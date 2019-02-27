Kia Seltos: стали известны цены всех комплектаций

Ранее нам официально сообщили цену комплектации Luxe с мотором 2.0 и передним приводом. Теперь появилась неофициальная информация и об остальных версиях.

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Kia Seltos появится на российском рынке в пяти комплектациях — Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Premium, и с тремя моторами: 1,6 л мощностью 123 л.с., 2 л мощностью 150 л.с. и турбированным 1,6 л мощностью 177 л.с. Причем последний доступен в единственной топовой полноприводной версии Premium. Двигатели будут оснащаться механической и автоматической коробками передач, вариатором и роботизированной 7-ступенчатой механикой.

Самый доступный кроссовер в версии Classic с передним приводом, мотором 1,6 л (123 л.с.) будет стоить 1 119 900 рублей, сообщает Seltos.Club. В базовой комплектации автомобиль оснащен всеми электростеклоподъемниками, шестью подушками безопасности, кондиционером, обогревом зеркал, датчиком давления в шинах, системой стабилизации и помощи при троганье в гору.

В версии Comfort с мотором 1.6 и механикой автомобиль обойдется в 1 179 900 рублей, то же самое с автоматом — на 50 тыс. рублей дороже. В версии Comfort с механикой и полным приводом — 1 259 900 рублей, с автоматом и полным приводом — 1 309 900 рублей.

С мотором 1,6 литра и 6-диапазонным автоматом в версии Luxe за Seltos попросят 1 309 900 рублей; с 2-литровым мотором, вариатором и передним приводом — 1 349 900 рублей; в той же версии с мотором 1.6, автоматом и полным приводом — 1 389 900 рублей. Двухлитровый автомобиль (150 л.с.) в комплектации Luxe с вариатором и полным приводом будет стоить 1 429 900 рублей.

Версия Prestige с двигателем 1.6, АКП и передним приводом предлагается за 1 449 900 рублей; с 2-литровым мотором и вариатором — 1 489 900 рублей; 1.6 с АКП и полным приводом — 1 529 900 рублей; 2-литровый вариант с вариатором и полным приводом — 1 569 900 рублей.

Версия Premium с 2-литровым мотором, вариатором и передним приводом обойдется в 1 669 900 рублей; за такой же, но с полным приводом попросят 1 749 900 рублей.

И наконец, топовой стала комплектация Premium с турбированным мотором 1.6 мощностью 177 сил, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом. Попросят за нее 1 839 900 рублей.

В оснащение автомобиля в этой версии войдет обогрев руля, противотуманные фары, светодиодные фары, круиз-контроль, камера заднего вида, система контроля мертвых зон, аудиосистема премиум-класса, датчик дождя, пуск двигателя кнопкой, кожаный салон, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Официальные цены на Kia Seltos объявят не раньше февраля.

Кроссовер для российского рынка испытали на разных дорогах, разных скоростях и под разными нагрузками.



Фото: Kia