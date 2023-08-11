РЖД запустила систему мультимодальных маршрутов

На сайте РЖД появилась возможность купить билеты не только на поезд, но и на самолет и автобус

РЖД расширили возможности для своих пассажиров. Теперь на сайте железнодорожного перевозчика можно купить билеты не только на поезд, но и на самолет или автобус. Речь идет про станции назначения, до которых нельзя добраться поездом. Ранее при поиске таких билетов система выдавала информацию, что билетов не найдено.

С запуском новой опции дополнительно к железнодорожному билету пассажир может приобрести билеты на самолет или автобус (а по ряду маршрутов – и на водный транспорт) у перевозчиков, которые осуществляют продажи билетов онлайн. Сейчас на сайте РЖД таких уже более 5 тысяч.

Все билеты будут оформлены в рамках одного заказа.

Механизм покупки билетов на разные виды транспорта ничем не отличается от покупки обычного ж/д билета на сайте РЖД.

«Если появляется сообщение о том, что прямого железнодорожного сообщения нет, то выбрать вариант "Найти рейсы с пересадками". Пассажирам доступен широкий перечень маршрутов с использованием различных видов транспорта. Остается только выбрать подходящий вариант и оплатить заказ», – объяснили в компании.

Источник: РИА Новости

Фото: Телеграмма РЖД https://t.me/telerzd