РЖД запустила систему мультимодальных маршрутов
РЖД расширили возможности для своих пассажиров. Теперь на сайте железнодорожного перевозчика можно купить билеты не только на поезд, но и на самолет или автобус. Речь идет про станции назначения, до которых нельзя добраться поездом. Ранее при поиске таких билетов система выдавала информацию, что билетов не найдено.
С запуском новой опции дополнительно к железнодорожному билету пассажир может приобрести билеты на самолет или автобус (а по ряду маршрутов – и на водный транспорт) у перевозчиков, которые осуществляют продажи билетов онлайн. Сейчас на сайте РЖД таких уже более 5 тысяч.
Все билеты будут оформлены в рамках одного заказа.
Механизм покупки билетов на разные виды транспорта ничем не отличается от покупки обычного ж/д билета на сайте РЖД.
«Если появляется сообщение о том, что прямого железнодорожного сообщения нет, то выбрать вариант "Найти рейсы с пересадками". Пассажирам доступен широкий перечень маршрутов с использованием различных видов транспорта. Остается только выбрать подходящий вариант и оплатить заказ», – объяснили в компании.
Источник: РИА Новости
Фото: Телеграмма РЖД https://t.me/telerzd
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