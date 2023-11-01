Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!

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«За рулем» перечислил 7 глупейших нарушений ПДД, за которые лишат прав

Нарушение 1. Забыл убрать заправочный пистолет

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Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Спешащий или задумавшийся водитель трогается с места, шланг отрывается от пистолета. Казалось бы, можно оплатить стоимость испорченного устройства (в среднем, 8-15 тысяч рублей) и двигаться дальше. Подвох в том, что происшествие можно квалифицировать как ДТП, а водителя – как нарушителя, покинувшего место ДТП.

Такое может случиться, если после вашего отъезда сотрудники заправки решат вызвать на место ГИБДД. Причин «неджентльменского» поведения может быть немало: от неправильной оценки ущерба до личной неприязни.

Что делать. Не соглашаться на устные договоренности. Брать расписку, что пострадавшая сторона претензий не имеет и признает ущерб, нанесенный АЗС, полностью возмещенным.

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Нарушение 2. Задел робота-доставщика

Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Сейчас роботы никак не классифицированы: по закону это не СИМ и не ТС. Тем не менее, любая авария на дороге с участием робота-курьера считается полноценным ДТП.

Что делать. Вызвать и дождаться сотрудников ДПС, чтобы не лишиться прав за оставление места ДТП.

Нарушение 3. Не заметил, что на номер прилипла листва

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Возможное взыскание. Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Прилипшую листву или полиэтиленовый пакет можно расценить как присутствие на госномере «устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть» (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). Доказать, что вы не специально «замаскировали» номер, бывает нелегко.

Что делать. Чаще проверяйте состояние госномеров. В ряде случае доказать отсутствие злого умысла помогают данные видеорегистратора.

Нарушение 4. Положил номер под стекло

Возможное взыскание. Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Новый автомобиль можно эксплуатировать без госномеров 10 дней – такой срок отводится владельцу для регистрации машины в ГИБДД. Проблема в том, что установить госномер сразу после получения удается не у всех водителей (например, не было специальных рамок). Водитель кладет госномер под стекло.

Но за госномер в салоне под стеклом штрафуют так же строго, как и за его отсутствие. Первый же встретившийся экипаж ДПС составит протокол о нарушении правил установки государственных регистрационных знаков.

Что делать. Не тянуть с постановкой авто на регистрационный учет до последнего момента.

Нарушение 5. Погнался за виновником ДТП

Новая опасность лишиться прав

Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

На парковке один водитель слегка задел машину другого, оставив небольшую царапину. Не заметил этого и уехал. Пострадавший пытается догнать виновника, причем с вполне мирными намерениями – хочет договориться о возмещении ущерба. Не думая, что сам совершает правонарушение – покидает место ДТП.

Что делать. Вызывайте ГИБДД. Найти виновного поможет запись с видеорегистратора или показания свидетелей.

Нарушение 6. Поцарапал парковочный столбик и уехал

Возможное взыскание. Лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Любое, даже незначительное повреждение объекта инфраструктуры (к ним относятся заборы, столбики, урны и даже кусты с деревьями) считается полноценным ДТП. А отъезд виновника – покиданием места ДТП (даже если водитель не заметил произошедшего).

Если собственник захочет возместить ущерб, виновника аварии станут искать. Учитывая количество камер во дворах, на парковках и дорогах, сделать это будет нетрудно.

Что делать. При любом причинении вреда дорожной инфраструктуре вызывайте ГИБДД.

Нарушение 7. Забыл оплатить мелкий штраф

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Возможное взыскание. Штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев (ч. 1.1 ст. 12.1 КоАП РФ).

Водитель не успел зарегистрировать авто в установленном порядке, за что ему был назначен штраф 500-800 рублей (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ). Про мелкие штрафы многие забывают, считая их «несерьезными». Но есть нюанс: это правонарушение, наряду с выездом на встречку и превышением скорости, входит в список опасных, за повторное совершение которого лишают прав.

Причем расценить нарушение как повторное могут в течение двух лет с момента первого нарушения!

Почему двух лет, а не одного года, как написано в ст. 4.6. КоАП РФ? Дело в том, что этот год отсчитывается со дня окончания исполнения постановления – то есть с момента уплаты штрафа (или возврата прав после лишения при более серьезных нарушениях).

Если водитель провинился, например, 25 сентября 2023 года, а оплатил штраф 18 октября, то повторным нарушение будет считаться до 19 октября 2024 года. Если же водитель не оплатил первый штраф, то «исполнения постановления» не происходит, и срок действия административного наказания продлевается.

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За РулемКудинова Ирина
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