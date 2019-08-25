Новый Kia Mohave получит два разных салона

Автомобиль оснастят тремя рядами сидений, но в одной из версий второй ряд будет представлять собой два отдельных кресла.

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В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства на кроссовер нового поколения Kia Mohave. От уже опубликованного 5 декабря 2019 года оно отличается добавлением 6-местного салона с посадочной формулой 2+2+2.

Таким образом, на российском рынке автомобиль будет представлен в двух версиях: семейной 7-местной и деловой 6-местной, отличающуюся вторым рядом — он будет состоять из двух отдельных кресел с персональными подлокотниками и пространством между ними.

Помимо конфигурации салона у новой версии изменилась и снаряженная масса, а также нагрузка на оси, что отмечено в опубликованном документе.

Никаких изменений в плане технического оснащения не произошло. Кроссовер будет продаваться с 249-сильным турбодизельным мотором и 8-ступенчатым автоматом.

В скором времени в продаже появится новое поколение кроссовера Kia Sorento, фотографии которого можно найти здесь.

Фото: Kia