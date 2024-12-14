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Наследник «того самого Land Rover Defender»: представлен Ineos Grenadier Quartermaster

Продажи внедорожника Ineos Grenadier Quartermaster стартуют в 2025 году в США

После длительного ожидания, Ineos Grenadier, духовный преемник культового Land Rover Defender, готовится к полноценному дебюту на американском рынке. И речь не о стандартной модели Station Wagon, а о более роскошной версии – Quartermaster. Продажи этой модификации стартуют в 2025 году.

Генеральный директор Ineos Automotive подтвердил в интервью Automotive News, что автомобили Quartermaster уже прибыли в США. Однако пока что их предназначение – тест-драйвы, демонстрации для потенциальных покупателей и ознакомление дилеров. Поставки клиентам начнутся лишь через несколько месяцев, примерно через год после открытия предзаказов.

Ineos Grenadier Quartermaster
Ineos Grenadier Quartermaster
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За Ineos Grenadier Quartermaster придётся выложить $86 900. Эта сумма существенно превышает рекомендованную розничную цену базовой версии Station Wagon ($71 500). Разница обусловлена печально известным Chicken Tax – налогом на импортные внедорожники и пикапы, составляющим 25%. Поскольку Grenadier производится на заводе в Амбахе во Франции, этот налог неизбежно увеличивает его конечную стоимость для американских покупателей.

В основе лежит тот же проверенный 3,0-литровый бензиновый двигатель BMW, выдающий 282 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF, обеспечивающая плавную и мощную передачу крутящего момента. Полный привод с понижающей передачей и блокировками всех трёх дифференциалов – это залог непревзойденной проходимости, достойной наследника легендарного Defender.

Ineos Grenadier Quartermaster
Ineos Grenadier Quartermaster

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Ineos Grenadier – это не просто стилизация под классику. Это серьезный внедорожник, созданный для жестких условий эксплуатации. Его прочная рама, независимые подвески и продуманная конструкция гарантируют выдающуюся надежность и долговечность. Quartermaster, будучи топовой версией, вероятно, получит дополнительные опции комфорта и безопасности, что ещё больше подчеркивает его премиальный статус.

Источник: Carbuzz

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Лежнин Роман
Фото:Ineos
Количество просмотров 231
14.12.2024 
Фото:Ineos
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