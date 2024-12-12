Проблемы есть, но они решаемы — в кабмине рассказали о ходе строительства ВСМ

Путин сравнил кредитование ВСМ Москва – Петербург с еще не заключенным браком

Ситуацию с кредитованием высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург можно сравнить с еще не заключенным браком. Такую аналогию провел президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Правительством РФ.

Заслушав доклад вице-премьера Виталия Савельева о ходе реализации проекта, Путин отметил, что все выглядит очень оптимистично. А также поинтересовался, есть ли какие-то проблемные вопросы, препятствующие успешной реализации проекта.

Савельев ответил, что проблем много, но заверил, что все они решаются. Отвечая на вопрос о принятых решениях по предоставлению банковских кредитов на стройку, Савельев уточнил, что банки устраивают условия и они готовы профинансировать проект.

«Нет, одно дело – они согласны, а другое – решение принято или нет. Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что они хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена и есть свидетели», – отметил президент.

Напомним, строительство ВСМ по маршруту Москва – Петербург реализуется в рамках проекта Транспортной стратегии России до 2030 года, с прогнозом на период до 2035 года. Ожидается, что поезда ВСМ будут курсировать между двумя столицами каждые 10-15 минут.

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Источник: tass.ru