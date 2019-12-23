Пока называют стоимость лишь люксовой версии с 2-литровым мотором и вариатором, о более доступных комплектациях расскажут чуть позже.

Kia Seltos в топовой комплектации Luxe с передним приводом обойдется от 1 349 900 рублей. За эти деньги предложат автомобиль с 2-литровым мотором 2.0 MPI и вариатором нового поколения Smartstream IVT. В оснащение автомобиля войдет климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего обзора, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Через некоторое время появятся и другие версии Seltos: с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией, а также с турбонаддувным 1.6T GDI и роботизированной коробкой 7DCT с двумя сухими сцеплениями. Автомобили с атмосферными моторами будут доступны как с полным, так и передним приводом.

Напомним, Kia Seltos займет место в сегменте B-SUV. При длине 4370 мм передний и задний свесы Селтоса не превышают 850 мм. Колесная база составляет 2630 мм, а габаритная высота — 1615 мм.

Кроссовер уже продается в Индии, где спрос на него довольно высокий: менее чем за четыре месяца продано более 40 тысяч автомобилей этой модели.

Ожидается, что продажи Селтоса начнутся в первом квартале 2020 года. Более подробная информация о модели и комплектациях для России будет представлена ближе к дате начала продаж. При адекватных ценах компактный кроссовер корейского производителя вполне может стать бестселлером на российском рынке.

Производство компактного кроссовера уже налажено на «Автоторе», фото с российского завода ранее появились в соцсети ВКонтакте.

Kia Seltos для России: первые подробности и цена Пока называют стоимость лишь люксовой версии с 2-литровым мотором и вариатором, о более доступных комплектациях расскажут чуть позже. Kia Seltos для России: первые подробности и цена

Фото: Kia