Президент РФ поддержал идею РЖД о строительстве ВСМ между двумя столицами

Путин: От Москвы до Петербурга на скоростном поезде можно будет добраться за 2 часа 15 минут

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, которую планирует построить РЖД, сократит время в пути с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Как заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии запуска МЦД-3 в Москве, быстрее можно будет добраться и до других российских городов на пути следования поездов ВСМ.

«Скорость движения возрастет существенным образом, и время в пути для пассажиров уменьшится: с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой, между Тверью и Москвой это будет уже 39 минут и между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут вместо сегодняшних 3 часов 10 минут», – отметил он.

Такие же высокоскоростные магистрали можно будет построить от Москвы до Адлера, Луганска и Донецка, добавил президент.

Кроме того, он пообещал провести переговоры с Александром Лукашенко о создании магистрали Москва – Минск.

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Источник: Telegram-канал Кремля

Фото: РЖД