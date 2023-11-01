Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!

«За рулем» перечислил 7 глупейших нарушений ПДД, за которые лишат прав

Нарушение 1. Забыл убрать заправочный пистолет

Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Спешащий или задумавшийся водитель трогается с места, шланг отрывается от пистолета. Казалось бы, можно оплатить стоимость испорченного устройства (в среднем, 8-15 тысяч рублей) и двигаться дальше. Подвох в том, что происшествие можно квалифицировать как ДТП, а водителя – как нарушителя, покинувшего место ДТП.

Такое может случиться, если после вашего отъезда сотрудники заправки решат вызвать на место ГИБДД. Причин «неджентльменского» поведения может быть немало: от неправильной оценки ущерба до личной неприязни.

Что делать. Не соглашаться на устные договоренности. Брать расписку, что пострадавшая сторона претензий не имеет и признает ущерб, нанесенный АЗС, полностью возмещенным.

Нарушение 2. Задел робота-доставщика

Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Сейчас роботы никак не классифицированы: по закону это не СИМ и не ТС. Тем не менее, любая авария на дороге с участием робота-курьера считается полноценным ДТП.

Что делать. Вызвать и дождаться сотрудников ДПС, чтобы не лишиться прав за оставление места ДТП.

Нарушение 3. Не заметил, что на номер прилипла листва

Возможное взыскание. Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Прилипшую листву или полиэтиленовый пакет можно расценить как присутствие на госномере «устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть» (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). Доказать, что вы не специально «замаскировали» номер, бывает нелегко.

Что делать. Чаще проверяйте состояние госномеров. В ряде случае доказать отсутствие злого умысла помогают данные видеорегистратора.

Нарушение 4. Положил номер под стекло

Возможное взыскание. Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Новый автомобиль можно эксплуатировать без госномеров 10 дней – такой срок отводится владельцу для регистрации машины в ГИБДД. Проблема в том, что установить госномер сразу после получения удается не у всех водителей (например, не было специальных рамок). Водитель кладет госномер под стекло.

Но за госномер в салоне под стеклом штрафуют так же строго, как и за его отсутствие. Первый же встретившийся экипаж ДПС составит протокол о нарушении правил установки государственных регистрационных знаков.

Что делать. Не тянуть с постановкой авто на регистрационный учет до последнего момента.

Нарушение 5. Погнался за виновником ДТП

Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

На парковке один водитель слегка задел машину другого, оставив небольшую царапину. Не заметил этого и уехал. Пострадавший пытается догнать виновника, причем с вполне мирными намерениями – хочет договориться о возмещении ущерба. Не думая, что сам совершает правонарушение – покидает место ДТП.

Что делать. Вызывайте ГИБДД. Найти виновного поможет запись с видеорегистратора или показания свидетелей.

Нарушение 6. Поцарапал парковочный столбик и уехал

Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Любое, даже незначительное повреждение объекта инфраструктуры (к ним относятся заборы, столбики, урны и даже кусты с деревьями) считается полноценным ДТП. А отъезд виновника – покиданием места ДТП (даже если водитель не заметил произошедшего).

Если собственник захочет возместить ущерб, виновника аварии станут искать. Учитывая количество камер во дворах, на парковках и дорогах, сделать это будет нетрудно.

Что делать. При любом причинении вреда дорожной инфраструктуре вызывайте ГИБДД.

Нарушение 7. Забыл оплатить мелкий штраф

Возможное взыскание. Штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ).

Водитель не успел зарегистрировать авто в установленном порядке, за что ему был назначен штраф 500-800 рублей (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ). Про мелкие штрафы многие забывают, считая их «несерьезными». Но есть нюанс: это правонарушение, наряду с выездом на встречку и превышением скорости, входит в список опасных, за повторное совершение которого лишают прав.

Причем расценить нарушение как повторное могут в течение двух лет с момента первого нарушения!

Почему двух лет, а не одного года, как написано в ст. 4.6. КоАП РФ? Дело в том, что этот год отсчитывается со дня окончания исполнения постановления – то есть с момента уплаты штрафа (или возврата прав после лишения при более серьезных нарушениях).

Если водитель провинился, например, 25 сентября 2023 года, а оплатил штраф 18 октября, то повторным нарушение будет считаться до 19 октября 2024 года. Если же водитель не оплатил первый штраф, то «исполнения постановления» не происходит, и срок действия административного наказания продлевается.

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