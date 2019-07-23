Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов — журнал За рулем

Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов

Можно предположить, что обновленный автомобиль будет представлен в конце этого года или в начале 2021-го.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Материалы по теме
Новый бюджетный кроссовер Kia — он меньше Селтоса

Для простого обновления на автомобиле слишком много камуфляжа. Но вряд ли это автомобиль нового, четвертого поколения. Сегодня в продаже представлено третье поколение Kia Rio, которое появилось в 2016 году, а его премьера состоялась на автосалоне в Париже. Таким образом, можно предположить, что обновленная модель будет представлена в конце этого года или в начале 2021-го.

Надеяться на то, что автомобиль существенно изменится с технической точки зрения, не стоит. Любое усложнение испортит модель, сделав ее дороже и менее надежной. Машина получит, скорее всего, новую оптику, бамперы и решетку радиатора. Не исключены небольшие доработки салона.

Судя по 17-дюймовым легкосплавным дискам прототипа, на снимках особая версия Rio — GT Line, либо версия в максимальной комплектации. Но при этом нет двойных патрубков выхлопной системы.

Сложно точно определить, какие изменения будут внесены в новый Kia, но после премьеры Селтоса можно надеяться на интересный дизайн автомобиля.

Над обновлением городского автомобиля работает и компания Hyundai. В частности, на тестах был замечен хэтчбек i20. Не исключено, что следом за Rio обновится и Hyundai Solaris.

  • О проблемах Kia Rio с пробегом и обо всех его неисправностях вы узнаете здесь.

Фото: motor1.com

Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов

Можно предположить, что обновленный автомобиль будет представлен в конце этого года или в начале 2021-го.

Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов — фото 1066966Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов — фото 1066967Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов — фото 1066968Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов
Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов

Можно предположить, что обновленный автомобиль будет представлен в конце этого года или в начале 2021-го.

Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов — фото 1066968Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов — фото 1066967Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов — фото 1066966Обновленный Kia Rio — первые фото с тестов
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Kia Rio (7)

Kia 2010 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Надёжность

Недостатки:

Не выявлено

Комментарий:

У нас (точнее , уже у наших детей ) уже три года как .Сначала жена на работу с работы , потом , перебралась поближе к дому , ходит пешком или я на своей вожу , отдали детям . Вообще не следят...Вчера ТО на 45 000 сделал им в подарок , передние накладки-под замену ! Взял оригинал за 3000 , на Аутл...

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...