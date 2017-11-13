Новые Kia Sorento и Mohave: старт продаж в России уже в этом году

Seltos дебютировал в марте, XCeed начнет продаваться в июне, и похоже, будет еще две новинки от Kia до конца года.

Материалы по теме Парковка с пульта: новые подробности о новом Kia Sorento

В 2020-м компания Kia нацелена на масштабное обновление российского модельного ряда. Помимо появления более доступной версии Seltos с двигателем 1,6 литра и дебюта компактного кроссовера XCeed нас ожидает старт продаж Sorento четвертого поколения, а также нового внедорожника Mohave.

Как известно, Sorento — первая модель, построенная на новой платформе, что позволило получить короткие свесы, компактный моторный отсек и просторную колесную базу. Среди продвинутых электронных помощников обещается система автоматического дотормаживания после срабатывания подушки безопасности — во избежание повторного удара. В европейской линейке моторов значатся 202-сильный турбодизель с роботом и 230-сильный бензоэлектрический гибрид с АКП.

Рамный внедорожник Mohave, представленный в августе прошлого года, также должен добраться до России в текущем году, пишет Autonews со ссылкой на представителя марки. Модель сменит предшественника, находящегося в модельном ряду с 2008 года.

Двигатель пока анонсирован только один — прежний 3-литровый дизель V6, развивающий 250 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой АКП. Известно, что сборку Mohave нового поколения наладят на заводе «Автотор» в Калининграде.

В конце 2019 — начале 2020 года Mohave получил российское ОТТС, причем в варианте с семиместным и шестиместным салонами.

Фото: Kia