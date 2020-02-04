Кроссовер нового поколения был сфотографирован во время съемки рекламных роликов. Следом были опубликованы официальные тизеры автомобиля.

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Больше не нужно ждать, чтобы увидеть новый Sorento — автомобиль был сфотографирован во время съемки рекламы. Работники Kia неважно справились с задачей сохранения внешности кроссовера нового поколения в тайне. Сперва автомобиль был сфотографирован в России, на одной из закрытых парковок, а теперь — во время съемок.

Дизайн нового поколения Sorento можно охарактеризовать как более рельефный. У него больше углов, граней и плоскостей сложной формы, которые при подобном многообразии прекрасно гармонируют друг с другом, не разбивая образ на сегменты. Решетка радиатора имеет усложненную форму, фары находятся с ней в одной плоскости, из-за чего слегка утоплены, передний бампер получил слегка выступающую вперед секцию, ниже которой, в не совсем традиционном месте, разместились противотуманки.

При взгляде сбоку видна четкая плечевая линия, которая сопровождается идущей ниже объемной выштамповкой, переходящей в широкие выступающие колесные арки. Выше образ, наоборот, становится легче и воздушнее: очертание боковых окон имитирует покатую купейную линию крыши, над которой находятся тонкие серебристые рейлинги.

Сзади у Sorento большие вертикальные фонари, трапециевидные «патрубки выхлопной системы», дефлектор и спойлер, под которым спрятана щетка стеклоочистителя.

Мы уже писали, что новый Sorento получит шесть двигателей, но линейка моторов будет зависеть от рынка. Например, в Россию, скорее всего, поступят автомобили с 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем и турбодизелем объемом 2,2 литра.

Мировая премьера нового Kia Sorento состоится 17 февраля в Южной Корее. Позже автомобиль представят и в России — напомним, что автомобили к нам уже завезены.

Новый Kia Sorento — первые детальные фото Кроссовер нового поколения был сфотографирован во время съемки рекламных роликов. Следом были опубликованы официальные тизеры автомобиля. Новый Kia Sorento — первые детальные фото

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Фото: motor1.com