Новый Kia Mohave получит два разных салона — журнал За рулем

Новый Kia Mohave получит два разных салона

Автомобиль оснастят тремя рядами сидений, но в одной из версий второй ряд будет представлять собой два отдельных кресла.

Kia Mohave
Kia Mohave

Kia > Mohave

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Новый Kia Sorento — первые изображения салона

В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства на кроссовер нового поколения Kia Mohave. От уже опубликованного 5 декабря 2019 года оно отличается добавлением 6-местного салона с посадочной формулой 2+2+2.

Таким образом, на российском рынке автомобиль будет представлен в двух версиях: семейной 7-местной и деловой 6-местной, отличающуюся вторым рядом — он будет состоять из двух отдельных кресел с персональными подлокотниками и пространством между ними.

Помимо конфигурации салона у новой версии изменилась и снаряженная масса, а также нагрузка на оси, что отмечено в опубликованном документе.

Никаких изменений в плане технического оснащения не произошло. Кроссовер будет продаваться с 249-сильным турбодизельным мотором и 8-ступенчатым автоматом.

  • В скором времени в продаже появится новое поколение кроссовера Kia Sorento, фотографии которого можно найти здесь.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Mohave (1)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогре...

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при ...

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако п...

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