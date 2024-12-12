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В России освоили производство новой коробки – и уже ставят на машины!

Sollers Atlant получил локализованную на ЗМЗ механическую коробку передач

Производящееся на заводе в Елабуге семейство коммерческих автомобилей Sollers Atlant начали оснащать локализованной коробкой передач. Узел идет в паре с дизелем 2.7 мощностью 150 л.с., который также локализован в РФ. Весь силовой агрегат, как и само семейство Атлант, – от китайского партнера JAC.

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Такие «русифицированные» силовые агрегаты теперь выпускает Заволжский моторный завод (ЗМЗ), ранее их начали ставить на грузовички Sollers Argo ульяновской сборки, а «За рулем» рассказывал, что вскоре связку дизеля с шестиступенчатой механикой получит и УАЗ Патриот.

«Вслед за малотоннажными грузовиками Sollers Argo российскую МКП получила флагманская модель нашей линейки – Sollers Atlant, и это безусловно очень важный этап в локализации нашего продукта. Шестиступенчатая коробка передач - одно из главных технических преимуществ модели Sollers Atlant. Отлично подобранный ряд ступеней позволяет максимально использовать потенциал двигателя, снизить шумы и вибрацию и повысить топливную экономичность даже на высокой скорости», – отметил Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу Соллерс.

Пресс-служба Соллерс отмечает, что указанную коробку, а также дизель 2.7, штампованные кузовные детали, компоненты шасси, детали экстерьера и интерьера, электрику и электронику удалось локализовать в РФ менее чем за два года с начала производства Sollers Atlant (в оригинале – JAC Sunray) и Sollers Argo, он же JAC N25/N35. Дальше — больше: сейчас компания ведет подготовку к запуску производства рулей, подушек, ремней безопасности, электронных блоков управления.

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Вообще Атлант уверенно набирает обороты, оставаясь лидером бренда: за 11 месяцев 2024 года реализовано 7685 машин, то есть на 1144 экземпляра больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, в семейство входят цельнометаллические и грузопассажирские фургоны, грузовые автомобили с промтоварными и изотермическими кузовами, а также автобусы. Кстати, и Sollers Atlant, и УАЗ Патриот в будущем должны примерить еще один вариант трансмиссии от JAC – 6-ступенчатый автомат.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
12.12.2024 
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