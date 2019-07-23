Можно предположить, что обновленный автомобиль будет представлен в конце этого года или в начале 2021-го.

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Для простого обновления на автомобиле слишком много камуфляжа. Но вряд ли это автомобиль нового, четвертого поколения. Сегодня в продаже представлено третье поколение Kia Rio, которое появилось в 2016 году, а его премьера состоялась на автосалоне в Париже. Таким образом, можно предположить, что обновленная модель будет представлена в конце этого года или в начале 2021-го.

Надеяться на то, что автомобиль существенно изменится с технической точки зрения, не стоит. Любое усложнение испортит модель, сделав ее дороже и менее надежной. Машина получит, скорее всего, новую оптику, бамперы и решетку радиатора. Не исключены небольшие доработки салона.

Судя по 17-дюймовым легкосплавным дискам прототипа, на снимках особая версия Rio — GT Line, либо версия в максимальной комплектации. Но при этом нет двойных патрубков выхлопной системы.

Сложно точно определить, какие изменения будут внесены в новый Kia, но после премьеры Селтоса можно надеяться на интересный дизайн автомобиля.

Над обновлением городского автомобиля работает и компания Hyundai. В частности, на тестах был замечен хэтчбек i20. Не исключено, что следом за Rio обновится и Hyundai Solaris.

О проблемах Kia Rio с пробегом и обо всех его неисправностях вы узнаете здесь.

Фото: motor1.com