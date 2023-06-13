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Отдых подешевеет: туроператорам отменят НДС в ближайшее время

Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет рассмотрен Государственной Думой и начнет действовать задним числом с 1 января.

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Туриндустрия, особенно крупные игроки, уже давно просит государство отменить НДС.

В прошлом году НДС был отменен для отелей, железнодорожных и авиаперевозок. Однако выходит так, что туроператоры сами платят НДС при покупке мест в гостиницах и билетов для перевозки. Поэтому для них эта мера поддержки будет играть важную роль.

Лидеры рынка, такие как Интурист и ANEX Tour, считают, что законопроект позволит перейти на равные условия с отелями и сделать продукт конкурентоспособным.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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