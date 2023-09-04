Для электросамокатчиков просят уголовную ответственность
Желание урегулировать ситуацию с электросамокатчиками порождает все новые и новые предложения. На этот раз депутаты Госдумы обратили внимание, что водителей СИМ законодательно приравняли к участникам дорожного движения, а вот нормы ответственности в КоАП для них не прописали.
Депутаты комитета Госдумы по транспорту направили письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности». Это позволит привлекать к ответственности водителей самокатов, по чьей вине был нанесен вред жизни и здоровью во время управления транспортом.
По данным парламентариев, с ростом количества средств индивидуальной мобильности возросло и количество ДТП с электросамокатами и другими СИМ.
«Количество ДТП с их участием в 2022 году выросло на 40%. За первое полугодие 2023 года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%, число пострадавших – на 183,2%», – отмечается в сопроводительном письме.
Авторы законопроекта также считают необходимым ввести обязательную регистрацию самокатов и присваивать каждому из них госномер.
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Источник: Известия
Фото: Unsplash, Depositphotos
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