Отдых подешевеет: туроператорам отменят НДС в ближайшее время
Законопроект об отмене НДС для туроператоров будет рассмотрен Государственной Думой и начнет действовать задним числом с 1 января.
Туриндустрия, особенно крупные игроки, уже давно просит государство отменить НДС.
В прошлом году НДС был отменен для отелей, железнодорожных и авиаперевозок. Однако выходит так, что туроператоры сами платят НДС при покупке мест в гостиницах и билетов для перевозки. Поэтому для них эта мера поддержки будет играть важную роль.
Лидеры рынка, такие как Интурист и ANEX Tour, считают, что законопроект позволит перейти на равные условия с отелями и сделать продукт конкурентоспособным.
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Источник: РИА Новости
Фото: depositphotos.com
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