Объявлено о новой системе Kia Sorento для бездорожья

Три режима движения — каждый перенастраивает двигатель, коробку и систему контроля тяги.

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Несмотря на то, что в первом поколении Sorento представлял собой рамный внедорожник, а в четвертом, как и в предыдущем, будет кроссовером с несущим кузовом, внедорожные возможности у новинки — наиболее выдающиеся за всю историю модели, считают в компании Kia. Причина тому новая система Terrain Mode с несколькими режимами движения.

Система оптимизирует алгоритмы управления двигателем, трансмиссией (8-ступенчатым роботом у дизелей или 6-ступенчатым автоматом у гибридов) и электронной стабилизацией — для того чтобы улучшить сцепление колес с поверхностью, какой бы она ни была. Круглая шайба контроллера позволит выбрать режим Mud (грязь), Snow (снег) или Sand (песок).

В «снежном» режиме крутящий момент ограничивается и распределяется между колесами наиболее плавно — система контроля тяги TCS подтормаживает склонные к пробуксовке колеса. Коробка переключает передачи так, чтобы поддерживать низкие обороты. В «грязевом» режиме обороты и, соответственно, развиваемый крутящий момент выше, а TCS подтормаживает буксующие колеса более интенсивно. «Песчаный» режим — это наиболее высокие обороты, наиболее поздние переключения наверх и наиболее активное перераспределение момента между отдельными колесами.

Систему Terrain Mode получат все полноприводные версии Sorento прямо с начала продаж в Европе и России — это должно произойти во второй половине 2020 года.

Фото: Kia