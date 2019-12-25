Kia Seltos прошел испытания на полигоне в России. И был разобран

Кроссовер испытали на разных дорогах, разных скоростях и под разными нагрузками.

Компактный кроссовер Kia Seltos обещают представить уже в этом году, а пока корейская компания подогревает интерес и выдает информацию о нем небольшими порциями.

Автомобиль разрабатывали с учетом требований российского рынка. Перед запуском в России корейцы провели специальные испытания при поддержке экспертов НАМИ и воспроизвели различные условия эксплуатации, чтобы понять, насколько автомобиль пригоден для российских дорог.

Кроссовер прошел более 50 000 км за четыре месяца эксплуатации в жестких условиях, что, как подчеркивается в видеосюжете, эквивалентно 150 000 км обычной эксплуатации. Его тестировали на скоростных, городских, региональных и грунтовых дорогах, испытывали на коррозионную стойкость в камере с солевым туманом и резкими перепадами температур, моделировали разные режимы окружающей среды.

После необходимых «мучений» кроссовер полностью разобрали, чтобы специалисты оценили сохранность и надежность узлов и деталей, а также устранили недостатки до начала производства в России.

В комментариях к видео пользователи отмечают, что Kia Seltos мог бы стать в России бестселлером, вопрос лишь в цене. Если в «минималке» он будет стоить не выше миллиона, то такой шанс у него есть.

Продавать Селтос планируют в первом квартале 2020 года, пока известна лишь цена топовой комплектации.



Видео: YouTube