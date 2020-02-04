Каких только неординарных, а иногда и курьезных конструкций не появлялось на наших заводах и в НАМИ за всю историю отечественного автопрома! Чтобы рассказать обо всех, не хватит и увесистого тома. Поэтому вспомним дюжину самых интересных автомобилей разных времен и марок, классов и назначений — опытные образцы и мелкосерийные конструкции.
Что такое пара чемоданов для тяжелоатлета? Легкотня, только руки занимают. Вот и пикап Mitsubishi L200, находящийся на длительном тесте в редакции, до сих пор возил только колесики, чемоданчики… — в общем, грузики. Пришло время загрузить его и загнать... куда надо!
«А насколько он удобный?» — главный вопрос, которым задаешься всегда, когда перестаешь рассматривать машину как дизайнерский объект. Я взял жену, детей, приятеля и отправился в поездку. Заодно и ответ на вопрос нашел.