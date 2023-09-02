В Питере не любят электросамокаты больше, чем в Москве

Более 60% москвичей и петербуржцев высказались за запрет в городах прокатных электросамокатов

Инициативу запретить аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) поддерживают 62% жителей Москвы. В Санкт-Петербурге таких 66%, следует из результатов опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Основные претензии к СИМ и их водителям у респондентов связаны с тем, что самокаты «часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта», что ими нередко управляют люди в нетрезвом состоянии, несовершеннолетние, а также грубо нарушающие ПДД.

В то же время 22% москвичей не поддержали бы такую инициативу, так как считают, что «это очень удобный сервис». Среди петербуржцев запрет СИМ не нравится 24% опрошенных.

Накануне стало известно, что мэрия Парижа с 1 сентября 2023 года запретила в городе аренду СИМ.

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Источник: SuperJob

Фото: АГН «Москва»