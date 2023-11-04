Стали известны подробности по ВСМ Москва – Санкт-Петербург: цены выше, чем на самолет

Согласованы основные параметры высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

Минтранс и Минэкономразвития согласовали некоторые из параметров будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. В частности, одобрены расчет пассажиропотока и тарифы.

Основные моменты будущей ВСМ:

Стоимость поездки составит 5008 рублей. Это формально выше тарифа на «Сапсан» (4 813 руб.) или самолет (4 056 руб.). Но, по словам экспертов, тариф к моменту запуска вырастет как минимум на уровень инфляции;

Пассажиропоток ВСМ в 2030 году должен составить почти 23 млн пассажиров;

К 2060 году ВСМ будет перевозить 36,4 млн пассажиров в год;

67% – большую часть трафика на магистрали – сформируют пассажиры, которые пересядут с других видов транспорта.

В августе президент России Владимир Путин заявил о разработке проектов по строительству высокоскоростных магистралей (ВСМ). По оценке правительства, четыре дороги обойдутся бюджету в 10,8 трлн рублей.

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Источник: РБК

Фото: ИЦ ЖТ