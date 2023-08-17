Новая веха в развитии московского транспорта: открыто движение по МЦД-3
Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в торжественной церемонии запуска движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). Первые электрички отправились из Зеленограда и Раменского.
Протяженность МЦД-3 составляет 85 км. Маршрут свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. На пути следования поездов – 41 станция, из которых 14 – пересадочные.
По данным столичной мэрии, ежедневно новой веткой будет пользоваться порядка 577 тыс. человек. МЦД-3 значительно улучшит транспортную доступность четырех подмосковных городов и 24 районов столицы.
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Источник: ТАСС
Фото: mos.ru
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