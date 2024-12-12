В России ввели новый штраф

Госдума ввела штраф до 5 тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО

ГД одобрила в ходе пленарного заседания сразу во втором и третьем чтениях проект закона о повышении штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения (ПДД) и о введении штрафа за повторную езду без полиса ОСАГО.

Законопроект внес в ГД в октябре парламент Кабардино-Балкарской Республики, в ноябре его приняли в первом чтении. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Теперь за повторное управление транспортным средством без ОСАГО придется заплатить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Сейчас штраф по ч. 1 ст. 12.37 КоАП («Езда в период, не предусмотренный полисом, или передача управления водителю, не вписанному в договор») составляет 500 и 800 рублей по ч. 2 той же статьи («Езда без действующего полиса»). Наказания за подобное нарушение, совершенное повторно в течение года, сейчас не предусмотрено.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС