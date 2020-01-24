С каждым поколением колеса автомобилей становятся больше — низкий профиль не редкость даже на недорогих моделях. Шансы повредить такие покрышки выше. Поскольку денег у автомобилистов больше не становится, появляется соблазн отложить замену покрышки до лучших времен, даже если на ней образовалась грыжа. Не нужно так делать.
Продажа машины — процесс не только сложный, но порой еще и убыточный. Столкнувшись с напористым покупателем, собственник может скинуть чуть ли не четверть от стоимости авто. А если с владельцем свяжется опытный перекуп, последний и вовсе будет «рубить» цену почти пополам. Какие аргументы помогут не остаться в минусе, читайте в нашем материале.
Аутлендер второго поколения (XL) разошелся в России большим тиражом и отличается, несмотря на некоторые неудачные решения, высокой живучестью. Эксперт «За рулем» выбирает вариант без врожденных недостатков и эксплуатационных болячек.
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