Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?

Чтобы понять, что различные производители «кладут» сегодня внутрь охлаждающих жидкостей, эксперты тестируют популярные и широко представленные на рынке продукты.

Выясним, можно ли доверять тому, что написано на этикетках, соответствуют ли продукты стандартам и нормативам и какой состав внутри «охлаждаек» способен навсегда «усыпить» ваш двигатель. Наши эксперты на примере разберут, к каким последствиям может привести использование некачественных антифризов. Изучим, какие жидкости присутствуют сегодня на рынке и отвечают ли они в текущих условиях требованиям автопроизводителей, чтобы система охлаждения и мотор работали долго и надежно.

К чему приводит использование некачественного антифриза?

Основных опасностей – три. На первом месте, как правило, стоит перегрев.

Перегрев – источник самых серьезных проблем двигателя автомобиля. По оценкам специалистов, более 90% неисправностей, возникающих от перегрева двигателя, связано с использованием некачественной охлаждающей жидкости. В лучшем случае можно отделаться повышенным расхода масла – ведь те детали, которые отвечают за него (маслоотражательные колпачки клапанов и маслосъемные кольца поршней), перегрева не терпят. А в худшем случае от перегрева может «повести» головку блока цилиндров – или вообще до задиры поршней недалеко. Это чревато серьезным и очень дорогим ремонтом.

Замерзание. Казалось бы, как может замерзнуть антифриз, в самом названии которого оговаривается борьба с этим явлением: это же не вода из-под крана! К сожалению, такие случаи известны. При этом первым делом клинит помпу, затем разлетается в клочья приводной ремень, а как апофеоз – трещит по швам двигатель…

Коррозия – не менее опасное явление. Коррозионный слой на внутренних стенках радиатора и двигателя становится теплоизолятором, так как коррозия обладает теплопроводностью в 50 раз меньшей, чем сам металл. Именно поэтому двигатель отдает тепло хуже – радиатор находится как будто в меховой шубе и не охлаждается в должной мере. В результате двигатель перегревается и работает уже при недопустимых температурах. А если в охлаждающей жидкости скопились частицы ржавчины или продукты коррозии, то может:

«заклинить» термостат;

засориться радиатор;

разрушиться крыльчатка помпы:

разгерметизироваться или протечь подшипник помпы.

Некоторые жидкости, продаваемые под видом охлаждающих, вызывают коррозию алюминия, на порядок большую, чем допустимая.

Есть и еще одна опасность – осадок. Некачественные или устаревшие присадки, выпадающие в осадок, начинают работать подобно абразиву, разрушая систему охлаждения двигателя изнутри. В результате такие присадки не защищают, а провоцируют образование коррозии и слоя ржавчины.

Как выбрать хороший антифриз?

В идеальном варианте надо применять ту же самую «охлаждайку», которую использовал и рекомендует завод-изготовитель автомобиля. Но беда в том, что большинство из нас понятия не имеет, что именно плещется в системе охлаждения. В первую очередь это касается тех машин, которые меняли владельцев: вычислить их биографию почти невозможно. А сегодня к этой проблеме добавилась и другая: уход с рынка многих поставщиков сильно сузил сектор выбора достойных охлаждающих жидкостей. Мало того, среди продаваемых антифризов встречается большое число откровенно непригодных для использования. В них могут быть намешаны и метанол, и глицерин, и любые другие компоненты, способные быстро угробить мотор.

Рекомендация «За рулем»

Если система охлаждения подтекает и требуется добавить небольшое количество антифриза, то самый верный прием – найти информацию от автопроизводителя и долить рекомендованную охлаждайку. Имейте в виду, что, если доливать придется более 30% всего объема, лучше заменить антифриз целиком. Дело в том, что в рецептуре охлаждающей жидкости главную роль играет соотношение (баланс) присадок, дающее оптимальный (синергетический) антикоррозионный эффект. Нарушение баланса присадок в результате смешивания ухудшит или вообще сведет на нет антикоррозионные свойства антифриза.

Какие антифризы нельзя смешивать?

Отметим, что многие автосервисы, специализирующиеся на иномарках, давно применяют отечественные жидкости, не афишируя этого. При этом важно не смешивать различные типы ОЖ, которых на сегодня четыре.

По составу присадок различают:

карбоксилатные (ОАТ);

гибридные (hybrid);

лобридные (lobrid);

традиционные (traditional).

Как не нарваться на некачественный антифриз или откровенный контрафакт?

Реальность нашего рынка сегодня такова, что при розничной покупке отличить опасный для двигателя антифриз от качественного почти невозможно. Упаковки у всех выглядят достойно, цены примерно одинаковые, реклама также не дремлет. Поэтому лучший совет, который мы может дать, – приобретайте товары, одобренные в наших экспертизах.

Экспертиза охлаждающих жидкостей «За рулем»

В настоящее время эксперты журнала «За рулем» и специалисты Международного испытательного центра по горюче-смазочным материалам проводят исследование нескольких образцов охлаждающих жидкостей, приобретенных в розничной сети. Для испытаний выбрали образцы самых известных участников рынка: Felix Carbox – 40 G12+ и Sintec Antifreeze – 40 LUXE G12+. По данным агентства «Автостат», именно эти бренды уверенно лидируют согласно опросу наших автолюбителей в последние пять лет. Цена лидеров составила от 760 до 900 ₽ за 5-килограммовую канистру.

Компанию им составили менее популярные, но также широко представленные в рознице Euroazia – 40 G12 и Carbo – 40 G12 стоимостью 530 ₽ и 1000 ₽ соответственно. Давно хотелось выяснить, можно ли ориентироваться в погоне за качеством на ценник изделия? Или цена и качество вообще никак не связаны между собой? Что ж, проверим и это.

Sintec ANTIFREEZE – 40 LUXE G12+

Производитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, Обнинск

Примерная цена 760 ₽ (за 5 кг)

Обнинские технические жидкости давно известны на рынке – на канистре даже указано, что это №1! Ну что ж, посмотрим… FELIX Carbox – 40 G12+

Производитель: ООО «Тосол-Синтез-Инвест», Россия, Дзержинск

Примерная цена 900 ₽ (за 5 кг) На канистре присутствует слово professional, обещаны 250 000 км беспроблемного пробега.

EURO azia – 40 G12

Производитель: ООО «Химсеть», Россия, Дзержинск

Примерная цена 530 ₽ (за 5 кг) В активе – англоязычное название плюс самая низкая цена в выборке Antifreeze CARBO – 40 G12

Производитель: ООО «Дзержинскоргсинтез», Россия, Дзержинск

Примерная цена 1000 ₽ (за 5 кг) Самая высокая цена в нашей выборке – это аванс соответствующего качества? Проверим.

Результаты экспертизы антифризов

Окончание исследований запланировано на первую декаду августа. Однако первые результаты уже есть – и они не радуют! Два самых понятных для потребителя параметра – речь о температурах замерзания и кипения – оказались в норме только у двух из четырех антифризов. Также у «проблемных» образцов отмечены и другие трудности. С такими антифризами нельзя ездить ни зимой, ни летом!

Посмотрим, что покажут остальные замеры, – эксперты должны оценить наличие вредных присадок, провести тест на коррозию и т.п. Ждать осталось недолго.

Все подробности испытаний с анализом и детальным разбором экспертов – на страницах журнала «За рулем» и в специальном разделе на нашем сайте. Обязательно сохраните в закладках – там будут появляться новые материалы.