым кроссовером. Дополнительная буква «V» в названии обозначает «Versatility» — универсальность. Как заявили в компании, автомобиль будет окрашиваться во множество цветов, включая матовые варианты, а интерьер получит массу вариантов отделки.

Уровень оснащения будет очень богатым. В частности, окажутся доступны навигационная система с технологией дополненной реальности и система активного шумоподавления, активный круиз-контроль с искусственным интеллектом и система автоматического торможения при проезде перекрестков, а также система уклонения от встречного транспорта.

Более подробная информация о машине, линейка двигателей, комплектации и цены будут озвучены позже, накануне начала продаж, дата которых пока также не называется. Но, скорее всего, это будут те же агрегаты, которыми оснащается седан G80 — 2-литровый турбомотор мощностью 197 или 245 л.с., 370-сильный двигатель объемом 3,3 литра, а также 8-ступенчатый автомат.

Седан стоит в России от 2 930 000 рублей. Следовательно, цена новинки составит более 3 миллионов рублей (ориентировочно, около 3,5 млн).

В течение ближайшего года в модельном ряду Генезиса появится пять новых моделей.

Фото: Genesis