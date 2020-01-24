Мировая премьера концепткара состоится на мотор-шоу в Дели в начале следующего месяца.

Материалы по теме Kia готовит еще один маленький кроссовер

Будущий компактный кроссовер станет третьим предложением Kia для рынка Индии после Селтоса и минивэна Carnival. С помощью этого автомобиля корейская компания собирается продемонстрировать, что внимательно изучает предпочтения локальных рынков.

На официальных изображениях прототипа — современная спортивная модель с яркими элементами, включая узнаваемую решетку радиатора, изящные светодиодные фары и большие боковые воздухозаборники. Мускулистый капот и бока, крохотные зеркала, раздутые крылья, уникальная полоска задней подсветки, выдвижные дверные ручки, большой дорожный просвет и негабаритные колеса подчеркивают спортивный облик будущей модели.

Впрочем, серийная машина наверняка окажется гораздо проще в деталях, когда Kia представит ее.

Четырехметровый кроссовер под кодовым названием QYi уже неоднократно был замечен при прохождении тестовых испытаний на дорогах Индии. Вероятно, он и будет этой премьерной моделью. Под каким названием модель будет продаваться, пока неизвестно.

Предположительно новый компактный кроссовер оснастят 1,2-литровым безнаддувным 4-цилиндровым бензиновым мотором (83 л.с.) и 5МКП или литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем T-GDI с турбонаддувом мощностью 120 л.с., который будет агрегатироваться 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом. Но пока это догадки — выставка Delhi Auto Expo 2020 пройдет в Дели с 6 по 9 февраля 2020 года.

Тем временем в России стали известны цены на Kia Seltos, и хотя производитель официально их опровергает, порядок их уже ясен, как и варианты комплектаций.

Изображения: Kia