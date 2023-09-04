#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сообщество ВК «За рулем»: нас уже 200 тысяч!«За рулем» во ВКонтакте — нас уже 200 тысяч!
Сообщество ВК автомобильного издания «За рулем»...
Кроссовер Jetour X70 Plus – скоро в РоссииКроссовер Jetour X70 Plus – названа дата появления в России
Китайский кроссовер Jetour X70 Plus появится в...
Wuling LightВ России стартовала новая модель из Китая за 1,5 млн рублей
Китайский микровэн Wuling Light продается в РФ...

Для электросамокатчиков просят уголовную ответственность

В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность для водителей СИМ – виновников ДТП

Желание урегулировать ситуацию с электросамокатчиками порождает все новые и новые предложения. На этот раз депутаты Госдумы обратили внимание, что водителей СИМ законодательно приравняли к участникам дорожного движения, а вот нормы ответственности в КоАП для них не прописали.

Депутаты комитета Госдумы по транспорту направили письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности». Это позволит привлекать к ответственности водителей самокатов, по чьей вине был нанесен вред жизни и здоровью во время управления транспортом.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Японский кроссовер с АКП до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

По данным парламентариев, с ростом количества средств индивидуальной мобильности возросло и количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ.

«Количество ДТП с их участием в 2022 году выросло на 40%. За первое полугодие 2023 года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%, число пострадавших – на 183,2%», – отмечается в сопроводительном письме.

Авторы законопроекта также считают необходимым ввести обязательную регистрацию самокатов и присваивать каждому из них госномер.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Известия

Фото: Unsplash, Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
+1