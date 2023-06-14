Названы города, до которых теперь можно долететь быстрее

Благодаря новому воздушному коридору время перелета по некоторым направлениям значительно сократилось.

Самолеты, возвращающиеся в Москву, летят по второму воздушному коридору, который был открыт 12 июня. На юг из столицы рейсы курсируют по первому коридору, открытому еще в августе 2022 года. Для популярных направлений, таких как Стамбул, Анталья и Сочи, значительных изменений нет, они уже и до этого летали коротким маршрутом.

Удобным стал рейс Москва – Астрахань. Самолет не залетает на территорию Казахстана и экономит 15 минут времени.

А если вы собирались лететь в Грозный из Москвы, то путь выйдет на 30 минут быстрее.

Но самый главный выгодоприобретатель – авиакомпания Belavia. Расширение пропускной способности воздушного коридора дало возможность его использования для рейсов не только из Москвы, но и между Минском и Кутаиси, что позволит пассажирам сэкономить более 40 минут.

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Источник: Ассоциация туроператоров

Фото: Unsplash